ProReal Serie stark nachgefragt

Aktuell steht der ProReal Secur 1 zur Verfügung!

Die ONE GROUP ist einer der führenden Anbieter von Investmentprodukten im Wohnimmobiliensegment.

Das Emissionshaus konzentriert sich auf die alternative Finanzierung von Wohnimmobilienvorhaben in deutschen und österreichischen Metropolregionen. Seit 2012 hat die ONE GROUP mit den ProReal-Produkten über 500 Millionen Euro Kapital eingeworben und erfolgreich investiert. Hinter der ONE GROUP steht mit der SORAVIA ein führender Projektentwickler mit einer hochattraktiven Pipeline von rd. 3,5 Mrd. Euro Projektvolumen. Seit über 140 Jahren steht der Name SORAVIA als Familienunternehmen für höchste Zuverlässigkeit. Von dieser Qualität hat sich kürzlich auch die Deka überzeugen können: „Soravia verkauft „Austro Tower“ an deutsche Deka“ (Der Standard, 29.05.2020)

Der ProReal Secur 1 steht als festverzinsliche Inhaberschuldverschreibung mit einem Zins von 5,75 % p.a. und einer Laufzeit von rd. 4 Jahren zur Verfügung. Eine attraktive Anlage für Ihr Depot. Die bewährte Zuverlässigkeit und Leistungsstärke der ONE GROUP treffen auf 140 Jahre Immobilien-Knowhow der SORAVIA, die bis dato als Familienunternehmen ein Projektvolumen von über 6,3 Milliarden Euro mit über 14.000 Wohnungen realisiert hat. Rund 12.000 Anleger haben bisher über 500 Mio. Euro in die ProReal Deutschland Serie investiert und mit dem ProReal Secur 1 haben Sie nun die Möglichkeit, von einem attraktiven Investment mit einer attraktiven Verzinsung zu profitieren.

Die Vorteile des ProReal Secur 1 auf einen Blick:

Name der Emittentin: ProReal Secur 1

Art der Emission: Festverzinsliche Inhaberschuldverschreibung der ProReal Secur 1 GmbH (ein 100 % Unternehmen der One Group GmbH, die wiederum eine 100 %-ige Tochtergesellschaft der SORAVIA ist)

Emissionsvolumen bis zu 50 Mio. €

Währung Euro

ISIN / WKN DE000A3E46V5 / A3E46V

Depotfähig / Börsenhandel nach Platzierung angestrebt

Investitionszweck: Zwischenfinanzierung für Projektentwicklung

Zeichnungsphase: ab sofort bis 11/2021 (geplant)

Mindestzeichnung 10.000 € / Stückelung 1.000 €

Geplante Laufzeit 4 Jahre bis 31.12.2024 (zzgl. etwaiger Verlängerungsoption um maximal zweimal 12 Monate)

Zinssatz 5,75 % p. a. (ab 01.10.2020)

Zinszahlung jährlich nachträglich per 31.12. geplant (erstmals am 04.01.2021)

Rückzahlung: 100 % zum 31.12.2024 (vorbehaltlich einer etwaigen Verlängerung)

Zahlstelle KAS Bank N. V.

Weitere Informationen und Online-Zeichnung: http://www.proreal-secur.eu

Wichtiger Hinweis: In Aussicht gestellte Erträge sind nicht gewährleistet und können auch niedriger ausfallen. Warnhinweis: Der Erwerb der hier dargestellten Vermögensanlagen bzw. Wertpapiere ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Projektentwicklungen sind darüber hinaus mit vielfältigen Risiken behaftet, beispielsweise Bauzeitverlängerungen, Erhöhungen der Baukosten oder länger als geplanten dauernden Vermarktungsphasen. Die vollständigen Risikohinweise entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Emissionsprospekt. Änderungen vorbehalten. Stand: Mai 2021

