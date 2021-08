Professionelle DI-Boxen mit Bluetooth 5.0 und USB-C: UNiKA PRO-BT5 und PRO-USB

UNiKA stellt mit PRO-BT5 und PRO-USB zwei clevere DI-Boxen zur Integration digitaler Signalquellen in professionelle Audio-Umgebungen vor. Die PRO-BT5 nutzt Bluetooth® 5.0 zur drahtlosen Einbindung von Smartphones, Tablets und Computern. So können beispielsweise Playlisten für Umbaupausen mühelos vom Handy gestreamt werden und Musiker können im Studio ihre Referenztracks ohne großen Aufwand abspielen. Die PRO-USB bindet Computer per USB-C ein und bietet eine DA-Wandlung von Signalen mit bis zu 192 kHz bei 32 Bit in erstklassiger Qualität. Damit werden Laptop, Tablet oder Handy im Handumdrehen zum Bühneninstrument. Als Modelle der neuen Pro Serie von UNiKA verfügen PRO-BT5 und PRO-USB über den neu entwickelten Übertrager, der überlegenen Klang und technische Signalsicherheit perfekt vereint. Solide Stahlgehäuse, herausragende Verarbeitung und langlebige Qualität machen die DI-Boxen der Pro Serie von UNiKA zur besten Wahl für professionelle Anwendungen.

Waldlaubersheim, 11. August 2021 – Die Firma UNiKA präsentiert mit der neuen PRO Serie DI-Boxen für unterschiedlichste Anwendungen. Mit den Modellen PRO-BT5 und PRO-USB wird die Integration von Computern und mobilen Endgeräten in professionelle Audio-Umgebungen zum Kinderspiel. Herausragende Klangqualität und ein hoher Anspruch an Materialien und Verarbeitung sind dabei Markenzeichen von UNiKA.

Professionelle Integration von Computer-Audio

Mit der UNiKA PRO-BT5 und PRO-USB können digitale Audiosignale auf einfachste Weise in professionelle Bühnen- oder Studiosituationen eingebunden werden. Dank Bluetooth 5.0 und USB-C Anschluss sind moderne Smartphones, Tablets oder Laptops sofort bühnentauglich und nahtlos in die bestehende Audioumgebung integrierbar. Technisches Highlight der DI-Boxen der Pro Serie ist der eigens von UNiKA entwickelte Übertrager EI30A10E 1+1:1+1, der höchste Klangqualität und Betriebssicherheit bei der Vernetzung mit der analogen Welt sicherstellt. Speziell verbaute Kupferfolien- und Erdungsschichten sorgen nicht nur für die allerbeste Hochfrequenzunterdrückung mit hohem Signal-Rausch-Abstand, sondern auch für einen besonders großen Dynamikbereich.

PRO-BT5: CD-Qualität via Bluetooth 5.0 für Bühne und Studio

Die UNiKA PRO-BT5 nutzt für die Übertragung von Audiosignalen den Bluetooth-5.0-Standard. Das digitale Signal wird dann mit einer Auflösung von 44,1 kHz bei 16 Bit in analoge Audiosignale übersetzt. Damit eignet sich die PRO-BT5 besonders für die drahtlose Musik-Wiedergabe von mobilen Abspielgeräten. Um auch in größeren Clubs nicht die Verbindung zu verlieren, hat die PRO-BT5 eine Übertragungsreichweite von bis zu 35 Metern. Zur Stromversorgung der PRO-BT5 genügen ein handelsübliches Smartphone-Ladekabel mit Ladenetzteil oder eine Powerbank, die per USB-C-Anschluss die DI-Box mit 5V Strom versorgen.

Pro-USB: hochauflösendes USB-C-Interface für Bühne und Studio

Die UNiKA PRO-USB fungiert als professionelles Audio-Interface, mit dem komfortables Arbeiten via USB-C-Plug-and-play in allen Betriebssystemen ohne lästige Treiberinstallation möglich ist. Als erste DI-Box mit USB-C-Verbinder ermöglicht die PRO-USB aktuellen Smartphones, Tablets und Laptops den unkomplizierten Einsatz auf der Bühne und im Studio. Die hochwertige DA-Wandlung erfolgt mit einer Auflösung von 32 Bit und 192 kHz und unterstützt alle gängigen Musikformate wie auch das Audio-Streaming-Format „Direct Stream Digital“ (DSD).

