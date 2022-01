Qumulo optimiert Kundenerfahrung: Einführung von AWS Quick Start für Qumulo Cloud Q

Kunden können jetzt den vollen Funktionsumfang von AWS Quick Start für Qumulo Cloud Q in weniger als 30 Minuten bereitstellen

München, Deutschland – 12. Januar 2022: Qumulo, der wegweisende Marktführer bei der radikalen Vereinfachung der Speicherung und Verwaltung von Unternehmensdateien in hybriden Cloud-Umgebungen, gibt heute die Verfügbarkeit von AWS Quick Start für Qumulo® Cloud Q bekannt. Dieses neue Angebot, das auf Amazon Web Services (AWS) läuft, beschleunigt den Einstieg in Qumulo sowohl für Test- als auch für Unternehmensbereitstellungen.

Mit dem neuen AWS Quick Start für Qumulo Cloud Q können Kunden schnell durchstarten.

Diese neue, einfache und vollständig automatisierte Bereitstellungserfahrung ermöglicht es, innerhalb von Minuten vollständig Cloud-fähige AWS-Dateisysteme von 1 TB bis 6 PB zu erstellen. Darüber hinaus bietet Qumulo kostenlose AWS-Testversionen von 1 TB und 12 TB im AWS Marketplace an, einem digitalen Katalog mit Tausenden von Softwareangeboten unabhängiger Softwareanbieter, die es vereinfachen, Software, die auf AWS läuft, zu identifizieren, zu testen, zu kaufen sowie bereitzustellen, so dass Kunden sie vor dem Kauf ausprobieren können.*

„Kunden wollen schnell in der Cloud entwickeln und erwarten, dass sie in wenigen Minuten von der Testphase zur Bereitstellung übergehen können. AWS Quick Start für Qumulo Cloud Q hilft ihnen, sich auf Innovationen und nicht auf die Infrastruktur zu konzentrieren, indem sie schnell einen einfachen Cloud-Dateispeicher für Unternehmen erstellen“, so Ben Gitenstein, Vice President of Product bei Qumulo. „Dies ist ein weiteres Beispiel für die enge Zusammenarbeit von Qumulo mit AWS, um AWS-Kunden einen differenzierten Dateispeicher zu bieten.“

Dieser neue AWS-Quick-Start für Qumulo Cloud Q erweitert die Szenarien, die Kunden testen können, und baut auf dem Erfolg von Qumulo Studio Q auf – einem AWS-Quick-Start, der auf die Medien- und Unterhaltungsbranche (M&E) ausgerichtet ist. Dies sind die einfachsten Möglichkeiten, die im Gartner Magic Quadrant als führend gekennzeichneten Fähigkeiten von Qumulo auf AWS zu nutzen. Im Jahr 2021 wuchs Qumulo auf AWS aufgrund eines rasch wachsenden Kundenstamms – darunter führende Namen in den Bereichen M&E, Gesundheitswesen, Biowissenschaften, Energie und Finanzdienstleistungen.

„Ohne ein hochleistungsfähiges Dateisystem in der Cloud wäre unser Workflow unmöglich. Qumulo ist die Grundlage unserer AWS-Speicherlösung. Ohne sie wären wir nicht in der Lage, unsere Kapazitäten zu erweitern“, so Jason Fotter, Mitbegründer und CTO von FuseFX.

Der neue AWS Quick Start für Qumulo Cloud Q unterstützt fast alle AWS-Regionen weltweit, auch Bereitstellungen in AWS Local Zones sowie AWS Outposts.

*Es können Kosten für die zugrunde liegende AWS-Infrastruktur anfallen.

Qumulo, Qumulo Core und das Qumulo-Logo sind eingetragene Marken oder Marken von Qumulo, Inc. Alle anderen hier genannten Marken und Namen können Marken anderer Unternehmen sein. Urheberrecht © 2022. Alle Rechte vorbehalten.

About Qumulo, Inc.

Qumulo is the breakthrough leader in simplifying data management in its native file form at a massive scale across hybrid-cloud environments. Its high-performance file data platform is designed to store, manage and create workflows and applications with data in its native file form at massive scale on prem and in the public cloud. Qumulo is trusted by Fortune 500 companies, major film and animation studios, and some of the largest research facilities in the world to easily manage the full data lifecycle from ingestion, transformation, publishing and archiving with cost-effective capacity, dynamic scalability, automatic encryption, real-time visibility and an advanced API that enables customers to easily integrate Qumulo into their ecosystem and workflows. www.qumulo.com

