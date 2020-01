Bei sämtlichen Rechtsangelegenheiten auf dem Gebiet des Arbeitsrechts kann Ihnen der Rechtsanwalt Bendfeldt fachkundigen Rechtsbeistand bieten. Durch jahrelange Berufserfahrung und regelmäßige Besuche von Weiterbildungen können die Klienten auf unser solides Spezialwissen vertrauen. In unseren im Zentrum gelegenen Kanzleiräumen im Anwaltsviertel in Hannover unmittelbar in der Königstraße beraten wir unsere Mandanten weitreichend sowie fachgerecht und konstruieren individualisierte Lösungen im Bereich des Arbeitsrechts. Die Bereiche Vertrags-, Miet-, Handels- und Steuerrecht zählen neben dem Arbeitsrecht zu unseren zusätzlichen Kompetenzen, für die wir in unserer Kanzlei eine verlässliche Beratung ermöglichen.

Rechtanwaltskanzlei Bendfeldt

Gesa Bendfeldt

Königstraße 18-2

30165 Hannover

Deutschland

Tel: +49(0)511 60098855

Web: arbeitsrecht-hannover-mitte.de