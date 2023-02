Risikomanagement: Wie du Risiken effektiv managen kannst!

In einem Projektmanagement-Job kommt niemals genug Zeit für alles rein. Wir müssen uns also effizient und überzeugend verhalten, um unsere Ziele zu erreichen.

Hier sind sechs Werkzeuge, die jeder Projektmanager kennen sollte. Führe dein Projekt zum Erfolg – mit den richtigen Werkzeugen von S+P.

1. Identifiziere deine Risiken

Ein wichtiger Teil des Risikomanagements besteht darin, potenzielle Risiken zu identifizieren und zu bewerten. Dies kann mithilfe einer Risikoanalyse erfolgen, die als strategische Entscheidungsgrundlage für künftige Entscheidungen dienen soll.

Eine solche Analyse hilft Ihnen, auf frühe Warnsignale zu reagieren und Probleme bei der Umsetzung von Projekten oder in der Produktion zu vermeiden. Die Risikoanalyse sollte eine Überprüfung aller möglichen Risiken enthalten, die Ihr Unternehmen bedrohen könnten. Dazu gehören unter anderem finanzielle Risiken (z.B. Wechselkurse oder Zinsänderungen), technologische Risiken (z.B. Systemausfälle) sowie politische und regulatorische Risiken (z.B. Verschärfung von Gesetzen).

Es ist wichtig, alle Arten von Risiken zu identifizieren, da es schwierig sein kann, sie im Voraus vorherzusagen und vorzubeugen. Darüber hinaus ist es erforderlich, dass jeder Mitarbeiter weiß, welche Risiken sein Unternehmen betreffen und wie man mit ihnen umgeht.

2. Bewerte deine Risiken

Sobald du deine potenziellen Gefahrenquellen identifiziert hast, musst du sie priorisieren, um entscheiden zu können, welches Problem als erstes angegangen werden muss und welches am wichtigsten ist.

Da die Priorität jedes einzelnen Problems von Unternehmen zu Unternehmen variieren kann, empfiehlt es sich auch eine qualitative Bewertung der verschiedenen Risikofaktoren vorzunehmen. Hierbei bewertet man die Schwere des Problems und die Wahrscheinlichkeit des Eintretens auf einer Skala.

Auf diese Weise kannst du feststellen welche Probleme dringend angegangen werden müssen und wo du eventuell Kosten sparen kannst indem du geringere Prioritäten herunterschaltest oder sogar ignorierst. Einmal identifiziert kannst du dann mit den notwendigen Maßnahmen beginnen, um dein Unternehmen gegen diese potenziell schädlichen Ereignisse abzusichern.

3. Minimiere oder beseitige deine Risiken

Ein wichtiges Element des Risikomanagements ist auch die Bestimmung der richtigen Maßnahmen zur Minimierung oder Beseitigung von Risiken. Dies bedeutet nicht notwendigerweise, dass du jedes Risiko eliminieren musst- oft ist es besser, ein bestimmtes Risiko in Kauf zu nehmen, anstatt unnötige Kosten oder Verzögerungen in Kauf nehmen zu müssen. Wenn du also entscheiden musst, ob du ein bestimmtes Risiko eingehest oder nicht, solltest du dich fragen: Was ist die Alternative? Welche Konsequenzen hätte diese Entscheidung? Wie kann ich dieses Risiko am besten minimieren oder beseitigen?

Beispielsweise kannst du proaktive Schritte unternehmen, um finanzielles oder technologisches Risiko zu verringern – etwa indem du spezielle Software installierst oder Vertragsklauseln hinzufügst – oder reaktive Strategien verfolgst, um den Schaden bei plötzlichen Veränderung der Rahmenbedingung auf ein Minimum zu begrenzen – etwa indem du Notfallpläne erstellst oder externe Berater einschaltst etc.

4. Überwache und überprüfe deine Risiken

Wenn du deine Risiken effektiv managen möchtest, ist es wichtig, dass du sie regelmäßig überwachst und überprüfst. Dies ermöglicht es dir, rechtzeitig Maßnahmen zur Korrektur von Risiken zu ergreifen. Auch die Integration von Risikomanagement in dein Unternehmen kann dir dabei helfen, Risiken besser in den Griff zu bekommen.

Letztlich ist das effektive Management von Risiken eine Kombination aus Prävention (regelmäßige Überprüfung von Projekten), Präparation (Erstellung von Notfallplänen) und Reaktion (Umsetzung notwendiger Schritte im Falle eines schlechten Ergebnisses).

