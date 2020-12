REIME & GEDICHTE – Eine Sammlung voller Literatur-Comedy

Tim Boltz veröffentlicht in “REIME & GEDICHTE” zum ersten Mal eine Auswahl seiner provokanten und schwarzhumorigen Texte.

Mit seinen gefeierten Bühnenprogrammen begeistert SPIEGEL-Bestsellerautor und Literatur-Comedian Tim Boltz seine Fans bereits seit Jahren. Auf vielfachen Wunsch erscheint nun erstmalig eine Auswahl seiner provokanten und schwarzhumorigen Reime & Gedichte in Buchform. So geht es in dieser Sammlung z.B. darum, ob man in der Morgenstunde wirklich Gold im Munde finden kann, und warum nicht jeder, der anderen eine Grube gräbt, selbst dort hinein fällt. Und stimmt es, dass Hunde, die bellen, wirklich nicht beißen? Der Autor hat einen Selbstversuch gewagt, den er nun eventuell bereut, aber die Leser zum Schmunzeln oder gar Lachen bringen wird.

Die unnachahmliche Wortgewalt von Tim Boltz, welche die Leser in “REIME & GEDICHTE” selbst beurteilen können, zählt laut der Frankfurter Neue Presse seit Jahren zu den Raritäten des deutschsprachigen Kabaretts. Er bedichtet die Bewegungen eines Dackels, macht sich über verschiedene Städte lustig und geht auch mal auf Reisen. Wer satirische Gedichte liebt, der sollte diese übersichtlich gestaltete, leicht zu lesende Sammlung nicht verpassen!

“REIME & GEDICHTE” von Tim Boltz ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-18534-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

