Recruiting-Software Connectoor und Handwerker-Software openHandwerk starten Jobportal openHandwerkJOBS

Die Berliner openHandwerk GmbH startet in Zusammenarbeit mit der Berliner jobEconomy GmbH das Jobportal openHandwerkJOBS.de. Mit openHandwerkJOBS richten sich die beiden Unternehmen an Handwerks-, Bau- und Serviceunternehmen.

Berlin, 28.01.2021: openHandwerk ist eine cloudbasierte Handwerkersoftware / Bausoftware. Die jobEconomy GmbH entwickelt und betreibt Connectoor, eine E-Recruiting-Lösung. Für das Jahr 2021 legt Connectoor einen besonderen Schwerpunkt auf die Branchen Handwerk & Bau. Handwerksbetriebe, Bauunternehmen und Servicegesellschaften haben größtenteils volle Auftragsbücher und suchen weiterhin Mitarbeiter. Der Fachkräftemangel hält weiter an. openHandwerk und Connectoor wollen hier unterstützen.

Zusammen betreiben beide Software-Anbieter ab sofort die Jobplattform openHandwerkJOBS.

Bewerber finden hier bereits zur Eröffnung deutschlandweit über 300 Stellenangebote sowie Tipps und Tricks zur Bewerbung.

Alles aus einer Hand. Unternehmen können Stellenausschreibungen mit dem Connectoor auf ihrer eigen Webseite, auf openHandwerkJOBS sowie auf zahlreichen gängigen Jobportalen mit nur einem Klick veröffentlichen. Dazu zählen unter anderem die beliebten Suchmaschinen GoogleJobs, Indeed und talent.com. Auch die Bewerberverwaltung wird somit einfacher, vor allem komplett DSGVO konform.

Kunden der openHandwerk profitieren darüber hinaus von Sonderkonditionen.

Unternehmen können sich hier für den Connectoor registrieren und somit ihre Personalbeschaffungs-Prozesse ohne großen Aufwand digitalisieren:

https://www.connectoor.com/open-handwerk/

Bewerber finden hier gewerkeübergreifende Stellenangebote:

https://www.openhandwerkjobs.de

Gründer und Geschäftsführer der jobEconomy GmbH, Oliver Reinsch über die Zusammenarbeit mit openHandwerk: “openHandwerk und Connectoor kennen sich schon seit vielen Jahren. Es war immer nur eine Frage der Zeit, wann wir das Thema umsetzen. 2021 wird das Jahr für Handwerk & Bau. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.”

Martin Urbanek, Geschäftsführer der openHandwerk: “Wir nutzen mit meinem Handwerksbetrieb Vallovapor den Connectoor seit mehreren Jahren. Eine Vielzahl unserer Mitarbeiter wurde dadurch gefunden. Wir sehen bei der Vielzahl unserer openHandwerk-Kunden, dass sie weiter wachsen. Die Mitarbeitersuche wird für Betriebe immer schwieriger und teurer. Mit openHandwerkJOBS wollen wir dieses Problem entschärfen.”

Über jobEconomy GmbH:

Die jobEconomy entwickelt und betreibt die E-Recruiting-Lösung “Connectoor” mit der mittelständische Unternehmen aller Branchen bereits seit 2012 erfolgreich Personal gewinnen. Der Connectoor sorgt mit seiner integrierten Multiposting-Software für die optimale Reichweite der Stellenanzeigen und somit für mehr Bewerbungen. Darüber hinaus vereinfacht die Software die Prozesse zur Personalgewinnung und spart Unternehmen auf diese Weise wertvolle Zeit und senkt effektiv die Recruitingkosten.

Weitere Informationen unter www.connectoor.com

openHandwerk ist eine geräteunabhängige, webbasierte SaaS-Lösung (Software as a Service) für Handwerksbetriebe, Bauunternehmen und Servicegesellschaften. Die Plattform openHandwerk deckt dabei die gesamten Arbeitsprozesse in einem Unternehmen ohne Datenbrüche in einer Lösung ab. Hierzu gehören Auftragsverwaltung/ Projektplanung, Ressourcenmanagement, Baustellendokumentation und -kommunikation, Mängel- und Aufgabenmanagement sowie ein umfangreiches Rechnungswesen in der Cloud. Über eine Webapplikation und dazugehöriger openHandwerk-App können Workflows im Büro, auf der Baustelle oder in der Instandhaltung verwaltet werden. openHandwerk verbessert die Zusammenarbeit in Echtzeit, rationalisiert die Kommunikation und macht Unternehmen effizienter durch optimierte und digitale Prozesse. Darüber hinaus bietet openHandwerk über seinen API-Marketplace offene Schnittstellen zur Integration von Drittanbietern wie Apps, Microservices, Herstellern oder Händlern.

Weitere Informationen unter www.openhandwerk.de

