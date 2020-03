Reetdachhaus direkt vor Sylt zu verkaufen

Reetdachhaus in Niebüll zu verkaufen

So weich so warm und dieser Duft, in der Tat, kein Ziegeldach strahlt so viel Wohlbehagen aus wie ein mit Reet gedecktes Haus. Kein anderes Material hat in den vergangenen Jahren eine vergleichbare Renaissance erlebt. Hier findet man Ruhe und Gemütlichkeit um mal richtig auszuspannen. Man hört die friesische Sprache, man sieht die alten Kapitänshäuser und es duftet überall in den blühenden Bauerngärten. Das berühmte, heilkräftige und milde Klima an der Nordsee, sowie das begrenzte Angebot an Reetdachanwesen mit Ambiente und Flair, machen solche Objekte zu einer sicheren und begehrten Investition mit viel Wertsteigerungspotenzial in der Zukunft.

Wohl kaum eine andere Region Deutschlands ist so sehr durch das faszinierende Zusammenspiel von Wolken, Wellen und Wind geprägt wie Nordfriesland. Die Region steht für Lebensqualität, Entschleunigung und Erholung. Ideale Lage für Ausflüge auf die Insel Sylt, Föhr oder Amrum, an die Ostsee oder zu den Stränden nach Dänemark. Freunde des Golfsports finden in kurzer Entfernung in landschaftlich reizvoller Umgebung am Rande des Langenberger Forstes den vorbildlichen 18-Loch-Golfplatz Hof Berg. Weitere Golfplätze gibt es in Husum, Flensburg, auf den Inseln und in Dänemark (Tønder).

Erleben Sie die Vorteile in einer der schönsten Regionen Deutschlands. Die Landschaft, die der große deutsche Expressionist Emil Nolde wie kein anderer in seinem künstlerischem Werk mit seiner Rauheit, Lieblichkeit und Farbenpracht konserviert hat. Besuchen Sie das Nolde-Museum mit dem Nolde-Cafe Seebüll. Ein großes Kulturprogramm und Konzerte gibt es auch im Charlottenhof in Klanxbüll. Alle Dinge des täglichen Lebens bekommen Sie in der Wohngemeinde.

Flensburg die maritime Stadt erwartet Sie. Ein Blick über die Flensburger Förde ist einfach traumhaft. Die Skyline von Flensburg und die zahlreichen weißen Segelboote, die vor dem Wind kreuzen, geben dem Betrachter ein maritimes Flair. In Flensburg lässt es sich herrlich shoppen und flanieren oder Sie setzen sich in eines der vielen Straßencafes oder Restaurants am Wasser. Besuchen Sie die Restaurants in Sonwik direkt am Yachthafen mit Meerblick.

Eine Summe schöner Details schafft eine hochwertige Immobilie in begehrter Lage. Zeitlose Bausubstanz in bester Qualität mit Ambiente und Flair, die sowohl zur Eigennutzung als auch zur Ferienvermietung bestens geeignet ist.

Das berühmte, heilkräftige und milde Klima der Nordsee sowie das begrenzte Angebot an hochwertigen Reetdachhäusern machen Immobilien an der Küste zu einer sicheren und begehrten Investition.

Tel. 04661 – 941305

http://www.Reethaeuser.de

Ferienimmobilien an Nord- und Ostsee in begehrter Lage, Rendite und Sicherheit!

Kontakt

CVM GmbH

Stefanie Lorenzen

Heie-Juuler-Wäi 1

25920 Risum-Lindholm

04661 941305

04661 941306

info@ostsee-olpenitz.de

http://www.ostsee-olpenitz.de