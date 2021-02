Qatar Airways gratuliert dem FC Bayern München zum Gewinn der FIFA Klub-Weltmeisterschaft Qatar 2020™

Der FC Bayern München holte sich den Titel im The Education City Stadion nahe Doha in einem spannenden Finale gegen den mexikanischen Verein Tigres UANL

Frankfurt, 15. Februar 2021 – Qatar Airways, offizieller Airline-Partner der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2020™, gratuliert dem FC Bayern München zum Gewinn des hochrangig besetzten Turniers, bei dem die sechs kontinentalen Champions League-Sieger aufeinandertrafen. Das Finale ging am 11. Februar 2021 im The Education City Stadium über die Bühne, in dem der europäische Vertreter, FC Bayern München, den Tigres UANL aus Mexiko knapp mit 1:0 besiegte. Die begehrte Trophäe sowie die Auszeichnungen wurden den Spielern von der Qatar Airways Crew bei der feierlichen Abschlusszeremonie überreicht.

“In der vergangenen Woche konnten wir erleben, wie die besten Klubmannschaften der Welt Fans rund um den Globus begeisterten. Ich gratuliere dem FC Bayern München zum würdigen Sieg des Turniers und der Mannschaft von Tigres für ihre beherzte Leistung und das Erreichen des Finales. Die Mission unserer Partnerschaft mit der FIFA, die Kraft des Fußballs zu nutzen, um Menschen jeden Alters und jeder Herkunft zu vereinen, wurde einmal mehr erfüllt. Nach einer leidenschaftlichen und unterhaltsamen FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2020™ freuen wir uns nun darauf, die Welt zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022™ in Qatar zu begrüßen”, so der Qatar Airways Group Chief Executive Akbar Al Baker.

Qatar Airways ist nicht nur offizieller Airline-Partner der FIFA, zur Fußballfamilie der Fluggesellschaft zählen auch die Top-Clubs Al Sadd SC, AS Roma, Boca Juniors, FC Bayern München, K.A.S. Eupen und Paris Saint-Germain. Das globale Partnerschaftsportfolio des Unternehmens hat zum Ziel, die Werte des Sports in die Welt zu tragen, indem es Menschen zusammenbringt. Die nationale Fluggesellschaft des Staates Qatar unterhält auch wichtige Partnerschaften mit mehreren anderen hochkarätigen Sportveranstaltungen und Organisationen.

Über Qatar Airways

Qatar Airways wurde bereits fünfmal von Skytrax als Airline des Jahres ausgezeichnet und erhielt als erste Airline der Welt fünf Sterne im COVID-19-Sicherheitsrating des Bewertungsportals. Im Jahr 2019 wurde Qatar Airways mit den Preisen für die weltweit beste Business Class, den weltweit besten Business-Class-Sitz, die beste Airline im Nahen Osten sowie als beste Airline der Welt ausgezeichnet.

Qsuite, ein patentiertes Produkt von Qatar Airways, weist das weltweit erste Doppelbett in der Business Class auf. Schiebepaneele ermöglichen es Fluggästen, ihre Sitzplätze in einen gemeinsamen Bereich für mehr Privatsphäre zu verwandeln.

Oryx One, das interaktive Entertainment-System an Bord von Qatar Airways, bietet Fluggästen über 4.000 Unterhaltungsoptionen. Passagiere auf Qatar Airways-Flügen mit B787 Dreamliner, B777, A350, A380, A319 sowie ausgewählten A320- und A330-Flugzeugen können mittels des WLAN- und GSM-Angebots mit ihren Freunden und Familien weltweit in Kontakt bleiben.

In Deutschland bietet Qatar Airways zurzeit tägliche Flüge ab München sowie zwei tägliche Flüge ab Frankfurt und fünf wöchentliche Flüge ab Berlin an. In Österreich bietet die Airline pro Woche vier Flüge ab Wien an. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.qatarairways.com oder unsere Sites auf Facebook, Twitter, Google+, Instagram und YouTube.

