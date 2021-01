Ratgeber über Funk-Alarmanlagen

Wussten Sie, dass in Deutschland etwa alle vier Minuten ein Einbruch passiert? Betroffen sind dabei längst nicht nur Villen oder einsam stehende Häuser. Einbrüche können überall passieren.

Allerdings können Hausbesitzer oder Mieter viel tun, um sich vor Einbrüchen zu schützen: Wenn die Einbrecher auf Widerstand stoßen, brechen Sie Ihre Tat häufig ab und versuchen woanders ihr Glück. Sichere Tür- und Fensterschlösser, stabile Türen und zusätzliche Riegel bieten schon einen deutlichen Schutz. Noch sicherer sind Sie mit einer Alarmanlage: Die Sirene schreckt die meisten Einbrecher zuverlässig ab.

Doch viele Alarmanlagen kann noch deutlich mehr:

Kameras ermöglichen es Ihnen, jederzeit einen Blick in Ihre Wohnung zu werden und dort nach dem Rechten zu sehen.

Sensoren für Rauch, Wasser oder Gas schützen Sie vor Schäden durch Brände, Gaslecks oder Wasserschäden.

Wenn Sie wollen, schalten Sie eine Notruf-Leitzentrale zu und erhöhen Ihre Sicherheit so noch weiter.

Die halten den Einbau einer Alarmanlage für zu aufwendig oder zu teuer? Das muss nicht sein! Moderne Funk-Alarmanlagen können ohne bauliche Maßnahmen in Betrieb genommen werden und sind in wenigen Stunden einsatzbereit. Im neuen Ratgeber von ihr-sicheres.haus erfahren Sie alles, was Sie für den Kauf einer Funk-Anlage wissen müssen: Sie lernen, aus welchen Bestandteilen eine Funk-Alarmanlage besteht und welche Vor- und Nachteile sie hat. Sie lernen verschiedene Hersteller und Anbieter kennen und bekommen viele praktische Tipps zum Kauf und zur Installation.

Den kostenlosen Ratgeber zu Funk-Alarmanlagen können Sie direkt hier einsehen.

Die scon-marketing GmbH informiert Endkunden seit über 10 Jahren über Energie- und Sicherheitskonzepte für Ihre Immobilien. Besonderes Augenmerk liegt ferner auf Haustechnik & Umwelttechnologien wie der Regenwassernutzung, Photovoltaik, Wärmepumpen und Abwassertechnik und Alarmsystemen. Zielrichtung liegt in der Beratung und Vermittlung an Fachbetriebe in den jeweiligen Branchen.

