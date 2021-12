Qualitätsmanagement in der Arztpraxis

mit der richtigen Software kein Problem!

Wer eine Arztpraxis betreibt, muss sich regelmäßig mit dem Qualitätsmanagement beschäftigen. Nicht nur die Behandlung der Patienten steht im Fokus, sondern auch die Führung der Mitarbeiter, die regelmäßige Wartung aller Geräte, Hygieneroutinen und die Einhaltung der strengen Vorschriften sind zeitraubend, kräftezehrend und zählen nicht zu den Lieblingsbeschäftigungen.

Moderne Software kann Ärzte und Ärztinnen jedoch dabei unterstützen die Organisation der Praxis zu bewältigen. Das trägt dazu bei, dass man mehr Freude an der Ausübung des Berufes hat, Zeit und Kosten einspart und die gesamte Praxis effektiver wird.

vismed. Qualitätsmanagement stellt sich vor

Die vismed. GmbH QM für Ärzte, Kliniken und Labore. Es liefert eine branchenspezifische QM-Softwarelösung inklusive Hygienedokumentationen, etlichen Checklisten, Unterweisungen, individuellen Coachings, Messaging, einem ToDo-Programm und vielem mehr an. Mit vismed. verlieren Sie nie wieder den Überblick über Ihre Daten, erhalten die Kontrolle über alle Prozesse und Vorgänge in der Praxis zurück, können jedem Mitarbeiter einen eigenen Zugang einrichten, Aufgaben verteilen, Arbeitsmittel einsehen und von vielen Funktionen wie beispielsweise dem 4-Augen-Prinzip profitieren.

Mit Hilfe der App können Sie auch unterwegs vom Smartphone, Tablet oder der Smartwatch aktiv werden und zeitsparend arbeiten.

Selbstverständlich ist unsere Software ISO-konform, GBA-konform und erfüllt alle Ansprüche an den Datenschutz.

Sie ist für Medizinische Versorgungszentren, Kliniken, Dentallabore, alle Humanmediziner, Zahnärzte, Kieferorthopäden und viele mehr bestens geeignet um im Qualitätsmanagement erfolgreich zu sein und die Effizienz zu steigern.

Auf unserer Website können Sie jetzt ganz bequem eine Demo anfordern, unser QM eBook , oder Sie greifen alternativ zum Telefon oder der Tastatur und treten mit uns direkt in Kontakt.

Wir freuen uns darauf Ihre Bekanntschaft zu machen!

vismed. GmbH

Saarstraße 7

85354 Freising

Telefon: +49 8161 12243

Telefax: +49 8161 4965594

info[ät]vismed.de

https://vismed.de

Die vismed. GmbH bietet intelligentes Qualitätsmanagement für Arztpraxen, Labore und medizinische Versorgungszentren auf Softwarebasis inklusive Coaching an. MIt uns an Ihrer Seite bleibt Ihnen mehr Zeit für Personal und Patienten und Sie müssen sich keine Sorgen mehr um die Einhaltungen der QM-Richtlinien machen!

Firmenkontakt

vismed. GmbH

Ümit Kuzoluk

Saarstraße 7

85354 Freising

+49 8161 12243

info@vismed.de

https://vismed.de

Pressekontakt

vismed. GmbH

Ümit Kuzoluk

Saarstraße 7

85354 Freising

+49 8161 12243

sm@vismed.de

https://vismed.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.