Professionelles Fuhrparkmanagement von Easytrack

Flottenmanagement neu definiert

In großen sowie in kleinen Unternehmen kann Professionelles Flottenmanagement zu einem erheblichem Zeit- und Kosten- aufwand führen. Dank der heutigen Technologie und einem zuverlässigen Produkt können wir diese Prozesse jedoch minimieren und auf einfachere Weise durchführen. GPS-Tracker sind eine Lösung für Ihre Probleme, und erleichtern Ihnen nachhaltig Ihre Arbeit und Ihr Leben.

Doch wie wird dies erreicht?

Wir sprechen über ein kleines Gerät, mit dem Sie mühelos große Flotten steuern können. Durch ständigen Informationsaustausch sind Sie immer Up To Date und können Ihre Fahrzeuge jederzeit kontrollieren. Das Gerät wird nicht sichtbar in der Fahrzeugkabine verbaut sodass Fremde oder unerwünschte Fahrer das Gerät nicht erkennen. Nun können alle Routen all Ihrer Fahrzeuge verfolgt und auf allen Ihren Geräten ausgewertet werden. Ob Tablet, Smartphone, Laptop oder PC unsere Software bietet die perfekte Ergänzung zum GPS Tracker. Übersichtlich und leicht zu bedienen, so wird es Ihnen nicht schwer fallen all Ihre benötigten Informationen die für Ihre Branche notwendig sind auszuwerten.

Um noch mehr Informationen zu bekommen lassen sich unsere Geräte mit Zusatz Sensoren ausstatten. Wodurch es zum Beispiel möglich ist einen Alarm beim über oder unterschreiten einer gewissen Solltemperatur einzurichten. Sollte dies geschehen bekommen Sie eine Benachrichtigung und sind sofort in der Lage zu reagieren.

Wir, als Vertreiber von Hard- und Software von GPS-Tracker, sind in der Lage auf Ihre individuellen Wünsche einzugehen und personalisierte Benachrichtigungen einzustellen. Wie etwa: Serviceintervalle, Bewegung außerhalb der Betriebszeiten, Bewegung ohne Identifikation des Fahrers mittels ID Card, Bewegung außerhalb Örtlicher Grenzen etc.

Und all das kombiniert mit den Vorteilen eines Automatischen Fahrtenbuches das gemäß den gesetzlichen Bestimmungen rechtskräftig ist.

So funktioniert Flottenmanagement heute. Für weitere Informationen und Angebote, besuchen Sie unsere Website.

Easytrack legt Wert auf eine längerfristige Zusammenarbeit. Überzeugen Sie sich von unseren freundlichen Service, Qualitäten und mit den Kundenreferenzen.

Große Ziele werden mit großen Schritten erreicht, lassen Sie uns einen großen Schritt zusammen machen.

Firma Easytrack GPS Ortungssysteme, welche seit 2008 Corporate Business Partner von Arvento Mobile Systems ist bietet allen Unternehmen, Partnern und Geschäftskunden eine professionelle Beratung und Analyse des eigenen Fuhrparks um die möglichen Schwächen festzustellen. Dank der eigenen GPS Hardware/ GPS Softwarelösung aus eigener Entwicklung gelingt es uns die Bedürfnisse unserer Kunden in hohem Ausmaß mit nachhaltigem Erfolg zu erfüllen.

Easytrack GPS Ortungssysteme und Arvento ist auf Telematik- und Asset Tracking spezialisiert.

Arvento ist auch in Europa ein renommiertes Technologieunternehmen, welches 2015 als das 5. Größte GPS-Fuhrparksystemunternehmen weltweit ausgezeichnet wurde und hat mehr als 90.000 Kunden und 900.000 verbaute Ortungssysteme.

Aufgrund der individuellen Anpassung und Flexibilität gegenüber dem Markt und dem Kunden umfasst unsere Hard und Softwarelösung viel mehr als nur Fahrzeugortung.

Unser System unterscheidet sich im Gegensatz zu anderen durch den umfangreichen Leistungsumfang! Durch die gemeinsame und eigene Herstellung werden Hard und Software optimal miteinander abgestimmt. Ortung von Personen/Tieren sowie Überwachung von Baumaschinen, Baufahrzeugen, Kleingeräten, Stapler, Container, Fahrräder, Motorräder, Kräne uvm. Mit unserer Lösung haben Sie eine perfekte Lösung.

Mit unseren Easytrack GPS Ortungssystemen haben Sie nicht nur Ihren Fuhrpark rund um die Uhr im Überblick sondern steigern die Produktivität und senken die Betriebskosten.

Mit großem Stolz können wir verkünden, dass 98% unserer Kunden, Easytrack GPS Ortungssysteme weiterempfehlen würden und über 30% unserer Kunden aus Empfehlungen stammen.

Easytrack GPS Ortungssysteme ist seit 2008 Corporate Business Partner von Arvento Mobile Systems und vertritt mit den internationalen Telematik Lösungen den europäischen Raum.

Seit 2014 sind wir offizieller Partner von klimaaktiv, einer Klimaschutz-Initiative des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, seit 2017 proEthik Mitglied und seit 2019 Austrian Logistics Markenpartner..

