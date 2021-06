Rechtsanwältin für Familienrecht: Karin Körzinger aus Aschaffenburg

Wenn es um Familienrecht geht, ist die Expertin für Sie da. Karin Körzinger führt ihre Klienten zum Erfolg.

Rechtsanwältin Karin Körzinger: Knowhow im Familienrecht

Rechtsfälle, die das Familienrecht betreffen, sind mit sensiblen Themen verbunden. So steht eine Scheidung in engem Zusammenhang mit dem Sorgerecht und Unterhaltsfragen, wenn es Kinder in der Ehe gibt. Rund um Aschaffenburg steht Rechtsanwältin Karin Körzinger ihren Mandanten fachkundig und mit dem gewissen Fingerspitzengefühl bei allen Fragen zum Familienrecht zur Seite.

Persönliche Beratung zum Familienrecht: Karin Körzinger aus Aschaffenburg

Seit über dreißig Jahren unterstützt Rechtsanwältin Karin Körzinger ihre Mandanten in Aschaffenburg und Umgebung im Familienrecht. Die Interessen ihrer Mandanten stehen dabei stets im Mittelpunkt. So bemüht sich die Rechtsanwältin aus Aschaffenburg, Kosten und Stress durch eine außergerichtliche Einigung zu minimieren. In ihrer juristischen Beratung wägt Karin Körzinger die Chancen und Risiken ihrer Mandanten ab und klärt diese über Rechte und Verpflichtungen auf. Mit besonderem Engagement und langjähriger Berufserfahrung vertritt die Rechtsanwältin ihre Mandanten aus dem Raum Aschaffenburg optimal. Ihre Beratung zum Familienrecht erfolgt sachlich und unvoreingenommen mit viel Feingefühl in problematischen Rechtsfällen. Dabei liegen die Schwerpunkte der Rechtsanwältin für Familienrecht bei Trennungen, Scheidungen, Sorgerechtsfällen, dem Umgangsrecht, der Unterhaltsberechnung sowie Vaterschaftsklagen. Neben dem Familienrecht hat sich Rechtsanwältin Karin Körzinger mit ihrer juristischen Beratung auf folgende Bereiche spezialisiert:

Sozialrecht

Mietrecht und Wohnungseigentumsrecht

Verkehrsrecht

Strafrecht

Rechtsanwältin Karin Körzinger

