Reif für die Insel? Weihnachten & Neujahr im Angsana Corfu

Korfus neues Luxusresort bietet entspannte Weihnachts- und Silvesterpakete für Kurzentschlossene und zu Preisen, die schon heute in Festtagslaune versetzen

München, 07. Dezember 2021. Das heimische Grau in Grau zurück lassen und gegen die satten Blautöne Korfus eintauschen? An den Festtagen mal sich selbst verwöhnen lassen, statt die anderen? Und anstelle von Zeit für die Weihnachtsvorbereitungen lieber echte Quality Time mit der Familie oder dem Liebsten verbringen? Das zurückliegende Jahr war auch so schon anstrengend genug, deswegen hat das im Sommer frisch eröffnete Ansgana Corfu für die Feiertage zwei Rundum-Sorglos-Pakete aufgelegt mit tollen Attraktionen für jedes Alter und vor allem einem: viel Zeit und Raum zum Entspannen und Akkus Aufladen.

Abwechslung für kleine (und große) Weihnachtsmänner und -Elfen

Glückliche Kinder – entspannte Eltern! Das Angebot über die Feiertage beglückt nicht nur die kleinen Gäste. Am Morgen des Heiligabends bringt ein Kinderchor das Haus in Festtagsstimmung, während bei den Kleinen im Ansgana Wonderland der Weihnachtsmann höchstpersönlich und schwer bepackt mit einem Sack voller Geschenke vorbeischaut. Beim festlichen Fünf-Gang-Menü im stimmungsvoll beleuchteten Gourmetrestaurant ist der heimische Stress dann entgültig vergessen. Traditionell griechische Spezialitäten und internationale Highlights verwöhnen beim Weihnachtslunch am 1. Feiertag die Gaumen. Während Mama und Papa die Festtage entspannt im Spa oder beim Brunch am „Boxing Day“ genießen, wartet abwechslungsreiche Kids-Action auf die Kleinen. Ob Zip Line und Kletterwand, Handwerken oder Abenteuer in der Umgebung, die Pfadfinder der Gemeinde Potamos haben sich ein spannendes Programm für jede Altersklasse überlegt. Das Silvestermenü mit sieben Gängen ist der fulminante Höhepunkt der Feiertage im Angsana Corfu und bei der Party mit Live DJ lässt es sich hoch über der Bucht und mit Blick auf das weite Meer am schönsten auf das neue Jahr anstoßen!

Das Weihnachtspaket beinhaltet:

– Unterkunft vom 23. bis 26. Dezember in einem Achilleion Hill View Grand Zimmer

(bis zu 2 Erwachsene und 1 Kind)

– Reichhaltiges Frühstücksbuffet

– Festliches 5-Gänge-Menü am Heiligabend

– Freie Nutzung des Health Club mit Indoor Pool

– 20% Ermäßigung auf alle Spa-Dienstleistungen

Ab EUR540 pro Zimmer (zzgl. Steuern) für den gesamten Zeitraum (23.-26. Dezember 2021)

Das Neujahrspaket beinhaltet:

– Unterkunft vom 30. Dezember – 1. Januar in einem Achilleion Hill View Grand Zimmer

(bis zu 2 Erwachsene und 1 Kind)

– Reichhaltiges Frühstücksbuffet

– Silvester-Galadinner; ein 7-Gänge-Menü am 31. Dezember

– Freie Nutzung des Health Clubs und des Hallenbads

– 20% Rabatt auf alle Spa-Dienstleistungen

Ab 570EUR / Zimmer (zzgl. Steuern) für den gesamten Zeitraum (30. Dezember 2021 – 1. Januar 2021)

Das Angsana Corfu ist das ganze Jahr über geöffnet.

Weitere Informationen unter: www.angsana.com/en/greece/corfu

Bestlage über der Bucht

Das neue Luxusresort liegt auf einem idyllischen Hügel in der Akra Punta Bucht auf Korfu, in der Nähe des Dorfes Benitses, und verfügt über 159 moderne Gästezimmer, Suiten und 37 Poolvillen mit ein bis vier Schlafzimmern. Die Poolvillen vermitteln das Gefühl eines privaten Hauses auf Korfu mit Außenpavillons, typischen Terrakotta-Dächern und großzügigen privaten Pools.

Mit einem 360-Grad-Blick auf das türkisfarbene Wasser der malerischen Bucht von Benitses ist das Angsana Corfu ein mediterraner Rückzugsort für Reisende inmitten einer Anlage, die von üppigem Grün, bergigen Landschaften, mediterranen Gärten und Olivenhainen umgeben ist. Das Resort liegt in unmittelbarer Nähe des historischen Achilleion-Palastes, der einst die berühmte Kaiserin Sisi von Österreich beherbergte, der exotischen Inseln Paxi und Antipaxi und nur elf Kilometer von der Altstadt von Korfu entfernt, die mit ihrer historischen Festung zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt.

