Pumps in Größe 45 bei schuhplus in Kaltenkirchen

Übergrößenhändler im Ohland-Park punktet mit großer Auswahl

Schöne Pumps in Größe 45 gibt es bei schuhplus – Schuhe in Übergrößen in Kaltenkirchen im Ohland-Park. Damen, die auf großem Fuß leben, können ab sofort jedem Trend folgen und auch mit High Heels, Pumps oder hochhackigen Sandalen auffallen. Wer mit Stil glänzen will, sollte seinen Blick einmal auf die aktuellen Schuhmodelle in Größe 45 im Kaltenkirchener schuhplus – Shop werfen. Die Auswahlmöglichkeiten, die im Ohland-Park zur Verfügung stehen, bestechen mit verschiedensten Designs, Farbmustern und bequemen Innenausstattungen. Topmarken und Trendschuhe in den Größen 42 – 46 und Absatzhöhen von bis zu 15 cm können im gut sortierten Shop bei professioneller Beratung ausgewählt werden.

Damenschuhe in Übergröße – eine Vielfalt im Kaltenkirchener schuhplus – Shop

Um Pumps in Größe 45 perfekt in Szene zu setzen, dürfen diese gerne auf das Outfit of the Day abgestimmt werden. Hohe Schuhe unterstreichen beinahe jeden Stil und ermöglichen einen individuellen und modernen Auftritt. Von bequemen Blockabsätzen bis zum Pfennigabsatz gibt es für jeden Geschmack die passenden Schuhmodelle bei schuhplus. Bei der Vielfalt an Damenschuhen in Übergröße ist es kein Problem, das Schuhwerk seinem individuellen Look anzupassen. So legt Sie zu jeder Gelegenheit einen perfekten Auftritt hin. Mit der optimalen Passform, dem richtigen Stil unterstreichen die Damen Ihre Weiblichkeit auf völlig neuem Niveau. Das Team von schuhplus – Schuhe in Übergrößen, Kaltenkirchen im Ohland-Park freut sich auf jeden Besucher!

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

