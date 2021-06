Rallye Italien Sardinien: ŠKODA Teams kämpfen um den Sieg in den Kategorien WRC2 und WRC3

WRC2-Tabellenführer Andreas Mikkelsen (NOR) aus dem von ŠKODA Motorsport unterstützten Team Toksport WRT ist nach überstandener Corona-Erkrankung zurück im Cockpit

Mikkelsen und Beifahrer Ola Fløene (NOR) starten im ŠKODA FABIA Rally2 evo beim fünften Lauf zur FIA Rallye-Weltmeisterschaft

Team Toksport WRT aus Quiddelbach am Nürburgring schickt bei der Rallye Italien Sardinien außerdem das südamerikanische Duo Marco Bulacia/Marcelo Der Ohannesian (BOL/ARG) ins Rennen

ŠKODA Privatteam Kajetan Kajetanowicz/Maciej Szczepaniak (POL/POL) kommt nach WRC3-Siegen in Kroatien und Portugal mit Rückenwind nach Sardinien

Knapp die Hälfte der angemeldeten Rally2-Fahrzeuge sind ŠKODA FABIA, die Fahrzeuge des tschechischen Herstellers sind damit in dieser Gruppe erneut am stärksten vertreten

Die unfreiwillige Pause für Andreas Mikkelsen ist beendet: Nachdem der Norweger bei der Rallye Portugal aufgrund eines positiven Corona-Tests aussetzen musste, greift er bei der Rallye Italien Sardinien (3. bis 6. Juni 2021) nun wieder ins Lenkrad des vom Team Toksport WRT eingesetzten ŠKODA FABIA Rally2 evo. Mikkelsen führt aktuell die Gesamtwertung in der Kategorie WRC2 an und hat mit Beifahrer Ola Fløene (NOR) den zweiten Saisonsieg im Visier. Kajetan Kajetanowicz/Maciej Szczepaniak gehören zu den Favoriten in der WRC3. Die beiden Polen gewannen im privat eingesetzten ŠKODA FABIA Rally2 evo die Kategorie zuvor bereits bei den WM-Läufen in Kroatien und Portugal.

Auf der Mittelmeerinsel Sardinien erwarten die Teams traditionell besonders harte Wertungsprüfungen, das gilt auch für den fünften Lauf zur FIA Rallye-Weltmeisterschaft 2021. Die Rallye Italien Sardinien ist bereits die zweite Schotter-Rallye innerhalb von drei Wochen.

WRC2-Tabellenführer Andreas Mikkelsen, der aufgrund eines positiven Corona-Tests bei der zurückliegenden Rallye Portugal nicht starten konnte, ist hochmotiviert. „Ich kann es kaum erwarten zu beweisen, wie schnell unser ŠKODA FABIA Rally2 evo auf den sardischen Schotterpisten ist. Mein klares Ziel ist der Sieg in der WRC2-Kategorie“, betont der Norweger. Sein bolivianischer Teamkollege bei Toksport WRT, Marco Bulacia, ist aktuell Dritter der WRC2-Tabelle. Mit einem guten Ergebnis auf Sardinien möchte der 20-Jährige diese Position nun festigen.

Kajetan Kajetanowicz und Beifahrer Maciej Szczepaniak haben zuletzt in Kroatien und Portugal die für reine Privatfahrer reservierte Kategorie WRC3 gewonnen. Beim WM-Lauf in Italien peilen sie im ŠKODA FABIA Rally2 evo den Hattrick an. Zu den Favoriten in der WRC3 zählen außerdem ihre finnischen Markenkollegen Emil Lindholm/Reeta Hämäläinen und die Rallye-Europameister des Jahres 2019, Chris Ingram/Ross Whittock (GBR/GBR) aus dem Team SXM Competition. In der 37 Teilnehmer starken Gruppe der Rally2-Fahrzeuge, die vor allem in den Kategorien WRC2 und WRC3 starten, ist ŠKODA 18 Mal vertreten und damit die populärste Marke.

Die ,Rally Italia Sardegna‘ bietet 20 Wertungsprüfungen mit einer Gesamtlänge von 303,10 Kilometern über vorwiegend sandige und steinige Pisten. Nach dem Show-Start (Donnerstag, 3. Juni) in Alghero und den ersten Wertungsprüfungen (Freitag, 4. Juni) im Nordwesten der Insel führt die Rallye nach Olbia an die Ostküste. Dort findet auch die Siegerehrung am Sonntag (6. Juni) gegen 15:00 Uhr Ortszeit statt.

Wussten Sie, dass…

…die WM-Rallye Italien bis 2003 auf dem Festland mit Start und Ziel in San Remo stattfand, bevor sie auf die Mittelmeerinsel Sardinien umzog?

…der heutige italienische Lauf zur Weltmeisterschaft zum ersten Mal 1928 unter dem Namen ,Rally di Fiori‘ (Blumen-Rallye) ausgetragen wurde und seit der Gründung der WM 1973 fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders ist (mit Ausnahme von 2010, als sie zur Intercontinental Rally Challenge IRC gewertet wurde)?

… die Fahrer auf der Wertungsprüfung ,Monte Lerno‘ die Sprungkuppe ,Micky’s Jump‘ bewältigen müssen? Sie ist ähnlich spektakulär wie der berühmte Fafe-Sprung in Portugal.

Top-3 Gesamtwertung WRC2/Fahrer (vor Rallye Italien Sardinien)

1. Andreas Mikkelsen (NOR), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 68 Punkte

2. Esapekka Lappi (FIN), VW Polo GTI, 59 Punkte

3. Marco Bulacia (BOL), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 45 Punkte

Top-3 Gesamtwertung WRC2/Teams (vor Rallye Italien Sardinien)

1. Movisport, 125 Punkte

2. Toksport WRT (ŠKODA), 100 Punkte

3. M-Sport Ford World Rally Team, 71 Punkte

Top-3 Gesamtwertung WRC3/Fahrer (vor Rallye Italien Sardinien)

1. Yohan Rossel (FRA), Citroën C3 Rally2, 70 Punkte

2. Kajetan Kajetanowicz (POL), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 56 Punkte

3. Nicolas Ciamin (FRA), Citroën C3 Rally2, 49 Punkte

Die FIA Rallye-Weltmeisterschaft 2021

Rallye Monte Carlo, 21. – 24. Januar

Arctic Rallye Finnland powered by CapitalBox, 25. – 28. Februar

Rallye Kroatien, 22. – 25. April

Vodafone Rallye Portugal, 20. – 23. Mai

Rallye Italien Sardinien, 3. – 6. Juni

Safari Rallye Kenia, 24. – 27. Juni

Rallye Estland, 15. – 18. Juli

Renties Rallye Ypern Belgien, 13. – 15. August

Rallye Akropolis Griechenland, 9. – 12. September

Rallye Finnland, 30. September – 3. Oktober

RallyRACC Rallye Spanien, 14. – 17. Oktober

Rallye Japan, 11. – 14. November

