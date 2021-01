Raus aus dem Lager und rein in die Tasse: AURESA schafft Platz mit großer Sale-Aktion

Hanauer Teehändler gewährt 20% Rabatt auf viele Teesorten

“Raus mit dem alten und rein mit dem neuen” – so lautet für viele das Motto zum Jahresanfang. Das gilt auch für den Hanauer Tee Online-Shop AURESA https://www.auresa.de/ . Der Teehändler schafft gerade Platz für viele neue und spannende Teesorten und gewährt deshalb 20% Rabatt auf ausgewählte Tees im Online-Shop.

Schwarz, grün, bunt – günstige Tees für jeden Geschmack

Kunden des Online-Shops können sich unter https://www.auresa.de/sale/ einen Überblick über die reduzierten Teesorten verschaffen. Die Auswahl ist groß. So finden sich unter den Angebots-Tees neben klassischen schwarzen Tees https://www.auresa.de/tee/schwarzer-tee/ aus Assam, Ceylon und Darjeeling, auch einige kreative Teemischungen mit Schwarz-, Grün- oder Oolong Tee und bunten Blüten und Früchten. Diese tragen fantasievolle Namen wie “Oolong Beerenhexe”, “Tropenfrische” oder “Tempelhain” und laden mit Zutaten wie kandierten Tropenfrüchten, weißen Hibiskusknospen und süßen Waldbeeren zum Genießen ein.

“Unser Teesortiment wächst von Jahr zu Jahr. Das ist auch gut so, schließlich wollen wir unseren Kunden stets die aktuellsten Teetrends bieten. Im Gegenzug bedeutet das aber auch, dass wir Platz im Lager brauchen. Schweren Herzens haben wir deshalb beschlossen, dass einige Tees unser Sortiment wieder verlassen müssen. Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen aber dafür freuen wir uns jetzt umso mehr auf die neuen Teesorten, die bereits in Planung sind. Unsere Kunden dürfen gespannt sein.”, so Danijel Mlinarevic, Geschäftsführer von AURESA.

Fair gehandelter und klimaneutraler Tee für jede Jahreszeit

Das Angebot von AURESA umfasst eine große Auswahl an indischen schwarzen Tees, grünen Tees aus China, Japan und Südkorea, sowie Oolong Tees aus Taiwan. Des Weiteren sind dort ebenfalls verschiedene Kräuter- und Früchtetees erhältlich. Ein besonders großer Fokus liegt bei AURESA auf Tee aus kontrolliert biologischem Anbau. Sowohl die konventionellen Tees als auch die Bio Tees stammen allesamt aus fairem Handel und werden ausschließlich mit DHL GoGreen und damit komplett klimaneutral versandt.

AURESA – hinter diesen sechs kleinen Buchstaben verbirgt sich hervorragende Qualität und Teegenuss auf höchstem Niveau. Bereits die Auswahl der Bezugsquellen erfolgt nach strengsten Kriterien. Dabei spielt nicht nur die Qualität des Produktes selbst, sondern auch die faire Behandlung und Bezahlung aller am Herstellungsprozess beteiligten Arbeiter eine wichtige Rolle. Ein unbeschwerter Genuss ohne schlechtes Gewissen und Bedenken. AURESA will mit seinen Produkten eine Auszeit vom Alltag schaffen, für Entspannung sorgen und neue Kraft geben. Genau deshalb werden auch sämtliche Tees in dem Sortiment regelmäßig auf unerwünschte Rückstände und Schadstoffe überprüft. Des Weiteren steht AURESA ständig in Kontakt mit Herstellern und Lieferanten. So sind das Team stets bestens informiert und kann seinen Kunden einen erstklassigen Service und kompetente Beratung bieten.

Kontakt

AURESA e.K.

Danijel Mlinarevic

Friedrichstr. 50A

63450 Hanau

+49 6181 9911930

presse@auresa.de

https://www.auresa.de/

