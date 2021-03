Produkt- und Webshoplaunch: 24 Stunden lang Gesundheit bestellen via myFagron

Innovatives Nahrungsergänzungsmittel zur Stärkung der Immunreaktion erhältlich

Glinde, März 2021 // Rund um die Uhr kontaktlos bestellen, das bietet der soeben gelaunchte Webshop der Fagron Deutschland GmbH. Das im niederländischen Rotterdam gegründete Unternehmen ist Teil der international agierenden Fagron-Unternehmensgruppe, die sich mit Wirk- und Rohstoffen zur Herstellung von maßgeschneiderten Medikamenten eine Vorreiterrolle in diesem Markt erarbeitet hat. In der aktuellen Corona-Pandemie beweist das Unternehmen seine Innovationsbereitschaft und erweitert sein Portfolio stetig. Neben Sterilisatoren und in Deutschland produzierter und getesteter Schutzmasken offeriert Fagron nun mit Imuno TF® Complex ein immunsystemregulierendes Nahrungsergänzungsmittel.

Sonnenlicht, balaststoffreiche Ernährung, Bewegung und ausreichend viel Schlaf sind wirksame Helfer, um das menschliche Immunsystem im langen Corona-Winter bei der Abwehr von Infektionen zu unterstützen. Zusätzlich können Nahrungsergänzungsmittel helfen, das Immunsystem zu stärken. “Als international aufgestelltes Unternehmen liegt uns viel daran, die Gesundheit unserer Kundinnen und Kunden in Zeiten der Pandemie sinnvoll zu unterstützen”, sagt Dr. Angelika Weinländer-Mölders, Geschäftsführerin des in Glinde ansässigen Unternehmens.

Ab sofort bietet Fagron daher ein effektives Kombinationspräparat zur Stärkung der Immunabwehr: “Imuno TF® Complex wurde speziell für unser “neues normales” Leben entwickelt: Es hilft unserem Immunsystem,”, erklärt die Chemikerin weiter. Imuno TF® Complex ist eine Mischung sorgfältig ausgewählter Inhaltsstoffe, die über mehrere Wege eine Rolle bei der Regulierung der Immunantwort spielen können und so zu einer normalen Funktion Ihres Immunsystems und auch zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress beitragen.

“Die meisten Produkte auf dem Markt sind darauf ausgerichtet, das Immunsystem als Ganzes zu stärken. Eine starke Immunantwort ist jedoch nicht immer willkommen, da diese wiederum eine hyperinflammatorische Reaktion oder Autoimmunerkrankungen auslösen kann”, so Weinländer-Mölders. Imuno TF® Complex wurde entwickelt, um das Immunsystem zu regulieren: Jüngste Studien zeigen, dass der in der Formulierung enthaltene Imuno TF® Complex die Th1-Antworten erhöhen und die Th2-Antworten verringern kann, wodurch ein angemessenes Gleichgewicht für die Immunreaktionen geschaffen wird.

Erhältlich sind Imuno TF® Complex und Imuno ND – eine alkoholfreie Creme zur Reinigung der Hände mit natürlichen Inhaltstoffen – ab sofort in allen Apotheken aber auch direkt bei Fagron: “Mit myFagron haben wir nun erstmals auch für den Endkunden rund um die Uhr geöffnet”, so Weinländer-Mölders. Bislang war der Online-Shop allein B2B-Kunden wie Apotheken zugänglich. Mit dem Webshop folgt Fagron der gestiegenenen Nachfrage im Online-Medizinalmarkt: “myFagron ist unsere Antwort auf die allgemeine Marktentwicklung und den aktuell bevorzugten kontaktlosen Einkauf; darüber hinaus bietet das Onlineportal den Zugang zu hilfreichen medizinischen Informationen”, so Weinländer-Mölders. “Unter der Rubrik “myblog” dreht sich alles rund um das Thema Gesundheit, mit besonderem Fokus auf die Bereiche Pflege, Hygiene und Vorsorge”, erklärt die Geschäftsführerin weiter. Alle Artikel seien mit Bildern hinterlegt und erklärten auf einfache Weise, warum, wie, was, wann passiert und wie man sich entsprechend verhält. Themen sind unter anderem “Die 10 spannensten Fakten zum menschlichen Immunsystem” , “Die Magie unserer Hände” oder aber auch “Die richtige Pflege für Tattoos”.

Der Webshop ist zu finden unter: www.myfagron.de und ist ab 3.3.2021 rund um die Uhr für Endkunden “geöffnet”.

Fagron wurde 1990 im niederländischen Rotterdam gegründet. Durch die Fokussierung seiner Tätigkeiten auf Innovationen, Qualität und lösungsorientiertes Denken hat sich Fagron in nur sieben Jahren zum marktführenden Unternehmen für Rezepturherstellung entwickelt. Fagrons erfolgreiche Strategie der Optimierung und Innovation hat die pharmazeutische Pflege individualisiert. Für die verschreibenden Ärzte bedeutet dies eine maßgeschneiderte Erweiterung des therapeutischen Spektrums, während die Patienten von einer Verbesserung der Lebensqualität profitieren. Das einzigartige Geschäftsmodell und die Investitionen in Forschung und Produktentwicklung haben Fagron zum aktuellen Marktführer auf dem Gebiet der Herstellung pharmazeutischer Rezepturen gemacht. Das Unternehmen ist in 35 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika, dem Nahen Osten, Afrika, Asien und dem Pazifikraum aktiv. Produkte und Entwicklungen von Fagron werden an über 200.000 Kunden in mehr als 60 Ländern weltweit verkauft.

https://de.fagron.com/de

Kontakt

Fagron

Angelika Weinländer-Mölders

Wilhelm-Bergner-Strasse 11g

21509 Glinde

040 670 675

myfagron@fagron.de

http://myfagron.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.