Professionell + erfahren: PR-, Marketing- und Unternehmensberatung Görs in der Hansebelt-Region (Hamburg / Lübeck / Ostsee)

Erfahrung plus Innovation: Daniel Görs bietet Communications (PR + Marketing), Coaching und Content – hanseatisch und digital

PR-, Marketing-, Digital- und Unternehmensberatung plus Coaching: Diplom-Sozialwirt Daniel Görs sorgt für Kundengewinnung, besseres Image, Bekanntheits- und Umsatzsteigerung, Reputationsmanagement und einfach mehr Erfolg.

Als Unternehmensberatung, als Agentur und im Coaching für Public Relations (PR), Marketing, Digitalisierung, Social Media und Influencer Management helfen wir unseren Kunden, Klienten und Coachees, mit optimierter Kommunikation viel mehr zu erreichen: Mehr Erfolg, mehr Umsatz, mehr Kunden, mehr Bekanntheit, mehr Aufmerksamkeit, klare Positionierung, cleveres Marketing, professionelle PR. Lassen Sie sich zur digitalen Markterschließung und Onlinemarketing beraten – und das sogar mit 50% Förderung vom Staat! Denn Daniel Görs Coaching, Communications und Consulting ist vom Bundeswirtschaftsministerium autorisiertes Beratungsunternehmen im Förderprogramm go-digital. Profitieren auch Sie vom go-digital Förderprogramm und sichern Sie sich finanzielle Fördermittel auf Ihrem Weg zur Digitalisierung und zum professionellen Onlinemarketing.

Wir übernehmen – je nach Bedarf und Budget – die Analyse, die Konzeption, die Umsetzung und die laufende Optimierung aller Kommunikations-, Marketing-, PR- und Digital-Maßnahmen und/oder das entsprechende Coaching. Dabei leisten wir mehr als klassische Unternehmensberatungen und Coaches ohne praktische Business Erfahrung, denn wir sind auf Wunsch auchProblemlöser und Coach und setzen die analysierten und konzipierten Maßnahmen auch schlagkräftig um. Von den klassischen Werbeagenturen, Unternehmensberatungen / Unternehmensberater unterscheidet uns der ganzheitliche Blick auf die Positionierung, das Image und die Kommunikation – und das Denken über plumpe Werbemaßnahmen hinaus. So sorgen wir für passende Lösungen “Out of the Box”, die den gängigen 08/15 Maßnahmen weit überlegen sind. Wir sind keine “Full-Service-Agentur”, sondern ein 360-Grad-Coaching Beratungsunternehmen, denn wir versprechen nicht das Blaue vom rosaroten Himmel und tun so, als wenn wir in allem die besten wären. Wir konzentrieren uns vielmehr auf das, was wir am besten können: Communications, Consulting, Content und Coaching. Für alles andere greifen wir bei Bedarf auf unserer über Jahrzehnte gewachsenes, erfahrenes und belastbares Experten-Netzwerkzurück.

Coaching auf hanseatisch – persönlich und digital

Wir lieben und leben hanseatische Werte. Auch als bewusster Gegenpol zu der vermeintlich schönen Schein-Welt der Werbung mit ihren blumigen Versprechungen und vielen bunten Hochglanzpräsentationen. Wir sind und bleiben genordet, denken quer und unbequem und raten unseren Mandanten auch von ungeeigneten Aktionen ab. Wir kennen die Trends, machen aber auf keinen Fall bei jedem Hype mit. Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit sind und bleiben unsere Maximen. Deshalb schätzen uns unsere Kunden seit vielen Jahren als Berater, Coach und Sparringspartner auf Augenhöhe. Vor allem in Lübeck, Hamburg, Schleswig-Holstein und an der Ostsee, aber auch über Norddeutschland hinaus, wie in Berlin, Frankfurt oder München. Und natürlich digital weltweit.

Content, Kommunikation und Reputation sind zentrale Elemente unserer Analyse, Beratung, Konzeption und im Coaching. Hier kennen wir uns aus und bieten jahrzehntelange Erfahrung und Know-how, das es in dieser Form sonst nicht auf dem Markt gibt. Insbesondere in den Bereichen Internet, Digitalisierung und Medien, Finanzen und Immobilien, Industrie / B2B sowie Automotive konnten wir bereits viele Unternehmen erfolgreich beraten und unterstützen.

Die Beratung und das Coaching von Daniel Görs Communications ( http://www.goers-communications.de ) umfasst:

– Analyse der Ist-Situation und Probleme, Kommunikations- und Content-Scan, Website-, Reputations- und SEO-Check.

