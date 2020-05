Pumps 43 für Damen bei schuhplus

Schuhe in Übergrößen für modebewusste Frauen

schuhplus hat sich in den letzten 18 Jahren zu Europas größtem Versandhaus für Schuhe in Übergrößen entwickelt und bietet unter anderem auch ein riesiges Sortiment an Pumps 43. Verkauft werden Modelle in verschiedenen Stilrichtungen, sodass es für jede Dame das passende Paar geben dürfte. Die hochwertigen Pumps zeichnen sich durch eine erstklassige Qualität, optimale Passformen und trendstarke Designs aus. Außerdem bietet das Unternehmen einen hervorragenden Kundenservice. Der zeigt sich beispielsweise in der telefonischen Beratung. Alternativ können auch E-Mails geschrieben werden. Zudem können die Kundinnen eines der stationären Ladengeschäfte von schuhplus – Schuhe in Übergrößen besuchen und sich vor Ort beraten lassen. Dort besteht natürlich auch die Möglichkeit die Pumps aus der Nähe zu betrachten und anzuprobieren.

Märchenhafte und glamouröse Pumps 43 für festliche Anlässe

Für Festlichkeiten verschiedener Art sind die Pumps 43 mit romantischen Designs hervorragend geeignet. Sie lassen sich wunderbar mit Kleidern in zarten Pastellfarben oder mit Spitzenverzierung und Volants kombinieren. Erhältlich sind beispielsweise Pumps, die sich in sanftem Hellrosa zeigen. Andere Modelle sind mit verspielten Schleifen oder Blumenapplikationen verziert. Zudem bietet der Webshop von schuhplus jede Menge glamouröser Pumps, die mit ihren funkelnden Glitzersteinen und glänzenden Metallicoberflächen echte Eyecatcher sind. Für die Übergangszeit stehen Pumps zur Verfügung, die an Ferse und Fußspitze geschlossen sind. Es gibt aber auch leichte Modelle, mit zarten Riemchen oder Retro-Pumps im Peeptoe-Style.

Elegante und klassische Modelle für jede Gelegenheit

Pumps sind echte Klassiker, die schon seit vielen Jahren fester Bestandteil der Schuhmode sind. Manche Modelle sind so zeitlos, dass sie besonders vielfältig eingesetzt werden können. Ein Paar in schwarz oder beige ist beispielsweise ein echter Alleskönner, der gut mit einem seriösen Büro-Look kombiniert, aber auch bei besonderen Anlässen oder im Alltag getragen werden kann. Diese Pumps 43 passen sowohl zum schicken Hosenanzug als auch zu einem Kleid oder zu einer lässigen Kombination aus Jeans, T-Shirt und Blazer.

Ausgefallene Pumps 43 als gelungener Blickfang

Die Pumps von schuhplus können auch als gezielter Eyecatcher eingesetzt werden. Für diesen Zweck kommen vor allem die extravaganten Modelle aus dem schuhplus Webshop infrage. Leuchtende Trendfarben, stylische Muster oder ungewöhnliche Applikationen geben diesen Schuhen das gewisse Etwas. Um einen exzellenten Komfort zu gewährleisten, bietet schuhplus außerdem direkt die passenden Einlegesohlen für seine Pumps 43. Die können im Bereich Zubehör ausgesucht und bestellt werden.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

