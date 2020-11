Pro-Vivet wächst weiter – Das Management-Team stellt sich vor

Noch mehr Expertise für optimale Arbeitsbedingungen

Noch mehr Power für mehr Flexibilität und Qualität in der Krankenpflege: Die Pro-Vivet GmbH mit Unternehmenssitz am Düsseldorfer Seestern bietet mit ihrem einzigartigen Leistungsportfolio und Vergütungsprinzip einen absoluten Mehrwert für Mitarbeiter, deren Familien, Krankenhäuser und somit auch Patienten! Die Arbeitnehmerüberlassungsagentur wächst stetig und setzt mit der Erweiterung des Kompetenz-Teams im Büro auch hier auf beste Arbeits- und Betreuungsbedingungen.

Das Gesundheitswesen befindet sich im Umbruch. In vielen Krankenhäusern mangelt es an Fachkräften. Überstunden, Unterbezahlung und Schichtdienste sind an der Tagesordnung.

PRO-VIVET vermittelt seine fest angestellten Fachkrankenpfleger gezielt an Krankenhäuser, die einen Fachkräftebedarf haben und deckt hierbei alle Fachbereiche ab – dazu zählen u.a. die Intensivmedizin, Anästhesie und IMC.

Die PRO-VIVET GmbH ist ein Familienunternehmen und agiert familienfreundlich. Die Pro-Vivet GmbH vereint mit der Expertise der beiden Gesellschafter Miguel Norte und Sabrina Katzmann ein umfassendes Know-How in den Bereichen Gesundheitswesen und Fachkrankenpflege als auch Unternehmensführung und Marketing. Geschäftsführer und Unternehmensgründer Miguel Norte kennt als selbstständiger Fachkrankenpfleger die derzeit wenigen Vor- und leider zahlreichen Nachteile des Gesundheitswesens.

Miguel Norte und Sabrina Katzmann sind Eltern von zwei Kindern und leben in Düsseldorf. Seit 2019 sind sie Inhaber der Pro-Vivet GmbH – Arbeitnehmerüberlassungsagentur.

Miguel Norte & Sabrina Katzmann:

“Wir haben uns mit der Gründung der PRO-VIVET GmbH zum Ziel gesetzt, den Berufsstand des Fachkrankenpflegers wieder attraktiv und vor allem pro Familie zu gestalten. Dazu gehört auch eine maximale Kompetenz im Backoffice!”

Unterstützt werden die Gesellschafter von einen motivierten Büro-Team, das Kompetenz und Herzlichkeit vereint und sowohl für die mittlerweile fast 70 festangestellten Pflegefachkräfte als auch Kliniken für optimale Arbeits- und Kooperationsbedingungen sorgt.

Das engagierte Power-Team von PRO-VIVET stellt sich vor:

CLAUDIA DAS ist als Assistentin der Geschäftsführung kompetenter Ansprechpartner für kooperierende Kliniken und Mitarbeiter. Mit sehr viel Erfahrung im Bereich Büro-Management und als eine der ersten Mitarbeiterin des Unternehmens sorgt sie für den reibungslosen Ablauf aller Prozesse im Pro-Vivet Büro.

“Es ist einfach schön in einem jungen, motovierten Team zu arbeiten – etwas mitgestalten und bewegen zu können.

JULIA PACHSHENKO verfügt über ein umfassendes Know-How im Bereich Zeitarbeit und Pflege. Sie verstärkt das Pro-Vivet Team als Abteilungsleiterin für Personal- und Rechnungswesen und freut sich mit Pro-Vivet endlich ein Unternehmen gefunden zu haben, das sich um das Wohl der Mitarbeiter kümmert und die Zusammenarbeit mit den Pflegekräften und Krankenhäuser genauso gestaltet, wie es im Idealfall sein soll.

“Anerkennung ist ein wunderbares Ding: Sie bewirkt, dass das, was an anderen herausragend ist, auch zu uns gehört.”, Voltaire

ILONA SCHAFHAUSEN ist direkt vom 1. Tag – seit Unternehmensgründung im Mai 2019 – Teil des Pro-Vivet Management-Teams und verantwortet die Bereiche Buchhaltung und Finanzen, die sie mit mehr als 20-jähriger Erfahrung perfekt ausfüllt.

“Ein neuer Blick auf die Pflegebranche und viele motivierte Kollegen und Kolleginnen, die daran arbeiten, macht uns so besonders.”

MADLEN HÜSGES unterstützt das Pro-Vivet Team seit dem 1. Oktober 2020 im Bereich Marketing und Management als Trainee. Die Zusammenarbeit mit Menschen und das Interesse an komplexen Abläufen und Prozessen macht Madlen zum optimalen Team-Mitglied.

“Ich freue mich sehr, mein duales Studium im Bereich Marketing mit Pro-Vivet als kompetenten Partner im Rücken antreten zu dürfen. Ich hoffe auf ein paar spannende und erfolgreiche Jahre!”

