Reconnective Healing® – mediale Sitzungen und Coaching für Familien, Frauen und Kinder. Über 18 Jahre Erfahrung! Weltweit durchführbar!

Coaching-, und Healingsitzungen ganz individuell auf Sie angepasst! Keine vorgefertigten Konzepte! Sie werden von mir absolut kompetent und ganzheitlich (Körper, Seele, Geist, Energiekörper) betrachtet und beraten! Schnelle und professionelle Hilfe!

Coaching für Familien, Frauen und Mütter!

Durch ein Coaching bei mir, bekommen Sie Klarheit, Selbstsicherheit, Mut, Lösungen und vor allem Antworten auf Ihre derzeitigen Fragen und Probleme. Dabei ist es völlig gleichgültig, worum es sich handelt. Ich werde Sie dabei unterstützen, den Weg auf Ihrer ganz persönlichen „Heldenreise“ – Ihrem Leben – zu finden, zu erkennen und zu gehen. Sodass, Sie und Ihre Seele sich frei und glücklich fühlen können, um in allen Bereichen Ihres Lebens möglichst viel Zufriedenheit und Erfüllung zu erfahren. Das dies in der heutigen Zeit oft mit vielen Herausforderungen verbunden ist, ist uns allen bekannt. Dies gilt für ganze Familien und Kinder ebenso, wie für Sie als Frau und Mutter.

Ich werde Sie durch professionelle und anerkannte „Tools“ und selbst entwickelte effektive Konzepte führen und begleiten, Ihr derzeitiges Anliegen zu Ihrer Zufriedenheit und Ihrem Seelenheil zu lösen. Die Menschen, die ich berate, fühlen sich danach erleichtert, glücklicher und in Ihrer Kraft. Sie wissen was die nächsten Schritte für sie sind, haben Ballast abgeworfen und tiefe Erkenntnisse für sich gewonnen. Sie finden zu ihrer Ureigenen Balance zurück und erkennen wer sie wirklich sind und warum Sie hier sind. Sie verlassen immer mehr ihre „alten Muster“ und das Selbstbild von dem Sie Glauben, dass das wirklich Sie sind oder wie Sie sein sollten.

Ich wünsche mir für alle Menschen, vom ungeborenen bis zum hohen Alter, welche ihren Weg zu mir finden, dass sie erkennen wer sie wirklich sind und mutig, mit Entdeckerlust ihren ganz persönlichen Lebensweg finden.

Frei von blockierenden Ängsten und Sorgen. Voller Freude, einen Schritt nach dem nächsten, sich selbst – ihrem Herzen/ ihrer Intuition immer näherkommen und wissen was sie dafür brauchen und tun müssen um ein glückliches und erfülltes Leben zu führen.

Natürlich ist es so, dass wir bis zum Ende unseres Lebens lernen werden. Jeder von uns. Und das das Leben uns hierzu die entsprechenden Aufgaben stellt. Doch wenn wir das „Spiel“ des Lebens begreifen und verstehen was es für uns persönlich bedeutet, können wir viel leichter unsere Aufgaben annehmen und Sie schneller lösen. Es verläuft milder und bewusster. Auch unsere Gefühle verstehen wir dann tiefgreifender und nutzen Sie für uns, statt Sie weg haben zu wollen. Ich helfe Ihnen dabei. Ich möchte Ihnen wirklich zeigen, dass alles ein Sinn hat und Sie nicht alleine damit sind. Egal was Sie gerade durchleben. Sie sind Einzigartig! Nur Sie können Ihre einzigartige Aufgabe hier verstehen und erfüllen. Seien Sie gespannt, es wartet ein besonderes Abenteuer auf Sie.

Coaching für Kinder, Teenager und Jugendliche!

Ich bin Expertin auf dem Gebiet der ganzheitlichen (seelischen und körperlichen) Gesundheit und Balance für Ihre kleinen und großen Lieblingsmenschen. Es ist meine Mission, soviele Kinder wie möglich in ein heilsames Bewusstsein der neuen Zeit zu begleiten. Denn Kinder sind die Zukunft dieser Erde und ich wünsche mir das unsere Kinder und Kindeskinder einmal auf einem Stück Erde leben dürfen, welches sich transformiert hat, in Frieden und bedingungslose Liebe.

