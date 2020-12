PSI Audio nutzt Adaptive Output Impedance zur Kontrolle der Membranbewegungen von Lautsprechern für absolute Klangpräzision

PSI Audio verwendet eigens entwickelte Technologien, um die unglaubliche Darstellungs-Genauigkeit zu erreichen, für die der Lautsprecher-Hersteller bekannt ist. Mit der komplett analogen Adaptive Output Impedance (AOI) begegnen die Schweizer Entwickler den Effekten von Treiberresonanzen, die ansonsten zu deutlichen Klangverfärbungen führen können. AOI überwacht ununterbrochen die Bewegungen des Treibers und führt ein entsprechendes Signal in den Verstärker zurück, um dessen Ausgangsimpedanz anzupassen. Das Ergebnis ist eine außergewöhnlich natürliche, transparente und präzise Wiedergabe des Audiosignals – völlig verfärbungsfrei.

Yverdon-les-Bains, 30. November 2020 – PSI Audio ist stolz darauf, die präzisesten aktiven Lautsprecher auf dem Markt zu bauen. Diese Klangtreue zu erreichen, ist keine einfache Aufgabe und verlangt gut durchdachte Designs und clevere Technologie. Eines der fortschrittlichen Systeme von PSI Audio ist AOI, die Adaptive Output Impedance (deutsch: anpassbare Ausgangsimpedanz).

Das Problem: Materialresonanzen

Jede Komponente, die beim Bau eines Treibers verwendet wird, besteht aus physischen Materialien, die bestimmte Eigenschaften besitzen. Eine solche Eigenschaft ist die Resonanz, besonders bei beweglicher Masse: In Abhängigkeit von Form, Masse und verwendetem Material gerät jedes System aus Membran, Schwingspule und Aufhängung bei bestimmten Frequenzen leichter in Schwingung als bei anderen. Diese Resonanzen formen die Audio-Wiedergabe und verfärben sie. Wenn der Schallwandler bei bestimmten Frequenzen leichter in Bewegung kommt, werden diese Frequenzen betont und dadurch prominenter dargestellt. Da die Materialauswahl von vielen Faktoren abhängt, beispielsweise Gewicht und Steifigkeit bei der Membran, muss man die Resonanzfrequenzen und die resultierenden Verfärbungen akzeptieren – oder sie entsprechend in der elektronischen Schaltung berücksichtigen. Mit dem Ziel absoluter Präzision der Wiedergabe hat sich PSI Audio für die zweite Möglichkeit entschieden und die Adaptive Output Impedance entwickelt.

Die Lösung: Adaptive Output Impedance

Wenn ein Treiber bei bestimmten Frequenzen resoniert, kommt er leichter in Schwingung und überbetont diese Frequenzen somit. Die Adaptive Output Impedance, oder kurz AOI, setzt diesen Treiberresonanzen ein Ende. Dazu überwacht sie konstant die Bewegungen der Membran und führt diese Information in den Verstärker zurück, um die Resonanzen unter Kontrolle zu halten. So stellt das System sicher, dass der Dämpfungsfaktor über das gesamte Spektrum konstant bleibt. Dieser Prozess muss verzögerungsfrei stattfinden, weshalb nur analoge Technologie infrage kommt. Digitale Mittel würden eine Latenz einbringen, während analoge Elektronik mit Lichtgeschwindigkeit arbeitet. Da AOI in dem Moment eingreifen muss, in dem eine Resonanz auftritt, ist ausschließlich analoge Schaltungstechnik für die Umsetzung der bekannten PSI Audio Präzision geeignet.

Das Ergebnis: präzise Transienten ohne Verfärbungen

In Verbindung mit anderen PSI Audio Technologien wie Compensated Phase Response und den firmeneigenen Class G/H Endstufen erreicht die Adaptive Output Impedance eine außergewöhnliche Klangneutralität. Lautsprecher von PSI Audio liefern genau die Exaktheit und Präzision, die anspruchsvolle Hörer sowohl im professionellen als auch im privaten Umfeld suchen. Musik und Audio im Allgemeinen behalten ihre originalen Eigenschaften, alle Frequenzen haben ihren Platz, die Transienten sind vollständig intakt. PSI Audio und die Adaptive Output Impedance erlauben eine hervorragend präzise und natürliche Audio-Wiedergabe in Profi-Studios wie in heimischen Wohnzimmern.

Adaptive Output Impedance in der Praxis

PSI Audio setzt die Adaptive Output Impedance in allen Lautsprechern ein, von den Nahfeld-Monitoren wie dem A14-M oder dem A21-M bis zu den größeren Drei-Wege-Systemen wie dem A23-M und dem A25-M.

Das Unternehmen PSI Audio

Seit 40 Jahren entwickelt und baut die Schweizer Firma Relec SA hochwertige Wiedergabesysteme für den professionellen Bereich, unter anderem auch als OEM-Hersteller für Studer. Als Marke hat sich PSI Audio mittlerweile fest im Bereich der Studio-Lautsprecher etabliert. Die Firmenphilosophie: 100 Prozent analoge Schaltungstechnik ohne DSP, höchste Qualität durch Fertigung in der eigenen Manufaktur – und absolut klangneutrale Darstellung. Die Lautsprecher von PSI Audio geben exakt das wieder, was in der Musik vorhanden ist, fügen nichts hinzu und lassen nichts weg. Mit der aktiven Bassfalle AVAA C20 revolutioniert PSI Audio außerdem die Raumakustik.

www.psiaudio.com

