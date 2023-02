INTERVIEW MIT SOSO NEBIERIDZE, DEM BEKANNTESTEN REISEBLOGGER & YOUTUBER AUS GEORGIEN

Georgien ist ein kleines Land mit einem beachtlichen Wirtschaftswachstum. Vor der Pandemie wuchs die Wirtschaft des kleinen Landes kräftig, auch die Reiseindustrie hatte atemberaubende Wachstumsraten zu verzeichnen. 2020 war für den weltweiten Tourismus ein schwieriges Jahr, auch für Georgien. Bereits 2021 ging es wieder aufwärts. Noch viel besser war dann 2022. Und für den Sommer 2023 erwartet das Land im Süd Kaukasus einen Besucherrekord, denn auf der ITB 2023 wird Georgien als Partnerland mit entsprechend viel Medien- und Messepräsenz präsentiert. Höchste Zeit, die Destination mit Bergen von bis zu 5200m Höhe und die Menschen ein wenig näher zu porträtieren.

SOSO IST EINER DER BEKANNTESTEN NEUE-MEDIEN PROTAGONISTEN DES LANDES

Ein Interview mit Soso Nebieridze, dem bekanntesten Reiseblogger & Youtuber Georgiens ist durchaus spannend . Soso hat in seinem Leben schon weit über 60 Länder bereist und gilt als der bekannteste Social Media Blogger des kleinen – aber feinen – Berglandes an der Schwarzmeerküste, Georgien. Soso wurde bekannt mit seiner Marke ‘Soso Around the World’ und geht bei Instagram auf 200k Follower zu:

https://www.instagram.com/soso_aroundtheworld/

SOSO WIRKT SEHR SYMPATHISCH UND VERKÖRPERT PERFEKT DIE GASTFREUNDLICHKEIT DER GEORGIER

Soso berichtet quasi von der ganzen Welt. Aktuell ist er mit seiner sehr gut Deutsch sprechenden Frau auf den Malediven und schickt uns nach Georgien und Europa einen sonnigen Gruß. Er berichtet in erster Linie für Georgier auf der ganzen Welt über seine Reiseerlebnisse. Ich habe bereits seit einigen Wochen Kontakt zu Soso gehabt und endlich hat es geklappt. Wir haben uns für ein interview verabredet und das sogar in deutscher Sprache. Hier sind seine Empfehlungen hinsichtlich der kulturellen Reichtümer Georgiens.

Soso berichtet quasi von der ganzen Welt. Aktuell ist er mit seiner sehr gut Deutsch sprechenden Frau auf den Malediven und schickt uns nach Georgien und Europa einen sonnigen Gruß. Er berichtet in erster Linie für Georgier auf der ganzen Welt über seine Reiseerlebnisse. Ich habe bereits seit einigen Wochen Kontakt zu Soso gehabt und endlich hat es geklappt. Wir haben uns für ein interview verabredet und das sogar in deutscher Sprache. Hier sind seine Empfehlungen hinsichtlich der kulturellen Reichtümer Georgiens. Das facettenreiche Land im südlichen Kaukasus ist wirklich extrem spannend und ein Paradies für Freunde der alpinen Bergwelten, endemischer und seltener Tiere und Pflanzen und das alpinen Sports. Da die Schwarzmeer Küste gerade im Sommer zum Wassersport einlädt, kommt hier wirklich jeder auf seine Kosten.

Das facettenreiche Land im südlichen Kaukasus ist wirklich extrem spannend und ein Paradies für Freunde der alpinen Bergwelten, endemischer und seltener Tiere und Pflanzen und das alpinen Sports. Da die Schwarzmeerküste gerade im Sommer zum Wassersport einlädt, kommt hier wirklich jeder auf seine Kosten. Das Bild zeigt übrigens Batumi am Schwarzen Meer, Weihnachten 2022:

1.

Oliver Gaebe, www.bellacoola.de

“Soso, erzähl doch mal von Dir und Deinem Leben!”

Soso Nebieridze, https://www.instagram.com/soso_aroundtheworld/ :

“Hallo nach Europa! Mein Name ist Soso Nebieridze, ich bin Reiseblogger und Youtuber aus Georgien. Seit Jahren reise ich schon durch die Welt und kreiere Content für meine Follower unter dem Label Soso Around the World…”

2.

Oliver:

“Vielen Dank Soso, dass Du Dir Zeit nimmst für unser Interview über Georgien und die Zukunft dieses Landes im Tourismus. Meine Zielgruppe lebt in den deutschsprachigen Märkten, Schweiz, Österreich, Luxemburg und Deutschland. Ein interessanter Markt, rund 100.000.000 Europäer sprechen Deutsch.

Derzeit reisen die Europäer viel nach Spanien, Ägypten, in die Türkei oder nach Italien, aber warum nicht auch in Zukunft nach Georgien? Warum sollten die Europäer Georgien besuchen? Was macht das Land so besonders und speziell, Soso?”