Schon seit geraumer Zeit können wir erkennen, dass viele Kinder die heute auf die Welt kommen ein erweitertes Bewusstsein haben und „besondere Persönlichkeiten“ sind. Ebenso oft werden diese in Familie, Schule und Gesellschaft missverstanden, da hier die „alten“ Ansichten und Bewusstsein und das althergebrachte System nicht mehr greifen. Ein starker Wandel findet statt, welchen wir alle spüren und wahrnehmen können. Auch in unserem Umfeld und den verschiedenen Lebensbereichen. Hier gilt es unsere Kinder durch zu führen und sie in die „neue“ Zeit zu begleiten. Auch wir selbst profitieren in unserer Entwicklung sehr davon, wenn wir unseren Kindern auf Ihrem Weg die Hand reichen. Denn Ihr Weg ist auch unser Weg.

Was qualifiziert mich dazu?

Ich selbst bin Mutter von zwei hochsensiblen Kindern und weiß, welche Herausforderung es sein kann, als Eltern bei Problemen ganz gleich welcher Art, den oder die richtige Ansprechpartnerin zu finden, an welche man sich vertrauensvoll wenden kann. Die vielen Menschen, welche ich bis heute bereits begleiten durfte, haben oft schon einen langen Leidensweg hinter sich. Viele Meinungen und Versuche prasselten bereits auf Sie ein, welche sie leider nicht an ihr Ziel brachten. Da meine Herangehensweise einzigartig ist, wie ich sie entwickelt habe, ebenso wie mein Wissen, meine Erfahrungen und meine Fähigkeiten, bin ich mir sicher, dass ich ihnen bei ihrer aktuellen Herausforderung helfend, heilend oder beratend zur Seite stehen kann. Sie sind nicht alleine! In der heutigen Zeit haben sehr viele Menschen mit Anpassungsproblemen, Umbrüchen und starken Belastungen zu kämpfen.

Was ist das Besondere an meiner Arbeit? Warum Sie mir gerade Ihr Kind anvertrauen sollten?

Ich arbeite, forsche und bilde mich seit über 18 Jahren auf dem Gebiet der ganzheitlichen Menschenheilkunde weiter. Hier beziehe ich alle Aspekte unseres Daseins mit ein. Hierzu gehören der Körper, die Seele, der Geist und auch unser spirituelles Wesen. Ich verbinde auf eine einzigartige Weise meine Fähigkeiten als hochsensibles Medium, mit der fachlichen Kompetenz, welche ich mir über viele Jahre angeeignet habe. Durch die Arbeit mit über 3000 Menschen, durfte ich mir einen großen Erfahrungsschatz aufbauen.

Es ist mir ein ganz besonderes Anliegen, die Seelen unser kleinen Lieblingsmenschen zu hüten und sie wenn sie einmal vom Weg abgekommen sind, wieder in Ihre Kraft und ihr ureigenes Gleichgewicht zu bringen. Dies mache ich sehr einfühlsam, behutsam und mit ganzem Herzen. Ich lasse mich voll und ganz auf jedes Kind ein und stehe auch als Vermittler zwischen Kind und Eltern bereit um zu erklären, wo das aktuelle Problem liegt und wie die Lösung aussehen kann. Meine Gabe erlaubt es mir, die Probleme, welche ihr Kind aus der Balance gebracht haben, zu erspüren und auf den Punkt zu bringen. Bevor ich mit ihnen über den ganz individuellen Weg der Heilung ihres Kindes spreche, welchen ihr Kind braucht, um wieder in Verbindung mit sich, seinem Seelenplan und seinem Urzustand zu finden, lege ich mit ihnen in einem ausführlichen Gespräch den Weg dorthin fest. Da Eltern und Kinder eng verbunden sind, kommt es auch vor, dass Sie als Eltern mit in den Heilungsweg ihres Kindes eingebunden werden. Oftmals ist dies auch ganz nebenbei heilsam für die Eltern.