Roadtaugliche Verarbeitung und studiotaugliche Funktionalität

Sowohl PRO-BT5 als auch PRO-USB verfügen über eine 3,5-mm-Klinkenbuchse als Monitor-Ausgang zur Verstärkung von Kopfhörern verschiedenster Bauform. Auch anspruchsvolle Studio-Kopfhörer können von den DI-Boxen versorgt werden. Daneben befindet sich der gerasterte Monitor-Level-Regler, der ausschließlich die Kopfhörer-Lautstärke steuert. Die Stereo-XLR-Ausgänge übertragen das symmetrische Signal in bester Audioqualität problemlos über lange Kabelwege an Mischpulte, Vorverstärker oder aktive Lautsprecher. Über LEDs werden Betrieb und Datentransfer signalisiert. Die fein ausgeführte Elektronik ist in ein robustes Stahlgehäuse eingefasst, an dessen Unterseite eine Schaumgummimatte ungewolltem Verrutschen vorbeugt.

Verfügbarkeit und Preise

Die UNiKA PRO-BT5 und die UNiKA PRO-USB werden exklusiv über Mega Audio in EMEA vertrieben und sind ab sofort verfügbar. Die unverbindlichen Preisempfehlungen betragen jeweils 227,29 Euro inklusive Mehrwertsteuer.

Das Unternehmen UNiKA

UNIKA wurde 1985 von K.C. Hwa, einem Toningenieur, in Taiwan gegründet.

Damals war es die Blütezeit der taiwanesischen Elektronikindustrie. Nach über 30 Jahren hat sich UNIKA zu einem bekannten Hersteller von professionellen Audioprodukten entwickelt. Die Fähigkeiten des F&E- und Produktionsteams gehören zu den besten in Taiwan. Der hohen Qualität verpflichtet, verwendet UNiKA nur die hochwertigsten Komponenten und Materialien für ihre Produkte, die weltweit für Integrität in Design, technische Exzellenz und Langlebigkeit bekannt sind. Die Produktpalette umfasst professionelle analoge und digitale Audiogeräte wie Verstärker, Mischpulte, DI-Boxen, Equalizer sowie Equipment für digitale Audio-Netzwerke. Aufgrund der langjährigen Zusammenarbeit mit Verleihern kennt UNiKA die Audiobranche sehr genau und versteht es, die Anforderungen der Kunden mit neuester Technologie umzusetzen. Um die wachsende Nachfrage bedienen zu können wurde im Februar 2013 eine neue, 6600 Quadratmeter große Fabrik in Toufen, Miaoli County, Taiwan, eröffnet. Die Forschungs- und Entwicklungsabteilung von UNiKA arbeitet ständig an neuen und innovativen Audioprodukten. Eine eigene Qualitätssicherung stellt sicher, dass jedes Produkt von UNiKA vor dem Versand geprüft und getestet wird. So überzeugt UNiKA seit Jahren weltweit durch zuverlässige und innovative Audiotechnologie.

www.unikapro.com

Das Unternehmen Mega Audio

Das 1989 als kleiner Studioausstatter gegründete Unternehmen Mega Audio entwickelte sich schnell zu einem der führenden deutschen Vertriebspartner für hochwertige Produkte aus den Bereichen Tonstudio, Broadcast und Live-Sound. Heute ist die Mega Audio Gesellschaft für professionelle Audiotechnik mbH der exklusive deutsche Vertrieb für namhafte Marken wie Bricasti, DPA Microphones, Rupert Neve Designs, Fostex und viele mehr. Die Kernkompetenz von Mega Audio liegt dabei in kompetenter persönlicher Beratung, die dem hohen Qualitätsniveau der angebotenen Produkte Rechnung trägt, wie Geschäftsführer Burkhard Elsner ausführt: „Unser Ziel ist es, unseren Kunden stets beratend zur Seite zu stehen und Produkte bester Qualität zu liefern. Der „Audiomant“ im neuen Logo steht also für geschliffene Beratung und höchste Qualität – und das mit Herz und Verstand.“

www.megaaudio.de

