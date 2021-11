Raus aus den Schulden mit Bavaria Finanz

Bavaria Finanz bietet die Möglichkeit zur Vermeidung von Privatinsolvenz

Bei Bavaria Finanz kennt man auch dieses Problem: so hilfreich Finanzierungen und Kredite sind – wenn es zu viele laufende monatliche Belastungen werden, ist die finanzielle Situation bald unüberschaubar und es bleibt nicht mehr genug Geld für Lebenshaltungskosten und Hobby. In manchen Fällen kommt noch Arbeitslosigkeit hinzu, oder ein Finanzierungs-Angebot war zu verlockend und der stolze Besitzer eines neuen Fernsehers oder E-Bikes hat seine finanziellen Möglichkeiten einfach überschätzt. In jedem Fall bleibt das Bankkonto dauerhaft überzogen und kann nicht mehr ausgeglichen werden. Für solche Fälle bietet Bavaria Finanz eine professionelle Finanzsanierung, durch die eine Privatinsolvenz vermieden werden kann.

WAS IST EINE FINANZSANIERUNG?

Manchmal werden Schulden oder Ratenzahlung zu einer erdrückenden Last, weil sie einfach zu viel werden und man ihrer nicht mehr Herr werden kann. Eine Finanzsanierung bietet hier eine Lösung buchstäblich im letzten Moment, bevor der Weg zum Insolvenzgericht unumgänglich wird. Bei Bavaria Finanz beginnt eine Finanzsanierung stets mit der Erfassung aller bestehenden Schuldverpflichtungen und Ratenzahlungen. Ein speziell für diese Fälle geschultes Bavaria Finanz-Team sucht dann das Gespräch mit den Gläubigern, um die Schulden oder Ratenzahlungen so zu verringern oder umzuverteilen, dass ein stemmbarer Rückzahlungsmodus für den Schuldner gefunden werden kann.

WANN KANN MAN EINE FINANZSANIERUNG BEANTRAGEN?

Bavaria Finanz bietet eine Finanzsanierung für jeden, der hohe Schuldverpflichtungen hat und sie nur noch mit großen Problemen oder gar nicht mehr loswerden kann. Dabei ist es egal, wie diese Verbindlichkeiten entstanden sind. Es geht nur darum, die finanzielle Gesamtsituation zu analysieren und gemeinsam mit Gläubigern und dem Schuldner Lösungen zu finden, damit eine Privatinsolvenz vermieden werden kann.

WIE LÄUFT EINE FINANZSANIERUNG AB?

Bavaria Finanz fragt zunächst alle bestehenden Schulden und Ratenkredite beim Schuldner ab und verschafft sich auf diese Weise einen Überblick über die aktuelle Situation. Der nächste Schritt besteht in der Kontaktaufnahme mit allen Gläubigern. Ziel ist dabei eine Reduzierung der Ratenhöhe oder der ausstehenden Verbindlichkeiten insgesamt. Der Schuldner bezahlt dann eine einzige, einheitliche Rate an Bavaria Finanz, so dass er jederzeit weiß, welche Belastung auf ihn zukommt. Bavaria Finanz teilt diese Rate dann auf und bedient damit die Gläubiger. Eine Finanzsanierung kommt allerdings nicht in Frage, wenn es nur darum geht, Kredite oder Darlehen zusammenzufassen und dadurch weniger zurückzuzahlen. Bavaria Finanz bietet eine Finanzsanierung nur, wenn der Schuldner sich in absoluten, akuten Zahlungsschwierigkeiten befindet.

WAS SIND DIE VORTEILE EINER FINANZSANIERUNG?

Durch eine Finanzsanierung kann eine Privatinsolvenz vermieden werden. Es gibt also keine Eintragung beim Insolvenzgericht, bei der Schufa oder anderen derartigen Datenbanken. Die Gerichtsfähigkeit bleibt erhalten. Alle Schulden werden zusammengefasst, was bedeutet, dass der Schuldner eine detaillierte Übersicht über den Stand der Dinge hat und weiß, wie die monatliche Belastung aussieht. Eine einzige, für ihn machbare monatliche Zahlung an Bavaria Finanz wird angestrebt – finanzielle Planungen und ein sorgenfreieres Leben sind wieder möglich.

