Professionelle Steinreinigung in NRW

Immobilieneigentümern ist die Thematik bekannt: Selbst nach einer perfekten Verlegung hochwertiger Steine hinterlassen Witterung und alltägliche Nutzung im Laufe der Zeit ihre Spuren. Doch auch vor Küchenfliesen oder Badezimmerkacheln in Mietwohnungen machen Verschmutzungen nicht halt. Wer in Nordrhein-Westfalen wohnt, kann von der langjährigen Expertise der Steinreinigung NRW profitieren. Das professionelle Familienunternehmen befreit Garagenauffahrten, Terrassenböden und andere Pflastersteine langfristig von Verunreinigungen aller Art.

Wer Wege, Auffahrten oder andere Bereiche rund um Haus und Garten pflastern möchte, greift in der Regel auf Naturstein zurück. Die nachhaltigen Materialien punkten mit individuellen Oberflächenbeschaffenheiten, Maserungen und lassen sich in ihrer Form sowie Gestaltung beliebig an das gewünschte Design anpassen. Doch selbst bei regelmäßiger Pflege lassen sich Ölspuren, Moos und Flechten irgendwann ohne eine qualifizierte Grundreinigung nicht mehr entfernen. An diesem Punkt kommt die Steinreinigung NRW ins Spiel.

Dem Industriezweig der Gebäudereinigung entwachsen, hat sich das Unternehmen Feine Optik über zahlreiche Jahre spezielles Fachwissen für eine wirksame und andauernde Reinigung von Fassaden und Steinen angeeignet. Dabei bietet es seine Dienstleistung Steinreinigung in ganz NRW an – günstig, seriös und in doppeltem Sinne nachhaltig. Denn nicht nur verhindern eine porentiefe Desinfizierung und professionelle Imprägnierung nach der manuellen Reinigung mit einem Hochdruckgerät eine baldige Wiederansammlung neuer Verschmutzungen. Die verwendeten Produkte sind zudem biologisch abbaubar und erhalten die Atmungsfähigkeit der Steinsubstanz. Das Schmutzwasser wird sofort aufgefangen und läuft nicht auf angrenzende Gartenbeete oder Rasenstücke.

Die Steinreinigung NRW befreit Steine aller Formen und Beschaffenheiten von organischen, anorganischen und chemischen Verschmutzungen. Anhand individueller Faktoren wie der Größe der Fläche oder der Art der Steinverlegung und Verunreinigung erstellt sie vorab ein kostenloses schriftliches Festpreisangebot. In jedem Fall allerdings ist eine professionelle Steinreinigung um ein Vielfaches günstiger als eine Neuverlegung von Pflastersteinen. Zudem gewährt das Familienunternehmen jedem Auftraggeber eine Zufriedenheitsgarantie.

Die Hauptursache der Verunreinigung von Steinen im Außenbereich liegt in den Witterungsbedingungen, denen die Naturmaterialien täglich ausgesetzt sind. Durch sie entstehen Flechten, Algen oder Unkraut. Ebenso können sich Öle, Fette oder Gummiabreibungen von Autoreifen in den Steinen festsetzen. Schließlich führen oftmals chemische Reinigungsmittel zu Verätzungen, die ursprünglich der Beseitigung von Verschmutzungen dienen sollten. Ein Grund mehr, einen Experten zu beauftragen und bei der Steinreinigung NRW um einen Kostenvoranschlag zu bitten. Dank ihrer Erfahrung werden selbst empfindlichste Steinoberflächen garantiert gründlich und dennoch sanft gereinigt, ihrer ursprünglichen Schönheit zurückgeführt und ihre Haltbarkeit um ein Vielfaches verlängert.

Wir sind ein Familienbetrieb aus Dortmund. Als Einzelunternehmen sind wir seit 2013 in der Gebäudereinigung tätig. Jeder Kunde erhält ein schriftliches Angebot. Die Steinreinigung ist bis zu 70% günstiger als ein neuer Steinbelag.

