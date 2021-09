Professionelle Digitale Wegweiser mit NoviSign

NoviSign Digital Signage Lösungen hervorragend geeignet für Digitale Wegweiser Systeme

Egal ob Behörde, mittelständisches Unternehmen, Konzern, Arztpraxis, Klinik, öffentliche Einrichtung, Einkaufszentren, Casino, Freizeitparks- und Freizeiteinrichtungen und vieles mehr – die Software-Lösungen von NoviSign eignen sich hervorragend zur schnellen und einfachen Implementierung digitaler Wegweisesysteme. Von einfachen Stockwerks- und Wegübersichten bis hin zur Integration und Anzeige von Raumbelegungsplänen für Büros, Besprechungsräume und alle anderen Arten gemeinsam genutzter Räume erfüllt Ihnen NoviSign nahezu jeden Wunsch.

Begrüßen Sie wichtige Gäste gleich namentlich auf Ihren Displays im Empfangsbereich und kündigen Sie wichtige Milestones und Ereignisse gebührend an.

NoviSign kann Ihnen lästige manuelle Arbeiten im Bereich interne Kommunikation, Wayfinding und Mitarbeiterkommunikation abnehmen.

Kein Unternehmen ist zu klein oder zu groß – die NoviSign Software Lösung passt sich Ihren individuellen Ansprüchen optimal an und wächst mit Ihnen und das Beste dabei ist, sie können Ihre aktuelle Hardware weiter einsetzen. NoviSign ist nämlich nicht nur multifunktional sondern auch auf nahezu jedem System und jeder Hardware lauffähig und kompatibel.

Dazu bietet NoviSign nicht nur risikofreie Digital Signage „Try and Buy“ Lösungen sondern ist jederzeit monatlich kündbar. Das NoviSign Credo hierbei ist „Vorteile durch Digitalisierung schaffen – ohne langfristige Bindungen“

Wenn Sie wissen wollen, wie NoviSign auch Ihnen in Ihrem Unternehmen Vorteile bringt, besuchen Sie NoviSign auf www.novisign.de

NoviSign ist Marktführer zur einfachen und innovativen Präsentation digitaler Lösungen.

