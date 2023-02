„Deubner Digital Days“ für Steuerberater am 2.3.2023

Mitarbeiter und Mandanten zur Nutzung digitaler Tools motivieren

„Steuerberater zeigen, wie Sie Mitarbeiter und Mandanten zur Nutzung wichtiger Tools bringen“ – unter diesem Motto finden am 2.3.2023 die „Deubner Digital Days“ als Live-Webinar statt.

Als größte Herausforderung bei der Digitalisierung in der Steuerberatung erweist sich nicht die technische Einführung von neuer Software, sondern Mandanten und die eigenen Mitarbeiter dabei von Beginn an mitzunehmen, Akzeptanz für Veränderungen zu schaffen und sie von den Vorteilen digitaler Prozesse zu überzeugen.

Im Live-Webinar berichten Steuerberater und Experten aus der Beratungspraxis, die bereits erfolgreich Mandantenplattformen und moderne Kollaborations-Tools eingeführt haben. Sie geben direkt nutzbare Tipps für die Umsetzung in der Kanzlei, informieren aber auch über praktische Probleme und Vorbehalte bei der Einführung und geben konkrete Hilfestellungen, wie Steuerberater, ihre Mitarbeiter und die Mandanten gezielt damit umgehen können.

Die Themen des Tagesseminars, das per Live-Stream durchgeführt wird:

– Best Practice: Mitarbeitermotivation in der Kanzlei

– Mandantenplattform – die richtige Strategie, Mandanten-Kollaboration anzugehen

– Onboarding – so begeistern Sie Nutzer von Beginn an für neue Software und Prozesse

– Wie Mitarbeiter-Controlling Motivation in der Steuerberater-Kanzlei fördert

– Gemeinsam mit Mandanten FiBu-Honorar festlegen, das akzeptiert wird

Alle Informationen zum Tagesseminar, den Referenten, Teilnahmemöglichkeiten und zur Anmeldung direkt bei der Deubner Akademie.

