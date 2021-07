Ready for 5G: Vitel präsentiert neue Peplink Outdoor-Antenne Puma 421

7-in-1-Mobilfunk- und WLAN-Antennensystem mit GPS-Empfänger

Unterschleißheim/München, 07. Juli 2021 – Zur optimalen 5G-Netzabdeckung hat Peplink sein Portfolio an Outdoor-Antennen erweitert. Mit der Puma 421 gibt es ab sofort eine 7-in-1-Lösung auf dem Markt, bestehend aus vier Mobilfunk-, zwei WLAN- sowie einer GPS-Antenne. Mit dieser Komplettlösung lassen sich 2-fach-LTE-Router mit einer einzigen Antenne anbinden. Interessierte in der DACH-Region und darüber hinaus können sich für eine umfassende Beratung an den zertifizierten Peplink-VAD Vitel wenden.

Die Outdoor-Antenne Peplink Puma 421 eignet sich für Branchen, die eine hohe Netzwerkauslastung sowie eine zuverlässige Konnektivität erfordern. Dazu zählen beispielsweise öffentliche Sicherheit, Polizei, Rettungsdienst, Militär, unternehmenskritische Konnektivität, Telemedizin und mobile Gesundheitsversorgung sowie Infrastruktur- und Transportwesen.

„5G nimmt in verschiedensten Branchen zunehmend an Fahrt auf. Daher bieten auch wir unseren Kunden in Europa optimale Lösungen für eine zukunftsfähige Konnektivität“, sagt Nadir Yilmaz, Geschäftsführer der Vitel GmbH. „Mit der neuen Outdoor-Rundstrahlantenne von Peplink stellen wir eine robuste 7-in-1-Lösung für eine optimale Netzabdeckung bis hin zu 5G bereit.“

Spezifikationen der Peplink Puma 421:

– Konzipiert für 5G: Omni-direktionale und mobile 4×4 MIMO (Multiple Input, Multiple Output)-Antenne für eine optimale Performance;

– Einfache Installation: Die Antenne lässt sich problemlos je nach Bedarf per Panel-, Wand- oder Mastmontage befestigen;

– Breites Frequenzspektrum: Die Puma 421 deckt das komplette Spektrum der Mobilfunkfrequenzen ab, d.h. von 600 bis 6000 MHz – und unterstützt alle Mobilfunkbänder, inklusive LTE (4G) und 5G;

– Wi-Fi-Signal: 2×2 MIMO Dualband (2.4GHz & 5GHz) mit 360°-Rundstrahlantenne (omni-direktional) zur lokalen Netzabdeckung;

– Robustes Design: IP68, flache Bauweise, haltbares Gehäuse in schwarz und weiß (Farboptionen) verfügbar.

Vorbestellungen nimmt Vitel unter info@vitel.de ab sofort entgegen.

Mehr Infos zum Produkt finden Sie im Peplink-Forum: https://forum.peplink.com/t/the-puma-421-is-here/37328;

oder im Produkt-Webinar von Peplink: https://www.youtube.com/watch?v=ESSof1tnDS0.

Die Vitel GmbH ist ein Value-Added-Distributor von Lösungen für Infrastruktur, Kommunikation und Sicherheit. Das Unternehmen fokussiert sich auf Distribution mit Mehrwert für alle Beteiligten. Denn: Wir vitelisieren Ihr Business. Im Sortiment befinden sich ausgewählte Hersteller, um ein umfangreiches Portfolio in den vielfältigen Branchen und Anwendungsgebieten zu gewährleisten. Diese sind hauptsächlich: Entertainment (Livestreaming, Veranstaltungstechnik, Funk und Fernsehen), Standortvernetzung (Unternehmensnetzwerktechnik, VPNs, Cyber Security), Sicherheitstechnik (Infrastruktur, Videoüberwachung, Zutrittskontrolle), Transportwesen (Bus- und Bahnverkehr, Schifffahrt und Flugverkehr, Straßenbau und Tunnel) sowie Industrie 4.0 (Industrial Ethernet, Embedded Computing, IoT / Internet of Things). Vitel unterstützt Kunden bei der strategischen und cleveren Auswahl und Umsetzung ihrer persönlich zugeschnittenen Lösungen. Dabei steht ihnen der Distributor über den gesamten Projektzyklus hinweg mit umfangreicher Beratung, Planungshilfen sowie Trainings und Schulungen zur Seite. Mehr dazu erfahren Sie auf der Website unter https://vitel.de/vitel-academy/

Firmenkontakt

Vitel GmbH

Nadir Yilmaz

Max-Planck-Straße 10

85716 Unterschleißheim

+49 89-9542965-0

info@vitel.de

https://vitel.de/

Pressekontakt

Sprengel & Partner GmbH

Katharina Jendrny

Nisterstraße 3

56472 Nisterau

+49 (0)26 61-91 26 0-0

vitel@sprengel-pr.com

https://www.sprengel-pr.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.