Was ist Reconnective Healing® und wie kann es Ihnen helfen?

Reconnective Healing® (von Dr. Eric Pearl an mich vermittelt) – ist eine überaus wirkungsvolle und ganzheitliche „Heilmethode der neuen Zeit“! Für ALLE Altersgruppen“!

Reconnective Healing® ist eine Rückkehr zu einem optimalen Zustand von Balance, Ganzheit und Vitalität. Es ist eine Brücke zwischen den mutmaßlichen Einschränkungen, die wir in unserem Leben hinzunehmen gelernt haben, und einem Leben, wie es sein kann, wenn wir unser tatsächliches Potenzial ausschöpfen.

Es ist greifbar, messbar… Sie können es tatsächlich fühlen!

Reconnective Healing® vermittelt Ihnen Zugang zu einem inneren Bewusstsein, dass von einer Schwingungsresonanz getragen ist, die Stärke, Intelligenz, Weisheit, emotionale Stabilität und körperliche Vitalität fördert. Wenn sie auf dieses Spektrum von Energie, Licht und Information zugreifen, kommt eine Kette von Ereignissen in Gang, die sämtliche Seiten Ihres Lebens enorm fördern und verbessern kann – Gesundheit, Karriere, Beziehungen und Fülle jeder Art.

Scheinbar unerreichbares Potenzial wird zur Realität. Reconnective Healing® stellt das natürliche Gleichgewicht her – körperlich, emotional, mental und spirituell.

Dieser hoch wirksame Heilungsansatz wird von der Wissenschaft, darunter von Forschern mit Verbindungen zu Institutionen wie Harvard, Yale und Stanford, unterstützt und anerkannt. Reconnective Healing®, bietet ihnen die Möglichkeit, lebenslange optimale Gesundheit und Balance zu erreichen.

Ich bin auch Mitglied im Internationalen Reconnective Healing Verband.

Offene Fragen beantworte ich gerne telefonisch, Hier erfahren Sie mehr und können mich direkt kontaktieren über meine Homepage! in einem kostenlosen Erstgespräch.

Mit über 18 Jahren Erfahrung, ist Stephanie Braun DIE Expertin der heutigen Zeit, wenn Sie Fragen, Sorgen oder Probleme in den Bereichen Familie & Kinder (Schwangerschaft bis Erwachsenenalter / Kinderwunsch & Sternenkinder) haben, zu allen Themen die das Frau sein und Mutter sein betreffen aber auch Partnerschaft & Sexualität, ist Sie die richtige Ansprechpartnerin. Körperliche Symptome und deren Ursachen sind ebenfalls ein wichtiges Thema in der Beratung.

Durch einzigartige Lösungsansätze und Fähigkeiten, schafft es Stephanie Braun die Ursachen Ihrer Probleme in kürzester Zeit auf den Punkt zu bringen und Sie kompetent und einfühlsam auf den Weg zu Ihrem Ziel zu begleiten.

Hier bekommen Sie schnelle und erfahrene Hilfe, welche vor allem die Ursache Ihres Problems sichtbar, greifbar und lösbar macht. Endlich erhalten Sie antworten auf Ihre Fragen. Sie werden tiefgreifend verstehen, was Ihr Weg ist und warum Sie all dies gerade durch machen. So ist Veränderung und Gesundheit möglich. So finden Sie Frieden im Alltag für Sich und Ihre Lieben.

So Individuell wie jeder Mensch selbst, ist auch sein Weg und die für ihn bereitstehenden Lösungen! Finden Sie jetzt Antworten auf Ihre Fragen und starten Sie Ihren Weg in ein gesundes und Zufriedenes Leben. Denn Sie sind es wert!

Besuchen Sie am besten heute noch meine Homepage und erfahren Sie mehr.

Ich freue mich darauf Sie kennenzulernen.

Kontakt

Coaching, Healing, Mediumship für Familien, Frauen und Kinder

Stephanie Braun

Konrad-Adenauer Platz 17a

40885 Ratingen

015121000111

heldenmama@web.de

https://www.gesundekinder-jugendcoaching.de

Bildquelle: Pixabay Lizenzfrei