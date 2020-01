Quantron unter den Top 3 bei den Handelsblatt Energy Awards

In der Kategorie Mobilität wird das neu gegründete Innovationsunternehmen für die Realisierung einer emissionsarmen Zukunft für die Nutzfahrzeugbranche geehrt.

Das Handelsblatt, eine der wichtigsten deutschen Wirtschafts- und Finanzzeitungen, hat am 20. Januar 2020 seine Energy Awards für das Jahr 2019 vergeben. Mit ihrem innovativen Konzept zur Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen gehört die Quantron AG im Bereich Nachhaltigkeit und Emissionsminderung in diesem Jahr zu den Top 3 in der Kategorie Mobilität. Unter hunderten Bewerbern konnte das Innovationsunternehmen, nur sechs Monate nach Unternehmensgründung, mit Umrüstungen von Diesel- auf E-Motoren die hochkarätige Jury überzeugen. Dafür greift Quantron auf bereits bestehende Ressourcen zurück und ist spezialisiert auf die Elektrifizierung von Gebraucht- und Bestandsfahrzeugen.

Mit Fokus auf die Relevanz von Klimawandel, erneuerbaren Energien oder einer regenerativen Energiewirtschaft zeichnet das Handelsblatt jährlich deutsche Projekte und Unternehmen für ihr innovatives Engagement aus. In vier Kategorien werden so zukunftsweisende Ideen, die zum Wandel der deutschen Energielandschaft beitragen, prämiert. In der Kategorie Mobilität stehen hier besonders drei Themen im Vordergrund: Nachhaltigkeit, Emissionsminderung und die Energie- und Ressourceneffizienz. „Ich freue mich sehr, dass wir bereits nach so kurzer Zeit unseres Bestehens in diesen drei Bereichen so weit vorn stehen. Zu den Top 3 in der

Kategorie Mobilität der Handelsblatt Energy Awards zu gehören, beweist schon jetzt unsere Innovationskraft“, sagt Andreas Haller, Gründer und Vorstand der Quantron AG.

Mit kürzesten Umrüstzeiten, beginnend ab drei Monaten, können mit dem innovativen Konzept für die Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen unter anderem Abfallsammelfahrzeuge, unterschiedlichste Nutzfahrzeug-Kombinationen und Busse, je nach Konfiguration, von Diesel- auf E-Motoren umgerüstet werden. Die Quantron AG deckt dabei von 3,49 bis 44 Tonnen einen Großteil der Modelle vieler Hersteller ab, wie MAN, IVECO, Mercedes, DAF und Fiat. Ebenso werden auch im Segment der Transporter Plug-In-Hybrid-Lösungen angeboten. Durch die Elektrifizierung von bereits im Einsatz befindlichen Nutzfahrzeugen kann so auch die CO2-Emission der Batterieherstellung kompensiert werden. Zudem wird die Quantron zukünftig, als Alternative zur Batterie, für bestimmte Einsatzgebiete die Brennstoffzelle anbieten. Im Zuge der Umrüstung auf E-Antrieb können diese Nutzfahrzeuge dann mit Wasserstoff betrieben werden. Fokussiert und in allen Bereichen breit aufgestellt, beschäftigt sich das Innovationsunternehmen so mit den Verursachern von mehr als einem Viertel der Treibhausgase des Straßenverkehrs und ermöglicht damit schon jetzt eine elektrifizierte Mobilitätslösung der Zukunft für die in der Klimadiskussion oftmals vergessenen Bereiche des Personen- und Gütertransportes.

Die Quantron AG vertritt die Bereiche eMobility, eEngineering, eBattery. Wir elektrifizieren Nutzfahrzeuge die vorher nicht leise und emissionsfrei gefahren sind, zudem bieten wir neue Elektro-Nutzfahrzeuge an. Von der Auslegung des passenden Antriebskonzepts bis hin zur Fahrerschulung profitieren Endverbraucher von der E-Mobilität im Schwerverkehr sowie vom umfassenden Wissen qualifizierter Fachleute aus den Bereichen Batterietechnologie und Leistungselektronik. Die Quantron AG wurde 2019 mit der Vision gegründet, den Weg für die E-Mobility im Gütertransport zu ebnen. Wir blicken mit der Haller Group auf ca. 130 Jahre Nutzfahrzeugerfahrung zurück und forschen jeden Tag an unseren E-Nutzfahrzeugen, um diese noch effizienter zu machen.

Kontakt

Quantron AG

Serhat Yilmaz

Koblenzer Str. 2

86368 Gersthofen

+49(0)821 – 249 97 90

s.yilmaz@quantron.net

http://www.quantron.net

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.