Profilsensor ifm PMD Profiler

Fachgebiet: Positionssensoren

Einfach wie ein Sensor, smart wie Bildverarbeitung – Der PMD Profiler er-kennt Konturen per Lasermessung.

Damit ermöglicht er einfache Objekterkennung ohne Bildverarbeitung. Nach kurzem Einlernen ist er betriebsbereit. So lassen sich Transportgüter und andere Objekte einfach und kostengünstig prüfen.

In der Logistik ermöglicht der Sensor auf denkbar einfache Weise die Überprüfung des Transportguts. Er erkennt zum Beispiel, ob das Werkstück das richtige ist, ob es korrekt bearbeitet wurde oder richtig auf dem Warenträger positioniert ist. Solche Aufgaben waren bisher fast nur mit Bildverarbeitung machbar. Der PMD Profiler von ifm electronic ermöglicht dies nun zu geringen Investitionen und bei einfacher Installation.

Der Sensor wird in die Anlage in der Nähe der zu vermessenden Objekte eingebaut. Auf Knopfdruck erlernt er anschließend die gewünschte Kontur an einem Gutteil. Die Messung erfolgt dann über reflektiertes Laserlicht mit Triangulation. Großer Vorteil des PMD Profilers: Er registriert die Kontur unabhängig von der Entfernung zum Objekt. Die darf zwischen 150 mm und 300 mm betragen. Er braucht also weder Programmierung noch genaue Positionierung. Der PMS Profi-ler ist unempfindlich gegenüber Fremdlicht und dadurch einfach in jede Anwen-dung zu integrieren. Die Übertragung der Daten an die Steuerung erfolgt über IO-Link – damit lässt sich der PMD Profiler einfach in Sensor-/Aktor-Bussysteme einbinden.

Messen, steuern, regeln und auswerten – wenn es um wegweisende Automatisierungs- und Digitalisierungstechnik geht, ist die ifm-Unternehmensgruppe der ideale Partner. Seit der Firmengründung im Jahr 1969 entwickelt, produziert und ver-treibt ifm weltweit Sensoren, Steuerungen, Software und Systeme für die industrielle Automatisierung. Als einer der Pioniere im Bereich Industrie 4.0 entwickelt und implementiert ifm ganzheitliche Lösungen für die Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette “vom Sensor bis ins ERP”. Heute zählt die in zweiter Generation familiengeführte ifm-Unternehmensgruppe mit rund 7.300 Beschäftigten in 95 Ländern zu den weltweiten Branchenführern. Dabei vereint der Mittelstandskonzern die Internationalität und Innovationskraft einer wachsenden Unterneh-mensgruppe mit der Flexibilität und Kundennähe eines Mittelständlers.

