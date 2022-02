„Punker Möppie“ ist gerettet

Gut Aiderbichl rettet kleines Mini-Shetty vor traurigem Leben. Dringend liebe Paten gesucht!

Eigentlich heißt sie ja Josie, die kleine, erst 3 Jahre alte Mini-Shetty-Stute. Doch seit sie sich mit dem „Frechen Fridolin“ auf der nur als „Punker-Möppie“ bekannt. Gut Aiderbichl Ballermann Ranch, dem nördlichsten Ableger von Europas größtem Lebenshofverbund, zusammen getan hat, ist sie Land auf – Land ab

Doch der Start ins Leben hat für das kleine Stütchen gar nicht glücklich begonnen: Josies Mama Brenda wurde auf einem angeblichen „Gnadenhof“, auf dem die kleinen Shettys eigentlich gemeinsam ein glückliches Leben führen sollten, geschlachtet und an andere Tiere verfüttert.

Dabei hatte es Josies Vorbesitzerin doch gut gemeint. Finanzielle Schicksalsschläge machten es der jungen Frau plötzlich unmöglich, die zwei kleinen Shettys weiterhin zu versorgen. Sie suchte einen Gnadenhof und schloß mit den Betreibern einen umfangreichen Schutzvertrag ab. Leider sind Verträge aber immer nur so gut, wie sich die Partner auch daran halten wollen.

Über Monate hinweg ließen die vermeintlichen Gnadenhofbetreiber die Vorbesitzerin im Unklaren über den Gesundheitszustand und der Verbleib von Josie und ihrer Mama. Erst mit Hilfe eines Rechtanwaltes erfuhr sie von der Tragödie, die die kleine Josie durchleben mußte.

Josies Mama Brenda wurde, entgegen aller vertraglichen Vereinbarungen, geschlachtet, das Fleisch an Zootiere verfüttert und der Rest in einer Abfalltonne entsorgt. Dabei spielte eine für grauenvolle, brutale Tierquälereien in die Schlagzeilen geratene Schlachterei die führende Rolle. „Wir mögen uns gar nicht vorstellen, welche Gewalt Josies Mama angetan wurde“, erklären Annette u. André Engelhardt, die ehrenamtlichen Gutsverwalter der Ballermann Ranch.

Die ehemalige, getäuschte Eigentümerin setzte sodann alle Hebel in Bewegung, um wenigstens Baby-Josie zu retten. Mit Unterstützung des Tierschutzes und Zahlung einer Abstandsgebühr gelang es ihr letztlich, das kleine Shetty aus den Händen der vermeintlichen Gnadenhofbetreiber zu befreien. Ihr Hilferuf erreichte die Tierretter von Gut Aiderbichl. Vorstandschef Dieter Ehrengruber zögert nicht, die Aufnahmezusage zu geben. Josie wurde Aiderbichlerin. Endlich ist Josie in Sicherheit.

Auf Gut Aiderbichl in Niedersachsen, bei Annette u. Andre Engelhardt, hat sie bereits einen ersten Freund gefunden – ausgerechnet den „Frechen Fridolin“. Seit dem die zwei die Koppeln und Stallungen unsicher machen und für allerlei Chaos sorgen, wurde aus Josie, dem Shetty mit der farbigen Mähne, „Punker Möppie“. Nichts ist vor den beiden Schlawinern sicher, kein Tor kann so verschlossen sein, das Fridolin und Möppie nicht doch einen Weg finden, das Hindernisse zu überwinden. Der „Freche Fridolin“ und die Ponytruppe der Ballermann Ranch werden helfen, die Wunden in der Seele von „Punker Möppie“ zu heilen.

Das Gut Aiderbichl-Team um Pferdemama Annette Engelhardt wird alles tun, um „Punker Möppie“-Josie die schlimmen Erinnerungen zu nehmen und ihr ein glückliches, behütetes Leben zu garantieren.

GUT AIDERBICHL konnte und durfte den Hilferuf von Klein-Josie, der Punker Möppie, nicht ungehört lassen! Bitte helfen Sie mit, der kleinen Josie ein glückliches Zuhause auf Gut Aiderbichl zu sichern! Spenden Sie jetzt!

