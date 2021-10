Ransomware Report: 83 Prozent der Opfer zahlen

Eine Studie von ThycoticCentrify zeigt, dass die Mehrheit der Unternehmen (64 %) bereits einen Ransomware-Angriff erlebt hat.

ThycoticCentrify, ein führender Anbieter von Cloud-Identitätssicherheitslösungen, zeigt in einer neuen Studie, dass Ransomware zu einer bevorzugten Methode für Cyberangriffe geworden ist: Fast zwei von drei befragten Unternehmen (64 %) gaben an, in den letzten 12 Monaten Opfer eines Ransomware-Angriffs geworden zu sein.

Die Studie mit dem Titel „2021 State of Ransomware Survey & Report: Preventing and Mitigating the Skyrocketing Costs and Impacts of Ransomware Attacks“ basiert auf den Antworten von 300 US-amerikanischen IT-Entscheidungsträgern. Der Report deckt auf, dass mehr als vier von fünf (83 %) Opfern von Ransomware-Angriffen keine andere Wahl sahen, als Lösegeld zu zahlen, um ihre Daten wiederherzustellen.

Der Report beleuchtet, wie Unternehmen auf die wachsende Bedrohung durch Ransomware-Angriffe reagieren:

-72 Prozent haben ihre Budgets für Cybersicherheit aufgrund von Ransomware-Bedrohungen erhöht

– 93 Prozent stellen ein spezielles Budget zur Bekämpfung von Ransomware-Bedrohungen bereit

– 50 Prozent geben an, dass sie durch einen Angriff Umsatzeinbußen und Rufschädigung erlitten haben

– 42 Prozent bestätigen, dass sie infolge eines Angriffs Kunden verloren haben

„Unsere Studie zeigt, dass Ransomware eine Bedrohung für Unternehmen jeder Größe und jeder Sicherheitsstufe darstellt“, erklärt Art Gilliland, CEO von ThycoticCentrify. „Die erste Verteidigungslinie sollten Lösungen sein, die den privilegierten Zugang sichern, einschließlich Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) und andere Methoden zur Durchsetzung von Zero Trust, um Möchtegern-Cyberkriminelle in Schach zu halten und mögliche Schäden zu begrenzen.“

Der Bericht enthält drei Hauptaussagen mit Empfehlungen und Ressourcen, um den Schaden eines Angriffs zu begrenzen:

1. Da so viele Unternehmen Opfer von Ransomware-Angriffen geworden sind, ist es wichtiger denn je, dass Unternehmen einen Plan für die Reaktion auf einen Vorfall erstellen. Auf diese Weise können sie vermeiden, dass sie sich in die wachsende Liste derjenigen einreihen, die das Lösegeld gezahlt haben.

2. Während die Budgets für Netzwerk- und Cloud-Sicherheitslösungen erhöht werden, müssen Unternehmen auch die Anforderungen zur Verhinderung von Exploit-Eskalation mit PAM-Sicherheit verstehen und priorisieren.

3. Die Verhinderung von Ransomware-Angriffen durch grundlegende Cybersecurity-Hygiene wie regelmäßige Backups, rechtzeitige Patches, MFA und Passwortschutz ist unerlässlich. PAM-Richtlinien zur Durchsetzung eines Least-Privilege-Ansatzes ermöglichen es den Sicherheitsteams jedoch, den Angriffspunkt zu identifizieren, zu verstehen, was passiert ist, bei der Behebung zu helfen und letztendlich wiederhergestellte Daten zu schützen.

Ein kostenloses Exemplar des vollständigen 14-seitigen Berichts kann hier kostenlos heruntergeladen werden.

ThycoticCentrify ist ein führender Anbieter von Cloud-Identity-Sicherheitslösungen, die die digitale Transformation forcieren. Das Unternehmen ist aus dem Zusammenschluss der führenden Anbieter von Privileged Access Management (PAM), Thycotic und Centrify, hervorgegangen. Die branchenführenden Privileged Access Management (PAM)-Lösungen minimieren Risiken, Komplexität und Kosten, während sie Daten, Geräte und Codes von Unternehmen in der Cloud, vor Ort und in hybriden Umgebungen nachhaltig schützen. Weltweit vertrauen mehr als 14.000 führende Unternehmen, darunter mehr als die Hälfte der Fortune 100-Unternehmen, auf ThycoticCentrify. Zu den Kunden zählen die weltweit größten Finanzinstitute, Geheimdienste und Unternehmen mit kritischer Infrastruktur. Weitere Informationen unter www.thycotic.com

