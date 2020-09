PRNEWS bereitet sich auf die Ausgabe einer Wandelanleihe von 2 Millionen Euro vor

General Availability der kurzen Ar-Domains startet am 15. September Am 15. September startet in Argentinien die General Availability für kurze ar-Domains. Bisher konnte man nur Domains auf dem "third level" registrieren wie zum Beispiel www.domainregistry.com.ar. Jetzt sind auch Domains auf dem "second level" möglich wie zum Beispiel nic.ar. Die kürzere Domain ist merkfähiger. Die Merkfähigkeit einer Domain ist eines der Schlüsselelemente für das Marketing einer Webseite. Die ar-Domains...