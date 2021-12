ProReal Serie | ProReal Europa 10 | ProReal Private 3 | ProReal Secur 2

Der Investitionsansatz der ProReal Deutschland Serie schließt zwei Lücken auf einmal: die Angebotslücke an Wohnraum – und die Finanzierungslücke für seine Errichtung. Vor allem in den Metropolregionen wird die Nachfrage nach Wohnraum weiter steigen. Im Unterschied zur klassischen Bestandsinvestition stellen Sie über den ProReal Europa 10 gleich mehreren Bauvorhaben finanzielle Mittel zur Verfügung. Die Vorteile für Sie: kein Vermietungsrisiko, keine Instandhaltungs- und Verwaltungskosten – sowie ein überschaubarer Investitionszeitraum und attraktive Renditen. Hinter der ONE GROUP steht mit der SORAVIA ein führender Projektentwickler mit einer hochattraktiven Pipeline von rd. 3,5 Mrd. Euro Projektvolumen.

SORAVIA zählt mit mehr als 600 realisierten Projekten und einem Projektvolumen von 6,5 Mrd. Euro zu den führenden Immobilien-Projektentwicklern in Österreich und Deutschland. Mit allen Beteiligungen beschäftigt SORAVIA rund 3.330 Mitarbeiter. Seit über 140 Jahren steht der Name SORAVIA als Familienunternehmen für höchste Zuverlässigkeit.

DIE HIGHLIGHTS DES PROREAL EUROPA 10:

3 Jahre Laufzeit

5,75 % p.a. Festzins (bereits in der Platzierungsphase)

vierteljährliche Auszahlung

Optimiertes Sicherheitskonzept

Diversifikation über mehrere Bauvorhaben in mehreren Metropolregionen

Hohes Eigenengagement des Mutterkonzerns SORAVIA in den Projekten

Stille Reserven als Risikopuffer

Lückenlose und prospektkonforme Performance aller ProReal Produkte (testiert)

Mindestzeichnung: 10.000 EUR

Weitere Informationen unter: https://www.proreal-deutschland.de/proreal-europa-10/

EXKLUSIVANGEBOT PROREAL PRIVATE 3

Das Exklusivangebot ProReal Private 3 richtet sich an semiprofessionelle Investoren. Ab 200.000 Euro (Mindestzeichnung) kommen Anleger in den Genuss einer attraktiven Verzinsung. Neben der hohen Investitions-quote sind die kurze Laufzeit und das bewährte Sicherheitskonzept schlagkräftige Argumente.

Kurze Laufzeit (4,5 Jahre) bis zum 31.12.2026

Attraktive laufende Verzinsung 7,0 % p.a. ab 01.07.2022

6,0 % p.a. bis 30.06.2022 (Frühzeichner-Verzinsung)

Vierteljährliche Auszahlung

Rückzahlung zum 31.12.2026

Streuung über mehrere attraktive Neubauvorhaben

Nachhaltige und ethische Investments

Signifikantes Eigenengagement der SORAVIA

Hohe stille Reserven

Freiwillige Sicherheitsinstanzen und besonderes Stabilitätskonzept

Weitere Informationen: https://www.proreal-deutschland.de/proreal-private-3/

PROREAL SECUR 2

Mit dem ProReal Secur 2 gibt es ein festverzinsliches Wertpapier als depotfähige und handelbare Investmentlösung. Bei der konstant steigenden Nachfrage war der Schritt zu einer festverzinslichen Anleihe nur logisch und der ProReal Secur 2 eröffnet Anlegern den etablierten Investitionsansatz und das Potenzial des Unternehmensverbundes mit SORAVIA.

Mindestzeichnung 10.000 EUR / Stückelung 1.000 EUR

Laufzeit 4 Jahre bis 31.12.2025 (vorbehaltlich etwaiger Verlängerungsoption)

Zinssatz 5,75 % p. a. (ab 01.09.2021)

Zinszahlung jährlich nachträglich per 31.12.

Rückzahlung: 100% zum 31.12.2025 (vorbehaltlich einer etwaigen Verlängerung)

Zahlstelle Quirin Privatbank AG

Kein Agio! (kein Ausgabeaufschlag)

Hier direkt online zeichnen: https://www.proreal-secur.eu

Wohnen ist eine der krisensichersten Assetklassen. Die ProReal-Serie ist gefragt wie nie, ProReal Europa | ProReal Private und ProReal Secur. Seit 2012 hat die ONE GROUP mit den ProReal-Produkten über 600 Millionen Euro Kapital eingeworben und erfolgreich investiert. Rund 12.000 Investoren haben der ONE GROUP bislang ihr Vertrauen geschenkt und in die Kurzläuferserie investiert. https://www.proreal-deutschland.de

Wichtiger Hinweis: In Aussicht gestellte Erträge sind nicht gewährleistet und können auch niedriger ausfallen. Warnhinweis: Der Erwerb der hier dargestellten Vermögensanlagen bzw. Wertpapiere ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Projektentwicklungen sind darüber hinaus mit vielfältigen Risiken behaftet, beispielsweise Bauzeitverlängerungen, Erhöhungen der Baukosten oder länger als geplanten dauernden Vermarktungsphasen. Die vollständigen Risikohinweise entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Emissionsprospekt. Änderungen vorbehalten. Stand: November 2021

Seit mehr als 30 Jahren bietet die CVM GmbH attraktive Investments mit Bestnoten von den Analysten!

Firmenkontakt

CVM GmbH

Stefanie Lorenzen

Maximilianstraße 11

63739 Aschaffenburg

06021 22600

06021 22606

info@proreal-deutschland.de

http://www.proreal-deutschland.de

Pressekontakt

CVM GmbH

Bruni Büttner

Maximilianstraße 11

63739 Aschaffenburg

06021 22600

06021 22606

info@proreal-deutschland.de

http://www.proreal-deutschland.de

Bildquelle: ZOOMVP