R/GA: Ashish Prashar wird neuer Global Chief Marketing Officer

Politstratege und Kommunikationsexperte übernimmt die Markenverantwortung

New York/Berlin, 11.02.2020 – Zum 2. März nimmt Ashish Prashar als neuer Global Chief Marketing Officer die Arbeit bei R/GA auf. Der Justizreformaktivist leitete zuvor die globale Kommunikations-Abteilung von Publicis Sapient.

Als Global Chief Marketing Officer betreut Prashar das globale Marketing von R/GA und verantwortet zudem Marktstrategie, Marke und Unternehmenskommunikation. In diesem Zuge wird er den großen Reichtum an bestehenden Kreativ-, Design- und Experience-Projekten nutzen, um eine Geschichte zu erzählen, die zum Wachstum des Unternehmens beiträgt. In seiner neuen Funktion ist Prashar Teil des Executive Leadership Teams von R/GA und berichtet an den Chief Executive Officer Sean Lyons.

“Warum habe ich Ash nicht früher kennengelernt? Wir fühlten uns sofort miteinander verbunden. Er bringt über fünfzehn Jahre Erfahrung bei R/GA ein und ist zudem brillant darin, sowohl in der Arbeit als auch in den Menschen interessante Geschichten zu entdecken”, so Sean Lyons, Global CEO von R/GA. “Unsere Agentur, die Branche und die Gesellschaft haben sich im vergangenen Jahr enorm verändert. Ashs bedachtes, strategisches Auftreten und seine Hilfsbereitschaft machen ihn zum idealen Hüter unserer Werte sowie unseres Ziels, Kunden dabei zu helfen, Unternehmen und Marken für eine menschlichere Zukunft zu entwerfen.”

Ashish verfügt über mehr als 15 Jahre umfassender Erfahrung im Aufbau globaler Marken an der Schnittstelle von Marketing und Kommunikation. Zu R/GA wechselt er direkt von Publicis Sapient, dem digitalen Business Transformation Hub von Publicis. Zudem kann er eine lange und erfolgreiche Laufbahn als Stratege für politische Kommunikation aufweisen. Zuletzt arbeitete er mit dem stellvertretenden Vorsitzenden des Demokratischen Nationalkomitees für die Präsidentschaftswahl 2020 von Joe Biden zusammen. Außerdem war er Pressesprecher des ehemaligen Bürgermeisters von London, Boris Johnson.

Im Rahmen seines Engagements für die Justizreform landete Ashish bereits im Gefängnis. Er entwickelte Programme für inhaftierte Menschen und setzte sich für eine Reform der Kaution, die Beendigung der Einzelhaft und die Wiederherstellung des Stimmrechts ein. In diesem Zusammenhang trat er regelmäßig als Kommentator in den Medien auf und trug zur Berichterstattung von ABC, Business Insider, CNN, Fast Company, NBC und USA Today bei.

“Es ist mir eine Ehre, meine Erfahrung zu dem dynamischen Werk beitragen zu dürfen, das R/GA bereits erschaffen hat. Mein Herz schlägt ganz besonders für diejenigen, die Kreativität, Technologie und Plattformen nutzen, um den sozialen Wandel voranzutreiben”, so Ashish Prashar. “R/GA ist genau ein solch modernes Unternehmen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Sean und R/GA dabei zu helfen, die nächste Generation digitaler Unternehmen zu entwickeln, umzusetzen und voranzubringen, die mithilfe missionsgetriebener Innovationen und Technologien bessere Erfahrungen für eine menschliche Zukunft gestalten und Marken zu besseren Weltbürgern machen.”

Neben seiner Arbeit bei R/GA setzt sich Prashar intensiv für eine faire Behandlung von Menschen ein, die vom Justizsystem betroffenen sind, sowie für eine weltweite Förderung ihrer Rechte. Sein Ziel: die Abschaffung von Gefängnissen. Prashar ist derzeit Vorstandsmitglied der Initiativen Board of Exodus Transitional Community, Getting Out and Staying Out NYC, Just Leadership USA, Leap Confronting Conflict, Responsible Business Initiative for Justice und Mitglied der Royal Society of Arts.

Über R/GA

R/GA ist eine globale Innovationsfirma. Wir helfen Unternehmen dabei, neue Geschäftsfelder und Marken für eine menschlichere Zukunft zu entwickeln. Unsere Leistungen reichen dabei von Innovationsberatung und Organisationsentwicklung über Markendesign und Experience Design bis hin zu Marketingkommunikation. R/GA ist Teil der Interpublic Group of Companies, einer der weltweit größten Organisationen für Werbe- und Marketingdienstleistungen, und beschäftigt weltweit mehr als 1.600 Mitarbeiter an 16 Standorten in den USA, Europa, Südamerika und Asien-Pazifik. Weitere Informationen zu R/GA gibt es unter www.rga.com oder bei @rga auf Twitter.

