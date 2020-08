PURE WATER AWARENESS DAY IN GANZ EUROPA AM 30. August 2020

Wasser als Grundlage unseres Lebens ist das Kernthema des Vereins “PURE WATER FOR GENERATIONS”. Gegründet unter anderem von Pascal Rösler wurden mit zahlreichen Aktionen mehr als 150.000 Euro an Spenden für den Schutz des Wassers und zur Weiterbildung von Schülern zum sorgfältigen Umgang mit Ressourcen gesammelt.

Die neue Aktion des Vereins ist der PURE WATER AWARENESS DAY, der am Sonntag, 30. August 2020, europaweit stattfinden wird. “Wir möchten mit diesem Aktionstag das Bewusstsein für Wasser als lebenswichtige Ressource schärfen. Die Menschen können das auf die vielfältigste Weise tun – Hauptsache das wichtige Thema bleibt im Kopf”, erklärt Pascal Rösler zu der Veranstaltung.

Hier der Aufruf: Mach was Du liebst am, auf oder im Wasser: Paddeln. Schwimmen. Surfen. Kiten. Segeln. Spazierengehen. Wandern. Joggen. Yoga. Angeln. Verbringe Zeit am Wasser zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang am 30.08.2020 überall in Europa.

Mach was Du liebst und teile Deine Erlebnisse mit uns. Zeichne über Deine Eindrücke ein Bild, mach ein Foto oder Video, schreibe, sing ein Lied, fühle die Energie, höre und schmecke das Wasser. Verbinde Deine Seele mit unserem Ursprung, dem Wasser.

Jeder kann dabei sein entweder digital über #purewaterforgenerations oder per Post.

Gedanken zum Wasser.

Jeder von uns verbindet etwas anderes mit dem Wasser. Über ihre Gedanken zum Wasser haben wir mit Charles Schumann, Barmann & Gastronom, Dr. Wolfgang Schürger, Evangelische Kirche in Bayern und Dr. Marcel Pietsch-Khalili, Geschäftsführer PNZ Produkt GmbH gesprochen. Bis zum 30.08.2020 werden wir weitere Videos unter der Überschrift “LET”S TALK ABOUT WATER” bzw. über “LET”S LISTEN TO WATER” veröffentlichen. Jeder kann uns ein Video schicken und wir werden diese dann nach und nach unter www.pwfg.blue veröffentlichen.

Wie alles begann: 2016 ist Pascal Rösler – Gründer und Vorstand von PURE WATER FOR GENERATIONS e.V. – seiner inneren Stimme folgend, an der Max-Joseph-Brücke in München mit Ziel Wien losgepaddelt. Auf seinen 505 Flusskilometern hat er Erfahrungen machen dürfen, die sein Leben in eine neue Richtung gelenkt haben. Mit dem 1. SUP-Natur-Projekt und insbesondere mit dem 2. SUP-Natur-Projekt, ein Jahr später, von München bis ins Schwarze Meer hat er seine Verbindung zum Wasser neu entdecken dürfen.

Auf seinen 2.467km bis ins Schwarze Meer hat Pascal sich eine ganz einfach Frage gestellt: “Warum kann ich das Wasser auf dem ich paddle nicht trinken?” Diese Frage hat uns dann zu unserer Vision geführt: Trinkbares Donauwasser bis 2042.

Was Pascal in seinen vielen Stunden am, auf und im Wasser gespürt hat, möchten wir nun mit vielen Menschen am 30. August 2020 teilen und laden jeden ein, ein Teil dieser Bewegung zu sein.

Wasser ist Leben.

Alles Leben hat seinen Anfang im Wasser. Wir kommen aus dem Wasser und wir brauchen Wasser um zu überleben. Da sind wir uns alle einig. Aber warum verseuchen und verschmutzen wir dann unsere Flüsse, Seen und Ozeane und sehen zu, wie alles Leben darin schwindet?

Es ist Zeit zum Handeln.

“Unsere Seele ist mit dem Wasser verbunden. Wenn wir das Bedürfnis verspüren, in unserem Leben etwas zu ändern, macht es Sinn, am Anfang zu beginnen: Am Wasser. Wasser ist der Ursprung.” Pascal Rösler, Gründer und Vorstand Pure Water for Generations e.V.

Über Pure Water for Generations e.V.

Inspiriert von dem Patagonia-Gründer Yvon Chouinard und dessen Buch “Lass die Mitarbeiter surfen gehen”, gründetet Pascal Rösler am 11. Mai 2017 den gemeinnützigen Verein “Pure Water for Generations e.V.” und paddelte mit seinen Stand-Up-Paddle-Board 2467 km von München bis ins Schwarze Meer. Auf dieser Reise ist die Vision “Trinkbares Donauwasser bis 2042” entstanden.

Seitdem haben Pascal und seine Partner die beiden Dokumentationen “2467km – Eine Reise bis ins Schwarze Meer” und “Die Seele der Salzach” realisiert. Tausende von Zuschauern haben sie in ihren Bann gezogen, über 150.000 Euro an Spendengeldern wurden gesammelt, um das Bewusstsein für unser Wasser zu fördern.

Sämtliche Gelder fließen in Projekte wie Wasserschultage, Filmdokumentationen, Flusssäuberungen und Unterstützung von internationalen Wasserprojekten wie z.B. Safe the Blue Heart of Europe.

