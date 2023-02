Prof. Dr. Key Pousttchi fordert mehr Anerkennung weiblicher Kompetenzen in der digitalisierten Welt

Frauen können Digitalisierung besser – wir werden sie nur meistern, wenn wir sie auf die Positionen bringen, auf denen sie etwas gestalten können. Das sagt Prof. Dr. Key Pousttchi. Seit Jahren fordert er die Gleichberechtigung auf dem Weg in die Zukunft ein und kämpft für mehr Anerkennung der weiblichen Kompetenzen für die digitalisierte Welt. Bereits vor fünf Jahren betitelte ihn der „Spiegel“ als den Professor, der die Frauen endlich in die Informatik bringt. Ob damals als Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschaftsinformatik und Digitalisierung an der Uni Potsdam, als Fürsprecher der europäischen Leitmesse für die weibliche Karriere „herCareer“ (12./13. Oktober 2023 in München) oder heute: Professor Pousttchi argumentiert mit scharfer Zunge gegen niedrige Frauenanteile in den technischen Studiengängen und Berufen. Und er appelliert an Behörden und Wirtschaft, das hohe Potenzial der IT-Fachfrauen stärker zu fördern – und zu nutzen.

Die „bessere Hälfte“ der Gesellschaft mehr einzubinden in die digitale Transformation, das ist für Pousttchi dabei keine Frage der Gerechtigkeit. Für ihn ist es eine Frage der Sinnhaftigkeit. Selbstkritischer, genauer, ehrgeiziger, konsequenter sind sie oft als ihre Kollegen. Und sie können sich tendenziell leichter auf Zielgruppen einstellen als Männer. Bei allen Expertisen, die in der Regel vielleicht auch einmal die Kollegen besser dastehen lassen: „Es ist immer die gesamte Palette an Menschen, die ein Team wertvoll macht“, sagt der Digital-Experte. Die Digitalisierung, die unabdingbar auch mit der Veränderung von Prozessen, Unternehmen und der gesamten Gesellschaft einher gehen muss, ist ohne einen mindestens gleichgroßen Anteil von Frauen nicht zu machen. Deshalb ist an allen Stellen anzusetzen – denn wo keine Professorin lehrt, ist die Hemmschwelle für angehende Studentinnen auch gleich größer.

Digitalisierung ist also klar auch ein Frauenthema für Digital-Professor Key Pousttchi. Mit seinen Expertisen steht der Medienprofi Ihnen deshalb gerne für Hintergrundgespräche, als Interviewpartner oder Autor aber auch für Meinungsartikel und Kolumnen in Print, für Audio und Video zur Verfügung.

Weitere seiner Kernthemen sind die Digitalpolitik in Deutschland allgemein, die Strategien der Digitalkonzerne wie Apple, Google, Facebook oder Amazon, die digitale Transformation im Mittelstand und besonders die digitale Schulbildung und das Thema „Pflichtfach Informatik“.

Zur Person

Prof. Dr. Key Pousttchi, Jahrgang 1970, ist Experte für Digitalisierung und digitale Transformation. Zu diesen Themen hat er über 20 Jahre an Universitäten im In- und Ausland geforscht, unter anderem als erster Universitätsprofessor für Digitalisierung und Inhaber des SAP-Stiftungslehrstuhls in Potsdam. Heute leitet er als Gründer das wi-mobile Instituts für Digitale Transformation in Naumburg (Sachsen-Anhalt) und ist als Autor und Speaker in Sachen Digitalisierung bundesweit unterwegs. Im Mittelpunkt seiner Arbeit steht eine ingenieurwissenschaftliche Herangehensweise, die sich aus seiner Wirtschaftsinformatik-Forschung ableitet. Das Institut wi-mobile setzt die Arbeit seines Lehrstuhls fort und bearbeitet auf neutraler wissenschaftlicher Grundlage technische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Themen zur Digitalisierung.

Das wi-mobile Institut für Digitale Transformation steht in der Tradition der Forschungsgruppe wi-mobile („wi“ für Wirtschaftsinformatik, „mobile“ für Mobile Business als das heute marktbeherrschende Prinzip). Dieser Thinktank wurde bereits 2001 von Professor Dr. Key Pousttchi an der Universität Augsburg gegründet. Sein Ansatz: Wirtschaftsinformatiker im Geiste von Ingenieuren ausbilden, mit ihnen gemeinsam Digitalisierung erforschen und dieses Wissen auch der Wirtschaft zur Verfügung stellen.

