Qatar Airways bietet berührungsfreie Zero-Touch-Technologie für ihr Bordunterhaltungssystem

Frankfurt, 19. Februar 2021 – Qatar Airways wird in Kürze als erste globale Fluggesellschaft im Rahmen ihrer neuesten COVID-19-Sicherheitsmaßnahmen eine 100-prozentige berührungsfreie Technologie für ihr preisgekröntes Bordunterhaltungssystem Oryx One anbieten, wodurch das Ansteckungsrisiko an COVID-19 nochmals reduziert wird. Passagiere an Bord der Airbus A350-Flotte von Qatar Airways können bald über ihre persönlichen elektronischen Geräte auf das preisgekrönte Bordunterhaltungssystem Oryx One zugreifen.

Die Zero-Touch-Technologie, die in Zusammenarbeit mit dem Thales AVANT IFE-System eingeführt wurde, ermöglicht es, elektronische Geräte mit dem IFE-Bildschirm zu koppeln, indem man sich mit dem Oryxcomms-WLAN verbindet und einen auf dem Bildschirm angezeigten QR-Code scannt. Dann steht dem Genuss der mehr als 4.000 Optionen, die das preisgekrönte Bordunterhaltungssystem bietet, nichts mehr im Weg.

Qatar Airways wird außerdem die erste Fluggesellschaft in Europa, im Nahen Osten und in Nordafrika sein, die es Passagieren der Business und Economy Class der Boeing 787-9-Flotte ermöglicht, ihre persönlichen Bluetooth-Kopfhörer mit dem bordeigenen IFE-System zu verbinden.

“Als Branchenführer im Kampf gegen COVID-19 und als erste globale Fluggesellschaft, die kürzlich eine 5-Sterne-Bewertung im begehrten Skytrax Airline Safety Rating erhalten hat, sehen wir es als unsere Verpflichtung, immer die höchsten Sicherheits- und Hygienestandards an Bord unserer Flugzeuge zu gewährleisten”, sagt Qatar Airways Group Chief Executive Akbar Al Baker.

Die Einführung der hochmodernen Zero-Touch-Technologie und die Möglichkeit für Passagiere, ihr persönliches Bluetooth-Headset an Bord zu benutzen, sei ein wichtiger Schritt, um die ohnehin schon strengen COVID-19-Vorkehrungen der Airline nochmals zu intensivieren sowie den Oberflächenkontakt der Passagiere weiter zu reduzieren und damit eine mögliche Verbreitung von Infektionen an Bord zu verhindern.

“Unsere jüngsten Maßnahmen sind ein weiterer Schritt in Bezug auf die Sicherheit von Flugreisen. Sie sollen den Passagieren die Gewissheit vermitteln, dass sie das fortschrittlichste Kundenerlebnis bekommen, das es am Himmel zu genießen gibt”, so Akbar Al Baker weiter.

Qatar Airways erhielt vor kurzem von der internationalen Luftfahrtbewertungsorganisation Skytrax als erste globale Fluggesellschaft der Welt das prestigeträchtige 5-Sterne-COVID-19 Airline Safety Rating, nachdem zuvor schon der Hamad International Airport als erster Flughafen im Nahen Osten und in Asien mit dem 5-Sterne-COVID-19-Airport-Sicherheitsrating von Skytrax ausgezeichnet wurde. Diese Anerkennungen vermitteln Passagieren auf der ganzen Welt die Gewissheit, dass die Gesundheits- und Sicherheitsstandards von Fluggesellschaften den höchstmöglichen Standards professioneller, unabhängiger Prüfung und Bewertung unterliegen. Ausführliche Informationen zu allen Maßnahmen, die an Bord und am internationalen Flughafen in Doha umgesetzt werden, können unter www.qatarairways.com/safety abgerufen werden.

Über Qatar Airways

Qatar Airways wurde bereits fünfmal von Skytrax als Airline des Jahres ausgezeichnet und erhielt als erste Airline der Welt fünf Sterne im COVID-19-Sicherheitsrating des Bewertungsportals. Im Jahr 2019 wurde Qatar Airways mit den Preisen für die weltweit beste Business Class, den weltweit besten Business-Class-Sitz, die beste Airline im Nahen Osten sowie als beste Airline der Welt ausgezeichnet.

Qsuite, ein patentiertes Produkt von Qatar Airways, weist das weltweit erste Doppelbett in der Business Class auf. Schiebepaneele ermöglichen es Fluggästen, ihre Sitzplätze in einen gemeinsamen Bereich für mehr Privatsphäre zu verwandeln.

Oryx One, das interaktive Entertainment-System an Bord von Qatar Airways, bietet Fluggästen über 4.000 Unterhaltungsoptionen. Passagiere auf Qatar Airways-Flügen mit B787 Dreamliner, B777, A350, A380, A319 sowie ausgewählten A320- und A330-Flugzeugen können mittels des WLAN- und GSM-Angebots mit ihren Freunden und Familien weltweit in Kontakt bleiben.

In Deutschland bietet Qatar Airways zurzeit tägliche Flüge ab München sowie zwei tägliche Flüge ab Frankfurt und fünf wöchentliche Flüge ab Berlin an. In Österreich bietet die Airline pro Woche vier Flüge ab Wien an. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.qatarairways.com oder unsere Sites auf Facebook, Twitter, Google+, Instagram und YouTube.

