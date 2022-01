Quality Time auf der Ostseeinsel Usedom im Januar

Bei Quality time geht es darum, Zeit und Aufmerksamkeit besonderen Menschen zu widmen. Das Wasserschloss Mellenthin auf Usedom ist dafür der geeignete Ort.

Quality time auf der Ostseeinsel Usedom

Quality time liegt auch unter Corona-Bedingungen voll im Trend. Nach den sehr herausfordernden und stressigen letzten zwei Jahren möchten sich viele Menschen nun wieder belohnen mit mehr Zeit für sich selbst und mit dem Partner.

Ganz hoch im Kurs stehen dabei Urlaub und Erholung auf der Ostseeinsel Usedom. Einfach mal abschalten, den Alltagsstress der letzten Wochen und Monate hinter sich lassen. Spazieren gehen am längsten Sandstrand Deutschlands oder neue Wege entdecken fernab von Hektik, Stress, Hotspots und großen Menschenansammlungen in Usedoms einzigartiger Natur.

Erholung genießen auf Wasserschloss Mellenthin

Der Hektik des Alltags entfliehen sowie Ruhe und Erholung genießen, gelingt perfekt in Mellenthin, mitten im Herzen des idyllischen Usedomer Hinterlands. Weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist der 500 Einwohner zählende inseltypische Ort vor allem wegen des gleichnamigen Wasserschlosses. Das altehrwürdige Renaissanceschloss aus dem 16. Jahrhundert bietet heute ein gemütliches Wohlfühl-Hotel mit großem Wellnessbereich, eigener Brauerei, Destillerie, Usedoms erster Kaffeerösterei und urigem Schloss-Shop. Beliebt ist das Wasserschloss Mellenthin in der geographischen Mitte der Insel aber nicht nur bei kulinarischen Genießern wegen seiner bunten Themen-Events wie dem Brauer-Abend, Mittelalterlichen Ritter- oder Winterlichen Schlemmerbuffet. Auch seine Lage im Usedomer Achterland mit zahlreichen Binnenseen, dem Achterwasser, alten Wäldern und 14 Naturschutzgebieten lassen die Herzen von Naturliebhabern und Aktiv-Urlaubern höher schlagen.

Mehr Freiheiten für Geboosterte in MV

Somit bietet das Wasserschloss Mellenthin auch allerbeste Möglichkeiten, Quality time in perfekter Umgebung zu genießen. Der Begriff stammt ursprünglich aus den USA, wo er in den 1970er Jahren gemeinsam mit der Idee Popularität erlangte, Familie und Beruf zu vereinbaren. Üblicherweise versteht man heute darunter die Zeit, die exklusiv und nur mit der Familie, Freunden oder dem Partner verbracht wird.

Zwar gelten viele der jüngst beschlossenen und noch einmal verschärften Corona-Maßnahmen nun bundesweit einheitlich. Doch in manchen Punkten haben einige Bundesländer eigene Regelungen beschlossen, die vor allem doppelt Geimpfte mit zusätzlicher Booster-Impfung betreffen. So gilt in Mecklenburg-Vorpommern aktuell in vielen Bereichen die 2G-Regel. Demnach dürfen nur noch Geimpfte und Genesene in die Läden. Ausnahmen gelten weiterhin für Geschäfte mit Waren des täglichen Bedarfs. Auch die Gastronomie ist offen. Hier jedoch gilt eine 2G-Plus-Regel, die zusätzlich noch einen tagesaktuellen Corona-Test verlangt. Wer allerdings eine Booster-Impfung vor mehr als 14 Tagen erhalten hat, ist seit dem 16. Dezember von der Testpflicht befreit.

Mehr Informationen unter https://www.wasserschloss-mellenthin.de/.

