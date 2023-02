Urlaub mit Hund Reethaus eingezäunt bis 8 Personen

Reethaus direkt am Meer Insel Rügen Santa Bernadette Sauna Wlan Waschm vier Schlafzimmer

Sonne Strand und gute Laune. Herzlich willkommen in unserem Reethaus Bernadette direkt am Meer. Der Urlaub fängt schon an beim Anblick des Friesenwalls mit den Bauernrosen. Das große Grundstück ist eingezäunt und hat zwei abschließbare Tore. Gönnen Sie sich einen Urlaub am Meer. Die Ostsee ist ca 100 m entfernt, der Badestrand nur ca 400 m. Das geschmackvoll und hochwertig eingerichtete Reethaus Santa Bernadette hat vier Schlafzimmer mit insgesamt 8 Betten. Im Erdgeschoss befindet sich ein Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten. Im Obergeschoss sind drei Schlafzimmer mit jeweils einem Doppelbett. Im Erdgeschoss ist ein Bad mit Dusche WC und Bluetoothlautsprecher sowie ein Gäste WC. Im Obergeschoss ist ein großes Badezimmer mit Dusche Badewanne WC, Doppelwaschbecken, finnische Sauna, Waschmaschine und Bluetoothlautsprecher. Im Wohnbereich sind mediterrane Gemälde an den Wänden, Ein grosser TV Flachbildschirm, Radio, Kamin und drei Terrassentüren führen nach draußen auf zwei Terrassen. Wlan.Die Terrassen haben Teakholzmöbel, Sonnenliegen und einen Außengrill. Das Grundstück ist von der Straße nicht einsehbar. Genießen Sie die Ruhe und entspannen Sie sich.

Hunde sind herzlich willkommen.

Auch wenn Sie einen besonderen Geburtstag in großer Runde feiern möchten oder Hochzeit feiern bietet sich das Reethaus Santa Bernadette an.

Buchungen unter www.ostseeparadies.de

