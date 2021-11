Professionelle Büroreinigung: Mit Checkliste noch einfacher!

Eine professionelle Unterhaltsreinigung garantiert perfekte Sauberkeit. Mit unseren Checklisten wissen Sie, worauf Sie bei der Unterhaltsreinigung achten müssen!

Büroräume erfüllen viele Funktionen: Sie sind Arbeitsplatz für Sie und Ihre Belegschaft und damit auch ein Stückweit Lebensraum. Sie sind das repräsentative Umfeld, in dem Sie Ihre Kundschaft empfangen. Sie sind der abgeschirmte, ruhige Ort, an dem Sie Verträge mit Ihren Geschäftspartnern und -partnerinnen abschließen. Und sie sind das Gesicht Ihres Unternehmens – innen wie außen, mitsamt der Gestaltung, der technischen Ausrüstung und allem was zu einem Büro dazugehört.

Ordnung und Sauberkeit sind enorm wichtig. Denn nur in sauberen, hygienischen Büroräumen fühlen sich Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wohl. Sauberkeit ist ein Zeichen für ein ordentlich geführtes Unternehmen, in dem Strukturen diszipliniert eingehalten werden. Mit einer professionellen und gut geplanten Unterhaltsreinigung ist die nötige Sauberkeit gar kein Problem.

Außenflächen, Parkflächen und Grünanlagen, Fenster und Innenbereiche: An alles denken!

Das Büro besteht nicht nur aus den Innenräumen. Das Erste, was Ihre Besucher von Ihrer Firma sehen, sind Außenanlagen und Fassade. Parkflächen, Grünstreifen, Fassade und Eingangsbereich müssen makellos sein. Genau diese Areale werden jedoch bei der Unterhaltsreinigung vernachlässigt.

Damit bei der Reinigung nichts „unter den Tisch“ fällt, haben wir Checklisten für Sie vorbereitet. Die Listen umfassen alle Arbeiten, die bei einer Unterhaltsreinigung in den verschiedenen Bereichen eines Unternehmens anfallen. Nicht alle Punkte passen für jedes Unternehmen – eine individuelle Anpassung unserer Liste ist also gegebenenfalls nötig. Allerdings besteht die Anpassung lediglich darin, die nicht zutreffenden Punkte von der Liste zu streichen. Wenn Sie also beispielsweise keinen Teppichboden verlegt haben, entfällt natürlich die Teppichreinigung.

Jetzt weiterlesen unter: Consupa | Professionelle Büroreinigung: Mit Checkliste noch einfacher!

