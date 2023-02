Innovative Technologie digitalisiert das Maschinen-Management in der Landwirtschaft

Telematik-System sorgt für maximale Produktivität, Sicherheit und vereinfacht Abläufe.

Stuttgart, 30. Januar 2023 – Die AREALCONTROL GmbH stellt eine erweiterte Telematik-Funktion vor, die die Wartung von Traktoren und Landmaschinen sowie das Verwalten von Ausrüstung digitalisiert. Das System nutzt moderne GPS-Ortung und Geofencing, um Diebstahl zu verhindern sowie Maschinendaten um die Betriebszeiten zu erfassen.

Durch die Automatisierung von Wartungsaufgaben und die Möglichkeit, Betriebsstunden in Echtzeit zu verfolgen, können Landwirtschaftsbetriebe ihre Produktivität und Effizienz maximieren. Das System meldet den Wartungsbedarf automatisch in einer einfach zu bedienenden App und schafft somit mehr Zeit, sich auf wichtigere Aufgaben zu konzentrieren. Beispiel: Die Maschine bzw. die Telematik-Plattform bestellt zur Wartungsfälligkeit die nötigen Ersatzteile wie Filter, Öl und Schmierstoffe.

Das Telematik-System bietet auch eine intelligente Diebstahlerkennung, die unmittelbar Alarme an die hinterlegten Empfänger sendet, sobald ungeplante Bewegungen und Aktivitäten erkannt werden oder jemand versucht, das System durch Störsender zu manipulieren.

Ergänzend kann jedwedes Zubehör über Beacons bzw. BLE-Tags (Bluetooth Low Energy) „mitgetrackt“ werden, so dass jederzeit bekannt ist, wo sich Anhänger, Trailer, Anbauteile und Werkzeugsätze befinden.

„Dieses System ist ein echter „e-Wachhund“, der nie schläft und dafür sorgt, dass Landwirte ruhig schlafen können, weil sie sicher sein können, dass ihre Ausrüstung immer geschützt ist“, sagt Ulric Rechtsteiner, Geschäftsführer.

Das gesamte System ist einfach zu bedienen und bietet eine Vielzahl von Auswertungsmöglichkeiten, einschließlich Export nach Excel, PDF, CSV und API/Schnittstelle. Auf diese Weise können Landwirte ihre Betriebsdaten genau auswerten und verbessern.

Die AREALCONTROL ist stolz darauf, diese innovative Technologie anzubieten, die die Landwirtschaft auf die nächste Stufe der Produktivität und Sicherheit bringt. Der Preisdruck für landwirtschaftliche Produkte ist hinreichend bekannt und effizientere Arbeitsweisen reduzieren den Druck.

Das Portal der Arealcontrol wird in zwei gemäß DIN/EN/ISO 27001 zertifizierten Rechenzentren (Level / Tier 3) gehostet, die miteinander gespiegelt sind. Eine Portalverfügbarkeit von 99,984% pro Jahr ist garantiert. Das entspricht einer „Down-Zeit“ von 90 Minuten.