Harmonie zwischen Ost und West

Das preisgekrönte Angsana Spa umfasst elf Behandlungsräume mit Blick über die Bucht, einen 25 Meter langen Innenpool und eine Juice-Bar. Das Spa verbindet nachhaltig geerntete, lokale und natürliche Zutaten, die einzigartig auf den griechischen Inseln sind, mit seinen charakteristischen asiatischen Ursprüngen, um das ultimative Gefühl von Harmonie zu schaffen, wo der Osten auf den Westen trifft. Zu den weiteren Annehmlichkeiten gehören ein Infinity-Pool im Freien, ein zweiter beheizter Innenpool, eine Reihe von Wassersportaktivitäten, ein Yoga-Pavillon im Freien und ein hochmodernes Fitnessstudio mit der Möglichkeit, für jeden Gast ein maßgeschneidertes Fitnessprogramm zusammenzustellen.

ÜBER BANYAN TREE GROUP

Die Banyan Tree Group („Banyan Tree Holdings Limited“ oder die „Gruppe“) ist eine der weltweit führenden unabhängigen Multimarken-Gastronomiegruppen, die sich auf Stewardship und Wohlbefinden konzentriert und außergewöhnliche, designorientierte Erlebnisse für globale Reisende von heute und morgen bietet. Das breit gefächerte Portfolio der Gruppe mit Hotels, Resorts, Spas, Galerien, Golf und Residenzen basiert auf einem Ökosystem von 10 globalen Marken, darunter die preisgekrönten Banyan Tree, Angsana, Cassia, Dhawa und Laguna sowie die mit Spannung erwarteten neuen Marken Homm, Garrya, Folio und zwei neue Banyan Tree-Markenerweiterungen, Banyan Tree Escape und Banyan Tree Veya.

Die Banyan Tree Group wurde 1994 auf der Grundlage des Kernkonzepts der Nachhaltigkeit gegründet und ist bestrebt, durch ein zielgerichtetes Konzept langfristige Werte für alle Interessengruppen und Destinationen in ihrem Netzwerk von Hotels, Produkten und Marken zu schaffen. Mit 8000 Mitarbeitern in 23 Ländern wurde 2008 die Banyan Tree Management Academy (BTMA) gegründet, um die Ziele der Gruppe zu unterstützen, indem sie die Entwicklung der Mitarbeiter, exzellentes Management und Lernen mit Integrität und Bedeutung fördert.

Seit ihrer Gründung vor über 25 Jahren hat die Banyan Tree Group 2.850 Auszeichnungen und Preise erhalten, zuletzt wurde sie von Travel + Leisure zu einer der 25 besten Hotelmarken der Welt ernannt. Die Banyan Tree Global Foundation (BTGF), die die Bemühungen der Gruppe auf die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung ausrichtet, wurde auch für ihr Engagement für den Umweltschutz und die Entwicklung der Gemeinschaft anerkannt. Im Rahmen ihrer regionalisierten Wachstumsstrategie wächst die globale Präsenz der Gruppe mit 45 neuen Hotels und Resorts, die sich in der Planung und im Bau befinden, zusätzlich zu den 54 Hotels, die im Dezember 2021 in 15 Ländern in Betrieb sein werden, weiter an. Als globaler Branchenführer im Gastgewerbe ist die Banyan Tree Group fest in ihrer Mission verankert, ein Unternehmen zu sein, das allen Interessengruppen zum Wohle der Allgemeinheit dient.

Die Banyan Tree Group ging 2016 eine langfristige strategische Partnerschaft mit Accor ein, um Hotels der Marke Banyan Tree auf der ganzen Welt zu entwickeln und zu betreiben und gleichzeitig Zugang zum globalen Reservierungs- und Vertriebsnetz von Accor sowie zum Treueprogramm ALL – Accor Live Limitless zu erhalten. Das Unternehmen gründete außerdem ein Joint Venture mit China Vanke Co. Ltd. im Jahr 2017 ein Joint Venture gegründet, das sich auf Projekte im Bereich aktives Altern und Wellness-Hospitality konzentriert.

www.banyantree.com www.angsana.com www.cassia.com www.dhawa.com www.lagunaphuket.com

www.escape.banyantree.com www.veya.banyantree.com www.garrya.com www.hommhotels.com

Kontakt

KPRN network GmbH

Anna Koppe

Theresienstr. 73

80333 München

+49 89 28 70 2300

koppe.anna@kprn.de

http://www.kprn.de

Bildquelle: @ Angsana Corfu