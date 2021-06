Projekterfolg – nie ohne Rückendeckung der Entscheider!

Aufgaben koordinieren, Teammitglieder am neuesten Stand halten und zeitliche Rahmenbedingungen beachten – durchdachtes Projektmanagement braucht Eckpfeiler, um das Projektziel reibungslos zu erreichen

Soziale Führung und gezielte Kommunikation bilden die Basis für erfolgreich absolvierte Projektabschnitte. Thomas Eckardt, diplomierter Psychologe im Gespräch: „Projekterfolge sind kein Zufall, sie sind das Ergebnis konstruktiver Teamfähigkeit und klarer Aussprachen.“

Projekt im Bereich der Pflege nehmen zu, doch viel zu oft scheitert das Projektmanagement. Warum misslingen Vorhaben an ihrer Umsetzung und wie gelingt es für Fehler eine Art Problembewusstsein zu schärfen? Die gute Nachricht: Es gibt immer etwas zu optimieren. Bei frühzeitigem Eingreifen haben Verantwortliche immer den richtigen Fahrplan in der Tasche.

Interviewer: Herr Eckardt, Sie sagen: Die häufigsten Fehler und Fallstricke belasten Projekte in der Pflege besonders nachhaltig, also negativ?

Neue Arbeitszeitmodelle oder eine systemseitig erforderliche Pflegedokumentation können die Routine im Arbeitsalltag bereits gehörig durcheinanderbringen. In meinem Buch ermögliche ich es dem Leser das eigene Problembewusstsein zu schärfen und mehr Augenmerk auf die wichtige Phase der Vorbereitung zu legen. Leider werden gerade diese grundlegenden Parameter unbewusst ignoriert, weil sie ohnehin selbsterklärend für sich stehen. Genau darin liegt der größte Beurteilungsfehler: Nichts ist selbstverständlich!

Interviewer: Sie kennen als praxiserprobter Managementcoach den Facettenreichtum menschlicher Führungsaspekte. Sind Projektleiter niemals vor Fehlern sicher?

Projekte, in denen rein gar nichts schief läuft, gibt es nicht. Jeder Projektleiter wird am Erfolg dieser Aufgaben gemessen. Deshalb sind Anleitungen, die Schritt für Schritt realitätsnahe Tipps bereitstellen, sehr wichtig. Eine klare Skizze der Projektsäulen wie Zeit, Ressourcen, Personal und Inhalt sowie strukturelle Bedingungen sind neben emotionaler Unterstützung und Anpassungsfähigkeit einzelner Parameter enorm wichtig. Daran müssen sich viele Projektleiter erst gewöhnen. Nur was im Team auf nachhaltiger Basis gelingt, fällt in der gesamten Organisation auf fruchtbaren Boden. In meinem Buch „Projekterfolge – die Grundlagen“ erhalten Führungskräfte detaillierte Einblicke und genaue Projektierungsmöglichkeiten für kommende Herausforderungen.

Thomas Eckardt, der Autor, der nicht nur theoretische, sondern auch praktische Erfahrungen in seinen Büchern verarbeitet. Als Diplom-Psychologe und Coach weiß er, welche Informationen seine Leser brauchen. Über 30 Jahre Erfahrung und aktuelles Wissen machen seine Ratgeber und Coachings zu einem regelmäßigen Begleiter von Fach- und Führungskräften.