– Optimierungs- und Maßnahmenvorschläge.

– Workshop zur Diskussion, Klärung und Beschluss von Maßnahmen.

– Konzeption und konkrete Maßnahmenplanung.

– Umsetzung und laufende Optimierung (auf Wunsch).

Ein Erstberatungsgespräch lohnt sich für Sie insbesondere, wenn Sie

– Ihre digitale Positionierung und Ihren Internetauftritt optimieren oder neugestalten möchten.

– Sie mehr Bekanntheit, ein “mediales Grundrauschen” und Veröffentlichungen durch kontinuierliche Public Relations erreichen möchten.

– Sie Ihre Werbe- und Mediaausgaben kritisch prüfen und einen optimalen Marketing-Mix erarbeiten möchten.

– Sie sich über den optimalen Einsatz digitaler Kommunikation wie Onlinemarketing, Social Media, Mobile Marketing, Suchmaschinenmaschinenmarketing und Suchmaschinenoptimierung, Online-PR, E-Mail etc. informieren und beraten lassen möchten.

-Sie einen Überblick über den “digitalen Dschungel” wollen und einen verlässlichen Kompass benötigen.

– Sie als Start-up oder mittelständisches Unternehmen Ihre Kommunikationsabteilung und -prozesse aufbauen, optimieren oder auslagern möchten.

– Sie wissen möchten, was die digitale Transformation und die Chancen der digitalen Markterschließung konkret für Sie bedeuten.

– Sie ein Kleinunternehmen oder mittelständisches Unternehmen (KMU) sind und 50% der Beratungskosten von Görs Communications durch go-digital erhalten möchten

Coaching zu allen genannten Punkten plus persönliche Entwicklung / Persönlichkeitsentwicklung, Selbstmanagement / Selbstoptimierung / Eigen-PR und Eigenmarketing sind auf Anfrage möglich. Auch für Influencer (Influencer Coaching), Multiplikatoren, PR- und Marketingentscheider, die sich “im Hamsterrad” und der “Erfolgsfalle” gefangen fühlen.

Digitale Markterschließung mit Görs Communications

Görs Communications ist autorisiertes Beratungsunternehmen im Förderprogramm go-digital. Profitieren auch Sie vom go-digital Förderprogramm und sichern Sie sich dadurch finanzielle Fördermittel auf Ihrem Weg zur Digitalisierung und zum professionellen Onlinemarketing! Kurz: Wenn Sie kein Geld (mehr) für ineffektive und teure Werbung verbrennen und stattdessen mit Ihrer passenden Digital-, Kommunikations- und Marketingstrategie zu neuen Ufern aufbrechen wollen, dann kontaktieren und testen Sie uns einfach. Wir sind für Sie da – gerade in stürmischen Zeiten!

Coaching “Butter bei die Fische”

Profitieren auch Sie von meinen mehr als 20 Jahren Berufserfahrung: Als Berater, Publizist, Manager, Coach und Unternehmer habe ich Know-how erworben, das in dieser Form einzigartig ist. Als Diplom-Sozialwirt habe ich ein breites sozialwissenschaftliches Verständnis & kombiniere seit Jahrzehnten erfolgreich Managementmethoden mit Ansätzen der Soziologie, Psychologie, Kommunikationswissenschaft, Marketing & PR. Ich berate & coache abseits der ausgetretenen Management- und Coachingpfade. Beratung & Coaching für Influencer, Marketing & PR, Glücksforschung & Glücksmanagement sind meine Schwerpunkte.

Coaching mit “Butter bei die Fische”: Keine Esoterik, kein Bullshit! Wenn Sie Ihr Lebenswerk optimieren möchten, einen erfahrenen und beratenden Sparringspartner suchen oder einfach mehr Erfolg und Glück in Ihr Leben bringen möchten, dann bin ich gerne Ihr Coach und Berater. Online oder persönlich. Als Diplom-Sozialwirt und mit rund 20 Jahren Businesserfahrung unterstütze ich Sie mit Coaching UND Beratung. Sie finden viele meine Referenzen online – bei Google und/oder in den Social Media – bspw. bei meinem XING: PR / Marketing / Unternehmensberater Profil

Weitere Informationen, Kontakt und Beratungsanfragen: http://www.goers-communications.de

Kontakt

Görs Communications

Daniel Görs

Westring 97

23626 Lübeck-Ratekau

080046377266

info@goers-communications.de

https://www.goers-communications.de

