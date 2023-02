revolt Kurbel-Dynamo-Solar-Powerbank PB-200.k

Smartphone & Co. jetzt auch manuell mit Strom per Handkurbel versorgen

– Kurbel für komplett autarke Stromerzeugung in Notfällen per Hand

– Integrierte Ladekabel mit Micro-USB-, Lightning- und USB-C-Stecker

– Schnell-Ladefunktion Super Charge mit 22,5 Watt

– USB-C mit Power Delivery 3.0 (PD) bis 18 Watt

– Bis zu 5 Geräte gleichzeitig mit insgesamt bis zu 15 Watt laden

– Eingebaute LED-Taschenlampe mit 360 Lumen

Extrastarke Leistung für unterwegs: Bequem lädt man Smartphone, Tablet-PC, mobile Lautsprecher u.v.m. – auch ohne Steckdose in der Nähe! Dank kompakter Größe transportiert man den Energiespeicher bequem von A nach B. Und auch in Rucksack, Handtasche oder Reisegepäck findet die Kurbel-Dynamo-Powerbank von revolt bequem Platz.

Autarke Stromerzeugung per Hand: Geht die Energie zur Neige und weit und breit ist keine Steckdose in Sicht, dann lädt man die Powerbank im Notfall einfach manuell auf – per Handkurbel! So stellt man sicher, dass Smartphone, Navi & Co. jederzeit mit Strom versorgt sind. Ideal z.B., um einen Notruf per Handy abzusetzen.

Die Powerbank ist auch per Solarpanel ladbar: Legt man die Powerbank mit dem Solarpanel in die Sonne, profitiert man von kostengünstiger und umweltfreundlicher Solarenergie!

Dank USB-C mit Power Delivery lädt man das iPhone 12 und iPhone 13 extraschnell. Anders als ein Standard-USB-Ladeport unterstützt dieser Anschluss neben der Ladespannung von 5 Volt auch das Laden mit 9 und 12 Volt. Und das mit bis zu starken 18 Watt!

Für alle Mobilgeräte geeignet: Die ausgeklügelte Technologie passt den USB-Ladestrom automatisch dem jeweiligen Gerät an. Die angeschlossenen Geräte erhalten genau die Ladespannung, die man braucht! Per Quick Charge 3.0 lädt man kompatible Geräte 4-mal schneller als mit einem herkömmlichen Ladegerät.

Bis zu 5 Geräte gleichzeitig laden: Mit bis zu 15 Watt Gesamtleistung hat man eine starke Stromquelle! So versorgt man beispielsweise den Tablet-PC und einen USB-Ventilator gleichzeitig mit Strom und kann die Geräte währenddessen nutzen.

Riesige Kapazität für viele Extrastunden: Ganze 30.000 mAh verlängern die Laufzeit des Smartphones drastisch! Ideal beim Camping, Wandern, Tagesausflug im Urlaub u.v.m. Das integrierte LED-Panel und die Taschenlampe mit SOS-Funktion sorgen dabei in jeder Situation für das richtige Licht.

– Dynamo mit Handkurbel zur manuellen Stromerzeugung

– Ideal für Smartphone, iPhone, Tablet-PC, MP3-Player, Navi, eBook-Reader, USB-Ventilator u.v.m.

– Lädt bis zu 5 Geräte gleichzeitig

– USB-C mit Power Delivery 3.0 (PD): 5 V bis 3 A / 15 Watt, 9 V bis 2 A / 18 Watt, 12 V bis 1,5 A / 18 Watt

– Micro-USB-Buchse mit Quick Charge 3.0 (QC): 5 V bis 2 A / 10 Watt, 9 V bis 2 A / 18 Watt, 12 V bis 1,5 A / 18 Watt

– USB-A-Ladekabel: 5 V bis 2 A / 10 Watt

– USB-A-Buchse: 5 V bis 3 A / 10 Watt

– USB-A-Buchse mit Schnell-Ladefunktion: Super Charge: 4,5 V bis 5 A / 22,5 Watt, Quick Charge 3.0: 5 V bis 3 A / 15 Watt, 9 V bis 2 A / 18 Watt, 12 V bis 1,5 A / 18 Watt

– USB-C-Buchse mit Power Delivery 3.0: 5 V bis 3 A / 15 Watt, 9 V bis 2,22 A / 20 Watt, 12 V bis 1,67 A / 20 Watt

– Ladekabel mit Micro-USB-, USB-C- und Lightning-kompatiblem Stecker: 5 V bis 2 A / 10 Watt

– Ideal zum Schnellladen von iPhone 12 und 13 und zum Aufladen von modernen Mobilgeräten wie z.B. MacBook Pro, iPhone, Samsung Galaxy u.v.m.

– Quick Charge 3.0 (Schnell-Ladefunktion): lädt kompatible Mobilgeräte mit Qualcomm-Chipsatz bis zu 4-mal schneller, abwärtskompatibel zu Quick Charge 2.0

– Gesamt-Leistung bei Verwendung aller USB-Ports gleichzeitig: 3 A / 15 Watt

– Taschenlampe mit 6 LEDs (360 Lumen): Dauerlicht, SOS-Signal und Blinklicht

– Ladestandsanzeige zum Überprüfen des Ladestatus

– Powerbank auch per Solarpanel ladbar

– Netzteil-Funktion: Powerbank und angeschlossene Geräte gleichzeitig laden

– Schutz vor Kurzschluss, Überladung, Entladung, Überlastung und Überhitzung

– Anschlüsse Input: Micro-USB-Buchse, USB-C-Buchse, USB-A-Kabel, Output: 2x USB-A, USB-C, Ladekabel mit Micro-USB-, USB-C- und Lightning-kompatiblem Stecker

– Maße: 160 x 81 x 42 mm, Gewicht: 741 g

– Kurbel-Dynamo-Powerbank PB-200.k inklusive deutscher Anleitung

– EAN: 4022107407632

Preis: 86,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7341-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7341-1420.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/A7TXeimW8z9GGQr

