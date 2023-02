Die Zukunft im Metaverse für den Immobilienverkauf sowie Vermietung hat begonnen

Fast die Hälfte der Menschen könnte sich vorstellen, in Zukunft virtuellen Immobilienbesichtigungen dem realen Besichtigungstermin vorzuziehen, um eine Auswahl ihrer Immobilieninvestition zu treffen.

Für diejenigen, die sich in Deutschland eine neue Wohnung oder ein Haus mieten oder kaufen möchten, ist es in der Regel wichtig, die Zimmer, die Küche und das Bad vor der Vertragsunterzeichnung zu sehen. Dabei stellt man sich Fragen wie: Passt der Grundriss? Ist die Küche groß genug? Wie viel Licht kommt durch die Fenster? Digitale Technologien spielen bei diesem Vorhaben eine immer größere Rolle.

Wir von der ISB München Immobilien GmbH stellen uns die Frage, ob Sie als Mietinteressent oder Kaufinteressent wirklich sofort zu jedem Besichtigungstermin fahren müssen, um dann festzustellen, dass das doch nicht Ihre Immobilie ist, in der Sie leben möchten. Natürlich gibt es heute Rundgänge, die es möglich machen, im 360-Grad-Modus durch die Immobilien zu schwanken. Aber was wäre, wenn Sie sich eine Brille aufsetzen und jetzt mittendrin sind, also Sie stehen sofort in der Immobilien und können sich umsehen. Wie wäre das? Das wäre genial denken Sie? Dann kommen Sie zu uns, denn wir sind diesen Schritt Schin wieder weiter und bieten Sie grandiosen Service für sie an.

Das Metaverse im Bereich Immobilien ist in München angekommen

Wir sind als die Innovativen der Immobilienbranche bekannt und auch in diesen Bereich des Metaverse absoluter Vorreiter. Wir bieten Besichtigungen ihrer im Verkauf befindlichen Immobilien mittels einer Virtual-Reality-Brille an. Dadurch können Kaufinteressenten die tatsächlichen Räume virtuell durchlaufen und so die Immobilie so ansehen, als wären sie quasi vor Ort, ohne dabei das eigene Heim verlassen zu müssen. Diese Möglichkeit wird nach einer Umfrage unserer Kunden vom Januar 2023 von der Hälfte der Befragten begrüßt. Allerdings haben dieses Angebot auch bisher nur 2 % angenommen, da nicht in jedem Haushalt eine VR-Brille vorhanden ist. Vermutlich – fragen Sie mal Ihren Teenager Zuhause, ob das wirklich so ist. Denn gerade bei „Gamern“ ist diese Technik meist schon im Hause.

Immerhin – rund 50 Prozent können sich vorstellen, in Zukunft diese Art von Immobilienbesichtigung einem realen Besichtigungstermin vorzuziehen, um so eine Vorauswahl Ihrer Immobilieninvestition zu tätigen.

Mehr als ein Drittel derjenigen, die für eine Besichtigung mit Virtual Reality offen sind, können sich vorstellen, eine Immobilie aufgrund einer solchen Besichtigung sogar zu mieten (36 Prozent). Zudem gaben 12 Prozent an, dass sie sogar bereit wären, nur anhand einer VR-Besichtigung eine Immobilie zu kaufen. Allerdings sind hier Frauen deutlich aufgeschlossener als Männer: Jede dritte Frau würde nach einer VR-Besichtigung einen Mietvertrag unterzeichnen während bei den Männern nur 10 Prozent angaben, dass sie einem solchen Vorgehen zustimmen würden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ISB München Immobilien GmbH

Herr Michael Mühlmann

Nymphenburger Straße 113

80636 München

Deutschland

fon ..: 08990429120

fax ..: 089904291229

web ..: https://www.isb-muenchen-immobilien.de

email : info@isb-muenchen-immobilien.de

Wir sind die Regionaldirektion München für den Bundesverband BVFI. Michael Mühlmann ist zudem als Abgeordneter im Bundeskongress berufen worden. Egal ob Immobilieneigentümer, Vermieter, Investor oder Immobilieninteressent, bei uns im Immobilienverband finden Sie Antworten auf Ihre Immobilien- und Finanzierungsfragen. Greifen Sie auf Profis aus den Bereichen Immobilienmaklerei, Finanzierung, Verwaltung sowie Recht und Steuern zu.

Auch politische Fragen rund um die Immobilie finden bei uns Gehör. Mit über 10.000 Mitgliedern deutschlandweit ist der BVFI für Sie da. Der Bundesverband BVFI hat im Stadtgebiet. Wir sind Ihre Regionaldirektion mit Sitz im Münchener Nord-Westen im Stadtteil Nymphenburg-Gern.

Wir sind die Sachverständigen unter den Immobilienmaklern. Dies gibt Ihnen die Sicherheit, eine Top-Adresse in München ausgewählt zu haben.

Pressekontakt:

ISB München Immobilien GmbH

Herr Michael Mühlmann

Nymphenburger Straße 113

80636 München

fon ..: 08990429120

email : info@isb-muenchen-immobilien.de