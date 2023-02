Irena Markovic: Die Glamour-Welt und das knallharte Business

Irena Markovic startete ihre Karriere als Society-Girl und Model. Heute ist sie Inhaberin einer renommierten Wiener Immobilienkanzlei.

Mit ihrer Immobilienkanzlei Lifestyle Properties hat Irena Markovic die Möglichkeit, ihren Klienten einzigartige Luxusobjekte in der Wiener Umgebung anzubieten. Luxus und Glamour bestimmen aber auch den zweiten Bereich ihrer Berufslaufbahn, denn das Society Girl betreibt außerdem die Eventplattform Scandalous. Hier führt sie hochkarätige Gäste aus verschiedenen Bereichen der Society, Wirtschaft, Kultur, Diplomatie oder Politik zusammen und bietet ihnen die Möglichkeit, in einer einzigartigen Umgebung zu vernetzen.

Inhalt:

– Von der Schülerin zur Eventmanagerin

– Ein schillernder Tummelplatz für geladene Gäste

– Der Sprung in die Immobilienwelt

– Irena Markovics Erfolgsgeheimnis

VON DER SCHÜLERIN ZUR EVENTMANAGERIN

Wie viele erfolgreiche Menschen hat auch Irena Markovic einmal klein angefangen. Begonnen hatte alles mit ihrem Umzug vom kriegsgeprägten Serbien in die österreichische Hauptstadt Wien. Hier kam Irena Markovic erstmals in Kontakt mit der Welt des Glamours und entwickelte ziemlich schnell den Wunsch, einmal Teil davon zu werden. Bis es so weit war sollte es allerdings noch ein paar Jahre dauern. Erst absolvierte sie die Vienna Business School Handelsakademie, dann begann sie eine Modelkarriere, die ihr die Tür zu zahlreichen Shootings und TV-Auftritten öffnete. Durch die dort geknüpften Kontakte und eine entsprechende Ausbildung wurde es Irena Markovic schließlich ermöglicht, ihre eigene Eventagentur „Scandalous“ zu eröffnen.

EIN SCHILLERNDER TUMMELPLATZ FÜR GELADENE GÄSTE

Irena Markovic hat mit „Scandalous“ eine Plattform geschaffen, die sich mittlerweile als Get-Together für Gäste aus allerlei Sparten etabliert hat. Jede Veranstaltung findet in einer anderen Location Wiens statt und bietet neben der Möglichkeit, sich auszutauschen und kennenzulernen, auch ein einzigartiges Entertainmentprogramm und Motto. Zutritt zu einem Event erhalten allerdings nur Gäste, die von Irena Markovic persönlich ausgewählt und eingeladen wurden.

DER SPRUNG IN DIE IMMOBILIENWELT

Neben ihrer Leidenschaft für die Welt der Prominenten hat Irena Markovic mit den Jahren auch ein großes Interesse für die Immobilienwelt entwickelt. 2016 gründete sie schließlich ihre eigene Immobilienkanzlei „Lifestyle Propierties“ und kann hier ein breites Portfolio vorweisen, das sowohl Gewerbeobjekte als auch Luxusimmobilien umfasst. Auch bei „Lifestyle Properties“ profitiert Irena Markovic von den zahlreichen Kontakten, die sie während ihrer Events geknüpft hat, wodurch sich diese beiden scheinbar gegensätzlichen Welten des Glamours und des Business miteinander verzahnen.

IRENA MARKOVICS ERFOLGSGEHEIMNIS

Der Schlüssel zu Irena Markovics Erfolg liegt vermutlich in ihrem Mut. Denn als unbekanntes Mädchen aus Serbien erst in die schillernde Promi-Welt und dann in die Welt des Business einsteigen, ist nichts für schwache Nerven. Für die Immobilienexpertin liegt der größte Reiz darin, stets das Unmögliche zu versuchen, was eine Menge Durchhaltevermögen, Selbstbewusstsein und Stärke erfordert. Durch ihre Eventplattform möchte Irena Markovic auch anderen Menschen dabei helfen, ihre Träume zu verwirklichen und nach den Sternen zu greifen, die oft gar nicht so weit entfernt liegen, wie man ihrer Erfahrung nach vielleicht glauben könnte.

