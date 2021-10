Qumulo vereinfacht die Datenverwaltung für aktive Archive

Neuer Speicherserver macht Archivdaten aktiv verfügbar und bietet Kunden mehr Flexibilität

München, Deutschland – 26. Oktober 2021: Qumulo, der bahnbrechende Marktführer bei der radikalen Vereinfachung der Filedaten-Verwaltung in hybriden Cloud-Umgebungen, stellt Qumulo Certified Arrow K-432T vor, eine neue Plattform für aktive Archive im Kontext von Qumulo® Server Q. Das hochmoderne K-432T-System bietet Qumulo-Kunden hochverdichtete Archive, die eine konsistente Leistung für aktive Archivdaten auf Massive-Scale Niveau liefern.

Exponentielles Wachstum von Filedaten stellt Unternehmen vor die Herausforderung, dieses wertvolle Wirtschaftsgut mit den ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen zu verwalten. Die Anforderungen an die langfristige Datenaufbewahrung in einer Reihe von Branchen (Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen etc) vergrößern diese Herausforderung noch, da das Datenwachstum Jahr um Jahr mit Blick auf Inhalte steigt, die vor dem Hintergrund von Compliance-Regularien aufbewahrt werden müssen. Mit dem K-432T können Kunden Langzeitarchivdaten in massivem Umfang bei gleichbleibender Leistung und für den regelmäßigen Gebrauch verwalten, und so den Bedarf an Offline-Kaltspeichern (Tape, Cloud-Archive sowie leistungsschwächeren, älteren Speichersysteme etc) eliminieren. Mit 24 18-TB-Festplatten pro Knoten, den größten auf dem Markt erhältlichen, ist die K-432T die Archivplattform mit der höchsten Dichte und Kapazität, die Qumulo bisher zertifiziert hat. K 432-T ist in der Lage, Cluster mit über 34 PB zu speichern.

„Wir bei Qumulo erweitern ständig unser Plattformportfolio, um unseren Kunden mehr Flexibilität und Freiheit beim Aufbau ihrer unstrukturierten Data Lakes zu bieten – mit Funktionen, die sie von führenden technologischen Optionen benötigen“, sagt Jason Sturgeon, Server Q Product Leader bei Qumulo. „Wir freuen uns, unseren Kunden den Qumulo Certified Arrow K-432T anbieten zu können. Er ermöglicht es Administratoren nicht nur, mehr Daten in einem einzigen Cluster zu verwalten, sondern trägt auch dazu bei, betrieblichen Aufwand zu reduzieren sowie den Datenzugriff für Benutzer zu optimieren.“

Laut Report der Active Archive Alliance 2021 sind Unternehmen heute bestrebt, niedrigere Kosten, KI-gesteuerte Analysen sowie die Cybersicherheit der aktiven Archivierung zu nutzen, um verlorene Umsätze zurückzugewinnen und den Wettbewerbsvorteil zu erhöhen. (1). Die K-432T-Lösung erfüllt diese und weitere Belange. Ihre Skalierbarkeit auf über 34 PB resultiert in niedrigeren Vorlaufkosten sowie geringeren Strom-, Netzwerk- und Platzkosten im Rechenzentrum, was die Gesamtbetriebskosten (TCO) für die Kunden weiter senkt.

„Die Verwaltung von Daten mit Qumulo ist so einfach, dass es nicht leicht ist, die Auswirkungen zusammenzufassen. Es hat uns einen enormen ROI verschafft mit Blick auf Zeitersparnis und Problemlösungen, und da wir uns jetzt endlich auf einen zuverlässigen Speicher verlassen können, sind wir bestrebt, ihn im gesamten Unternehmen zum Einsatz zu bringen“, so John Beck, IT-Manager bei Hyundai MOBIS.

Über Qumulo, Inc.

Qumulo ist marktführender Anbieter eines radikal einfachen Enterprise Filedaten-Managements in hybriden Umgebungen. Die hochleistungsfähige Filedaten Plattform von Qumulo wurde entwickelt, um Daten in ihrem nativen Format zu speichern, zu managen sowie Workflows und Anwendungen zu erstellen – auf Massive-Scale Niveau, On-Premises sowie in der Public Cloud. Qumulo hat das Vertrauen von Fortune-500-Unternehmen, von großen Film- und Animationsstudios bis hin zu einigen der größten Forschungseinrichtungen der Welt, um den gesamten Datenlebenszyklus mit grösster Einfachheit zu managen (Daten-Ingestion, Transformation, Daten-Publishing, Archivierung, dynamische Skalierbarkeit, automatische Verschlüsselung, Real-Time Daten-Transparenz, kosteneffiziente Kapazität). Eine fortschrittliche API versetzt Kunden in die Lage, Qumulo ganz einfach in ihr Ökosystem und ihre Workflows zu integrieren. qumulo.com.