Soso:

“Ich komme aus Georgien und liebe meine Heimat. Dennoch kann ich diese Fragen eindeutig und ganz objektiv beantworten: Ich habe genau 60 Länder der Welt besucht und genau aus dieser Erfahrung kann ich versichern, dass Georgien alles besitzt, was einen Touristen zum staunen bringt. Wir besitzen eine reiche Geschichte, seit Jahrtausenden wohnen Menschen im heutigen Georgien. Auch unsere Kultur ist reichhaltig, unsere wohlschmeckende Küche ist ebenfalls eine Besonderheit, Georgien gilt als “Erfinder” des Weines und mit 8000 Jahren Weinkultur können wir beste Weine anbieten. Und last but not least haben wir unglaublich schöne Naturlandschaften. In unserem kleinen Land kann man alles entdecken: Gebirge, Seen, Flüsse, Gletscherberge und Schluchten, das Meer und sogar eine Wüste. Georgische Menschen sind sehr warmherzig und gastfreundlich, was zweifellos einen großen Vorteil für das Bereisen des Landes darstellt.”

3.

Oliver:

“Was sind Deine fünf Top-Sehenswürdigkeiten in Georgien und warum?”

Soso:

“Oliver, es wird mir schwerfallen nur fünf zu nennen, weil ich soooo viele Orte in Georgien liebe. Vielleicht würde ich Svaneti, bergische Adjara, und Yasbegi heraussuchen, da die mit Gebirgen umhüllten Regionen in Georgien zweifellos wunderschön sind. Mir hat es auch sehr gefallen, den ‘Schwarzen Felsensee’ zu sehen, wofür es sich lohnte, drei Tage lang zu Fuß diese einmaligen Berge hoch zuwandern. Außerdem soll Tuscheti, wo ich selbst dieses Jahr hinreisen möchte, ein wahres Märchen sein.”

4.

Oliver:

“Klingt aufregend! Du bist ja ein sehr erfahrener Reisender Soso, gibt es ein Land auf der Welt, mit dem Du Georgien vergleichen würdest … ?”

Soso:

“Landschaftlich könnte ich Georgien vielleicht mit vielen anderen Ländern vergleichen. Jedoch das, was uns eindeutig einzigartig macht und von den landschaftlich ähnlichen Ländern unterscheidet, ist unsere Jahrtausende alte Geschichte, Traditionen und kulturhistorischen Sehenswürdigkeiten. Das alles verschafft unserer Landschaft das gewisse Etwas und macht das Land außergewöhnlich. Für mich ist Georgien unvergleichbar!”

5.

Oliver:

“Werfen wir einen Blick auf die georgischen Hotels: Welche Hotels sind ‘deine‘ FÜNF besten Hotels in Georgien und warum?

Soso:

“Hier gibt es sehr viele gute Hotels und es werden immer mehr. Aber da es gerade um meinen Geschmack geht, so würde ich eine schöne kleine Holzhütte auswählen, die von Feld und Wald umhüllt ist oder die auf eine Berg steht und unvergessliche Sicht und eine tolle Landschaft bietet. Solche Hütten gibt viele in Georgien, besonders in Radja und in Oberadjara. Jedoch wenn es um große Luxushotels und Resorts geht, so gibt es hier sehr viele internationale und lokale Hotels, die jeden Standard und alle Kriterien erfüllen. Von einfach bis top Luxus, Georgien hat sich da hervorragend aufgestellt. In Tiflis mag ich kleine Boutique Hotels, aber Meetings finden doch eher in größeren Hotels statt.”

6.

Oliver:

“Soso, wie siehst Du Georgien und den Tourismus im Jahr 2030?”

Soso:

“Wenn alles gut und so weiter geht, bin ich mir sicher, dass Georgien eines der beliebtesten Reiseziele der Touristen wird. Wir haben sehr großes Potenzial, dessen Großteil leider nicht genutzt wird. Ich bin mir aber sicher, dass sich das mit der Zeit ändert. Die Welt wird spätestens auf der diesjährigen ITB in Berlin erfahren, was für eine einzigartige historische Perle sich in der Kaukasus Gebirgen verbirgt, die Georgien heißt.

Heutzutage ist das Reisen auch für die Bevölkerung sehr beliebt geworden. Die Europäer reisen ja schon seit Jahrzehnten um die Welt, warum nicht nach Georgien? Die Menschen suchen etwas neues, etwas besonderes und genau das kann ihnen Georgien bieten. Ich vermute, dass in 2030 unser kleines und außergewöhnliches Land viel mehr Menschen besuchen werden.”

7.

Oliver:

“Soso, vielen Dank für Deine Zeit und Dir und Deiner Frau weiterhin spannende Abenteuer auf der ganzen Welt… “

… ein großes ♥️ für den Kaukasus 😊

Ein paar Impressionen von kleinen oder großen Hotels in Tiflis:

Verantwortlich für die Publikation:

BellaCoola Film Production UG

Eythstr. 10

D-51103 Köln

Germany

E-Mail: bellacoola-liefert ((at)) die-besten-bilder.de

Fon: +491796004547 Bellacoola.de

Filmproduktion, Producer Oliver Gaebe über Batumi: Die Stadt ist wirklich sehr anziehend…

Artikel verfaßt von Isatou Camara, Junior Tourism Consultant und Oliver Gaebe, Reisejournalist der Bellacoola Filmproduction UG ist als erfahrenes Filmproduktionsunternehmen mit hervorragenden Referenzen bekannt geworden. Tourismus und Reisen ist einer der Schwerpunkte. Seit einigen Jahren ist eine Abteilung „Wirtschaft“ hinzugekommen und die beschäftigt sich mit den Gründen der signifikant gefallenen Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie. Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden. Bilder sind – sofern nicht anders gekennzeichnet, Eigentum der www.bellacoola.de

Ein großes ♥️ für den Kaukasus 😊