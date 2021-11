Qumulo wird von Deloitte Technology Fast 500™ als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in Nordamerika anerkannt

Unternehmen führt starkes Wachstum auf globale Expansion und gestiegene Kundennachfrage zurück

München, Deutschland – 17. November 2021: Qumulo, der bahnbrechende Marktführer bei der radikalen Vereinfachung der Verwaltung von Unternehmensdateien in hybriden Cloud-Umgebungen, gibt heute bekannt, dass es im jährlichen Deloitte Technology Fast 500™, einem Ranking der 500 am schnellsten wachsenden Technologie-, Medien-, Telekommunikations-, Biowissenschafts-, Fintech- und Energietechnologieunternehmen in Nordamerika, auf Platz 163 steht. Qumulo® erhielt diese Anerkennung aufgrund des beeindruckenden Unternehmenswachstums, der gestiegenen Nachfrage von Kunden auf der ganzen Welt sowie der anhaltend hohen Kundenzufriedenheit. Mit der weltweit innovativsten Speichertechnologie für Dateidaten ist Qumulo weiterhin als führend anerkannt und unterstützt Kunden bei der Nutzung, Verwaltung und Speicherung unstrukturierte Daten in jeder Umgebung.

Qumulos CEO Bill Richter führt die Fähigkeit des Unternehmens, seinen Kundenstamm zu erweitern sowie seine Marktpräsenz auf mehr als 50 Länder auszudehnen, auf die weltweite Zunahme sowohl bei der Erstellung als auch bei der Nutzung unstrukturierter Daten zurück.

Da die Welt weiterhin alles digitalisiert und unstrukturierte Daten zu einem immer wichtigeren Bestandteil von Unterhaltung, Innovation und menschlicher Gesundheit werden, ist Qumulo an vorderster Front dabei, den Weg zu ebnen und die Speicherung, Verwaltung und Erstellung unstrukturierter Daten in großem Maßstab zu vereinfachen.

„Unsere Gesellschaft generiert unstrukturierte Daten in einem noch nie dagewesenen Ausmaß. Wir verlassen uns auf ihre Nutzung in praktisch allen Bereichen unseres Lebens – von der Verbesserung medizinischer Versorgung über die Bekämpfung des globalen Klimawandels bis hin zum Streaming unserer Lieblingssendungen im Fernsehen“, so Richter. „Qumulo hat sich immer darauf konzentriert, die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen, um ihre Daten zu speichern, zu verwalten und zu verstehen – überall. Wir fühlen uns geehrt, diese Anerkennung von Deloitte zu erhalten, die unterstreicht, wie Qumulo zum Erfolg seiner Kunden und zum Wachstum der Branche insgesamt beiträgt.“

Fortune-500-Unternehmen, große Film- und Animationsstudios sowie einige der größten Forschungseinrichtungen der Welt verlassen sich bei der Verwaltung von Milliarden von Dateien auf Qumulo. Qumulo gehört zu den Unternehmen mit den höchsten Net Promoter Scores (NPS), die konstant über 85 liegen, und wird von den Anwendern für sein Engagement mit Blick auf die Kundenzufriedenheit anerkannt.

Über die 2021 Deloitte Technology Fast 500™

Die Deloitte Technology Fast 500 ist eine Rangliste der am schnellsten wachsenden Technologie-, Medien-, Telekommunikations-, Biowissenschafts-, Fintech- und Energietechnologieunternehmen – sowohl öffentliche als auch private – in Nordamerika. Die Technology Fast 500-Preisträger werden auf der Grundlage des prozentualen Umsatzwachstums im Zeitraum von 2017 bis 2020 ausgewählt.

Um für die Technology Fast 500-Auszeichnung in Frage zu kommen, müssen Unternehmen geistiges Eigentum oder Technologien besitzen, die in Produkten an Kunden verkauft werden, welche zu einem Großteil der Betriebseinnahmen des Unternehmens beitragen. Die Unternehmen müssen im Basisjahr einen Betriebsumsatz von mindestens 50.000 US-Dollar und im laufenden Jahr einen Betriebsumsatz von mindestens 5 Millionen US-Dollar erzielen. Außerdem müssen die Unternehmen seit mindestens vier Jahren im Geschäft sein und ihren Hauptsitz in Nordamerika haben.

Über Qumulo, Inc.

Qumulo ist marktführender Anbieter eines radikal einfachen Enterprise Filedaten-Managements in hybriden Umgebungen. Die hochleistungsfähige Filedaten Plattform von Qumulo wurde entwickelt, um Daten in ihrem nativen Format zu speichern, zu managen sowie Workflows und Anwendungen zu erstellen – auf Massive-Scale Niveau, On-Premises sowie in der Public Cloud. Qumulo hat das Vertrauen von Fortune-500-Unternehmen, von großen Film- und Animationsstudios bis hin zu einigen der größten Forschungseinrichtungen der Welt, um den gesamten Datenlebenszyklus mit grösster Einfachheit zu managen (Daten-Ingestion, Transformation, Daten-Publishing, Archivierung, dynamische Skalierbarkeit, automatische Verschlüsselung, Real-Time Daten-Transparenz, kosteneffiziente Kapazität). Eine fortschrittliche API versetzt Kunden in die Lage, Qumulo ganz einfach in ihr Ökosystem und ihre Workflows zu integrieren. qumulo.com.

