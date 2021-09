Radisson Blu Resort Maldives lässt Traumhochzeit wahr werden

Das Radisson Blu Resort Maldives macht Traumhochzeiten für Paare wahr, die einen außergewöhnlichen Rahmen für den Start in ihr gemeinsames Leben suchen.

München/ Malediven, 27. September 2021. Ganz gleich, ob man sich das Ja-Wort romantisch zu zweit geben möchte, eine intime Zeremonie mit der Familie und den engsten Freunden plant oder den schönsten Tag im Leben mit einer größeren Party feiert – das Resort bietet ideale Räumlichkeiten für jeden Anlass.

So einzigartig jedes Brautpaar ist, so individuell sind auch die Vorstellungen von einer perfekten Hochzeit. Einen gemeinsamen Traum aber haben viele Heiratswillige: Den Bund fürs Leben an einem schneeweißen feinen Sandstrand zu schließen, umgeben von sich leicht im Wind neigenden Palmen und dem türkisglitzernden Meer. Die ultimative Kulisse für die tropisch-romantische Zeremonie wird noch von einem umwerfenden Sonnenuntergang und einem Dinner unter funkelndem Sternenhimmel getoppt. All dies und noch vieles mehr verspricht das Radisson Blue Resort Maldives seinen Brautpaaren. Wie wäre es etwa mit einer glamourösen Cocktailparty im Eats & Beats, der vom Beach Club inspirierten Poolbar?

Einen eleganten Rahmen für eine größere Hochzeitsfeier oder einen Empfang für bis zu 50 Gästen stellt etwa der Veranstaltungssaal Cleo’s dar, der mit seinen Glaswänden über dem kristallklaren Wasser der Lagune zu schweben scheint und umwerfende Blicke auf den Indischen Ozean freigibt.

Für eine festliche Hochzeitsgesellschaft bietet sich auch die Presidential Water Villa mit ihren zwei Ebenen im Innen- und Außenbereich, ihren drei Schlafzimmern, dem privaten Pool, dem Fitness- und dem Massageraum als spektakuläre Location an.

Der Pavillon auf der Insel Hanhaarafushi, die Erwachsenen vorbehalten ist, wiederum besticht durch seine schlichte Schönheit und ist der perfekte Ort für traute Zweisamkeit oder eine romantische Verlobung.

Um richtig in den so wichtigen Tag zu starten, sollten sich Braut und Bräutigam nach einem schwimmenden Frühstück von den professionellen Therapeuten im Blu Spa mit wohltuenden Massagen, Schönheits- und Gesichtsbehandlungen, Maniküre sowie Pediküre verwöhnen lassen. Für die perfekte Frisur und das Make-up sorgt ebenfalls das kompetente Spa-Team, um alle anderen Belange wie Fotograf, Menüauswahl, traditionelle Blumenmädchen, Boduberu-Aufführung und vieles mehr, welche das Ja-Wort im Paradies zu einem einzigartigen Erlebnis machen, kümmern sich die Hochzeitsplaner des Radisson Blue Resort Maldives.

Über Radisson Blu Resort Maldives

Das Radisson Blu Resort Maldives befindet sich auf der Insel Huruelhi, nur 105 Kilometer entfernt vom internationalen Flughafen Velana in der Hauptstadt Malé. Alle 128 Beach- oder Overwater-Villen mit einer Größe von 215 bis 790 Quadratmetern verfügen über private Pools, Meerblick, modernste Annehmlichkeiten und ein, zwei oder drei Schlafzimmer. Umgeben von tropischen Gärten, befindet sich das Blu Spa auf der nur für Erwachsene zugänglichen benachbarten Insel Hanhaarafushi-Adults only. Eine kulinarische Weltreise wartet im Radisson Blu Resort Maldives dank der vielfältigen Auswahl an sieben Restaurants und Bars. Das South-Ari-Atoll gilt nicht ohne Grund als eine der besten Stellen zum Tauchen und Schnorcheln auf den Malediven. Hier kann man das ganze Jahr über seltene Walhaie und andere faszinierende Meeresbewohner wie Mantarochen und Meeresschildkröten beobachten.

Weitere Informationen unter: https://www.radissonhotels.com/de-de/hotels/radisson-blu-resort-maldives

Firmenkontakt

Radisson Blu Maldives

Silke Warnke-Rehm

Theresienstrasse 33

80333 München

+49-89-28 70 230-0

warnke-rehm.silke@kprn.de

http://www.kprn.de

Bildquelle: (c) Radisson Blu Resort Maldives, Aerial View